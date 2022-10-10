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Киноафиша Новости Появились первые кадры из байопика «Феррари» с «состарившимся» Адамом Драйвером

Появились первые кадры из байопика «Феррари» с «состарившимся» Адамом Драйвером

10 октября 2022 10:18
Появились первые кадры из байопика «Феррари» с «состарившимся» Адамом Драйвером

Актер изображает 59-летнего Энцо Феррари во время его главного жизненного кризиса.

В сети появились первые официальные кадры из предстоящей биографической драмы Майкла Манна «Феррари», в которой Адам Драйвер воплощает образ легендарного Энцо Феррари. На представленных изображениях актер запечатлен сильно «состарившимся», что обусловлено реалиями фильма — основная часть сюжета развернется, когда итальянский предприниматель и бывший автогонщик находился в пожилом возрасте.

Появились первые кадры из байопика «Феррари» с «состарившимся» Адамом Драйвером

Действие ленты будет происходить летом 1957 года во время самого главного кризиса знаменитого автоконструктора. В этот напряженный период империя, которую Энцо основал вместе со своей женой Лаурой, находилась на грани банкротства, а их брак трещал по швам из-за смерти сына. Параллельно у Феррари развивался бурный роман с любовницей. Единственным выходом из ситуации и отдушиной для 59-летнего бизнесмена стал знаменитый заезд «Тысяча миль». На него Энцо поставил буквально все.

Появились первые кадры из байопика «Феррари» с «состарившимся» Адамом Драйвером

В основу новой картины Манна легла книга Брока Йейтса. Адаптацией создатель «Схватки» и «Джонни Д.» занимался совместно с покойным Троем Кеннеди Мартином («Ограбление по-итальянски»). Манн мечтал реализовать этот проект более двадцати лет.

Вместе с Драйвером в актерском составе задействованы Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Джек О’Коннелл, Сара Гадон, Патрик Демпси и Габриэл Леоне. Оператором выступает лауреат премии «Оскар» Эрик Мессершмидт («Манк»). Съемки «Феррари» идут с начала августа. Премьера намечена на осень 2023 года, то есть в разгар так называемого «сезона наград».

Фото: Legion-Media; Lorenzo Sisti
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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