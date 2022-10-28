Саша Барон Коэн сыграет в сериале Marvel «Железное Сердце»

Авторитетный портал Deadline поделился новыми подробностями о предстоящем сериале Marvel Studios «Железное Сердце». Согласно источнику, к творческому ансамблю сериала присоединилась уважаемая актриса озвучки Кри Саммер. Какая роль ей отведена, пока не уточняется.

Кроме того, Deadline подтверждает участие в шоу знаменитого актера и комика Саши Барона Коэна. Представители Marvel старательно скрывают соответствующие подробности, но, по словам приближенных лиц, звезда «Бората» действительно появится в шоу, однако это будет в самом конце шестисерийного сезона (в предпоследнем или заключительном эпизодах). Многие полагают, что исполнителю досталась роль мистического суперзлодея Мефисто. На этот также указывает инсайдерская информация о том, что Коэн прошел оцифровку для создания спецэффектов на основе его образа.

В центре повествования супергеройской экшен-драмы окажется молодая техногений Рири Уильямс (Доминик Торн), которая создает свою версию брони Железного человека (Роберт Дауни — младший). Детали сюжета пока неизвестны, но в MCU изобретательница дебютирует в предстоящем сиквеле «Черной Пантеры», а главным антагонистом сериала будет злодей по прозвищу Капюшон (Энтони Рамос).

Сценаристом и шоураннером «Железного Сердца» выступает Чинаки Ходж («Сквозь снег»). Команду режиссеров составили Саманта Бэйли («Дорогие белые») и Анджела Барнс Гомес («Атланта»). Исполнительными продюсерами заявлены Кевин Файги и Райан Куглер. В остальной актерский состав вошли Олден Эренрайк, Лирик Росс, Харпер Энтони, Мэнни Монтан, Шей Кулей, Зои Теракс и Пол Кальдерон.

«Железное Сердце» выйдет на Disney+ осенью 2023 года.