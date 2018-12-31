Меню
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 декабря 2018
Зачем идти на «Доктора Кто» 1 января
Киноафиша поздравляет с Новым годом!
30 декабря 2018
Самые популярные фильмы 2018 года в мире (кроме России и Америки)
29 декабря 2018
Итоги года: лучшие фильмы года по версии пользователей Киноафиши и киноэкспертов
28 декабря 2018
Что смотреть в январе: Главные премьеры
Брандашмыг в Зазеркалье: Как мы смотрели «Черное зеркало»
Худшие фильмы 2018 года по версии кинокритиков
27 декабря 2018
2018 год стал рекордным для фильмов о супергероях
26 декабря 2018
Как «Аквамен» повлияет на будущее киновселенной DC
25 декабря 2018
На «Ленфильме» назвали победителей питчинга сценариев дебютных кинопроектов
Кевина Спейси обвинили в изнасиловании. В ответ актер записал странное видео
Кассовые сборы в мире с 21 по 23 декабря: Аквамен всем ребятам пример
24 декабря 2018
«Реальные упыри» снова появятся на большом экране
Кинотеатры IMAX впервые в истории собрали миллиард долларов
Интервью с организаторами фестиваля «Свидание с Россией. Свидание с Москвой»
LEGO®-подарки для киноманов: что подарить фанату кино
Кассовые сборы США и Канады с 21 по 23 декабря: Аквамен залил Мэри Поппинс и роботов, потопив Роберта Земекиса
23 декабря 2018
Что посмотреть с ребенком на Новый год
22 декабря 2018
Международный кинофестиваль «Альтернативная Территория Кино»: Итоги
III Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремии: Итоги
21 декабря 2018
Бен Уишоу не уверен, что вновь сыграет Кью в «бондиане»
Полнометражный «Лютер» будет похож на триллер «Семь» Дэвида Финчера
Мишель Родригес согласилась вернуться в «Форсаж 9»
Бен Аффлек снимется в остросюжетной драме «Я все еще жива»
Disney подтверждает, что сценаристы «Дэдпула» работают над перезапуском «Пиратов Карибского моря»
Джордж Клуни и Хью Лори на первых кадрах сериала «Уловка 22»
Охота за пришельцами начинается: первый трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл»
Готовится перезапуск комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным
20 декабря 2018
В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Ёлки Последние»
Ричард Мэдден предсказал концовку «Игры престолов»
Эмма Стоун снялась в новом клипе Пола Маккартни, посвященном борьбе с травлей
Судьба Тони Старка неожиданно раскрылась в рекламе Audi
Боевик «Крепкий орешек» назвали лучшим рождественским фильмом
Проверь свой биологический возраст: Создатель «Венома» считает, что фильм не понравился только «пенсионерам»
28 лет спустя: Маколей Калкин в праздничной пародии на «Один дома»
Специальный показ фильма «Воспитательница» пройдет в Санкт-Петербурге
Папа Римский похвалил «Собибор» Константина Хабенского
Легендарные «Уральские пельмени» приедут в Петербург с концертной программой «Избранное»
Фильмы для просмотра в Новогодние и Рождественские праздники
19 декабря 2018
Большой фестиваль мультфильмов: «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество»
Первый взгляд: персонажи «Аладдина» Гая Ричи на обложке Entertainment Weekly
«Леденящие душу приключения Сабрины» продлили сразу на два сезона
Комедию о блокадном Ленинграде грозятся заблокировать
Лекторий: «Извилистый путь» к блокбастеру: от замысла до фильма
Закрытый показ у вас дома
«KINOFESTik» и «KINOFEST»: церемония закрытия
Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2019 по версии IMDB
Хэппи-энда не будет: Эйдан Гиллен уверен, что «Игра престолов» закончится плохо
Реинкарнация тихого места: Названы лучшие хорроры 2018 года
Ушла из жизни режиссер культовой комедии «Большой» Пенни Маршалл
«ШАЦ И МАТ»: в Петербурге пройдет концерт Антона Борисова и Михаила Шаца
На «Ленфильме» проводится Санкт-Петербургский конкурс сценариев дебютных кинопроектов
Итоги года: лучший фильм 2018 по версии Киноафиши
18 декабря 2018
На большом экране: «Мертвец» Джима Джармуша
#Артпоказ проводит показы любимых фильмов
«КАРО 10 РАДУГА ПАРК»: специальное предложение
«Ёлки Последние»: Премьера фильма
Новый год в кино: Премьера «Фаворитки» в «Октябре»
Фото: Сандра Буллок на премьере фильма «Птичий короб» в Нью-Йорке
Шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
«Звезда родилась» и «Мэри Поппинс» вошли в шорт-лист претендентов на «Оскар» в «музыкальных» категориях
Джефф Бриджес получит специальную награду «Золотого глобуса»
Шорт-лист претендентов на «Оскар» за визуальные эффекты и грим
Спустя год Джеффри Раша вновь обвинили в сексуальных домогательствах
Шерлок Холмс уйдет в отставку: 7 сезон сериала «Элементарно» станет последним
Итоги года: лучшая комедия 2018 по версии Киноафиши
17 декабря 2018
Снова в кино: «Песнь моря»
XXIV кинофестиваль «Сталкер»: Итоги
Горе от ума: Из-за сложного сюжета «Хроники хищных городов» провалились в прокате
Их разыскивает Google: Названы актеры, чьи имена чаще всего вводили в поисковик в 2018
«Богемская рапсодия» признана самым кассовым байопиком
Стало известно, сколько часов россияне тратят на просмотр сериалов
Кейт Уинслет влюбится в Сиршу Ронан в исторической драме «Аммонит»
Бенедикт Камбербэтч выводит Великобританию из Евросоюза в трейлере политической драмы «Брексит»
Итоги года: лучшее семейное кино 2018 по версии Киноафиши
16 декабря 2018
Данилу понесло: Козловский снимет очень дорогой фильм по реальным событиям
14 декабря 2018
Arctic open: итоги
«Унесённые призраками»: премьера
Фестиваль «Золотая вершина»: Итоги
«Коридор бессмертия»: предпремьерный показ в Санкт-Петербурге
Всероссийская акция «День короткометражного кино» пройдет на 500 площадках страны и мира
Фанаты не увидят новых проектов с героями «Защитников» до 2020 года
Анджела Бассетт уверена, что «Черная пантера» заслуживает «Оскар»
Сиквелу «Аквамена» быть!
Тони Старк стал «лицом» миллиардеров в поисковике Google
После финала «Игры престолов» зрителям понадобится помощь врачей
Пока не «Оскар»: Кира Найтли получила государственную награду
В озвучке мультфильма «Снежная королева: Зазеркалье» приняли участие звезды отечественной кино- и телеиндустрии
Итоги года: лучший боевик 2018 по версии Киноафиши
ММКФ 2019 снова пройдет в апреле
13 декабря 2018
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Оренбурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Курске пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Казани пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Волгограде пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Петербурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Подраться с Халком и выпить пива с Тором: «Аквамен» Джейсон Момоа хочет объединить Marvel и DC
В Тобольске проходит анимационный мастер-класс от мультипликаторов «Союзмультфильма»
Сет МакФарлейн объяснил, почему никто не хочет вести «Оскар»
Стильный психологический хоррор о современных отношениях: в Петербурге прошел показ фильма «Пирсинг»
Премьера «Доктора Стрэнджа 2» может состояться в мае 2021 года
Звезда «Беверли-Хиллз 90210» Йен Зиринг снимется в сериале «Болотная тварь»
Том Холланд и Крис Прэтт озвучат героев нового мультфильма Pixar
Папочка вернулся: Джеффри Дин Морган вновь сыграет в сериале «Сверхъестественное»
Объявлены номинанты SAG Awards 2019
Итоги года: лучший фильм ужасов 2018 по версии Киноафиши
12 декабря 2018
В Петербурге дети приняли участие в кастинге для фильма «Счастье в конверте»
«#ЯВолонтер. Истории неравнодушных» можно посмотреть онлайн
Финал «Мстителей» полностью снят на IMAX-камеры нового поколения
Топ 10 лучших сериалов 2018 года по версии IMDB
Блондинкам вход запрещен: Эмбер Хёрд хочет сыграть с Галь Гадот в спин-оффе «Чудо-женщины»
Не удивили: «Веном» официально получит продолжение
Фото: Том Хиддлстон проведал больных детей в лондонском госпитале
Чуда не случилось: «Аквамен» не смог повторить успех «Чудо-женщины»
Большой концерт шоу «Импровизация» пройдет в Санкт-Петербурге
В красноярском киноклубе пройдет показ фильма «Воспитание Аризоны»
Агенты ФБР отобрали «Оскар» у Леонардо ДиКаприо
Итоги года: лучшая экранизация 2018 по версии Киноафиши
Бамблби заговорит голосом L’One
11 декабря 2018
Смешарики и Фиксики расскажут детям, как не стать причиной лесного пожара
Снова в кино: «Скотт Пилигрим против всех»
«Моего брата зовут Роберт, и он идиот» покажут в двух столицах
Каро. Арт: «Слон сидит спокойно»
WTF: Хавьер Бардем закрутит роман с Крисом Роком в новом фильме Салли Поттер
Саша Бортич беременна? Актриса удивила поклонников новой фотографией
Джейк Джилленхол столкнется с личными демонами в ремейке драмы «Виновный»
Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» прошел в Абхазии и Грузии
Инструкция: Как выжить в «Игре престолов»?
Эксклюзивное интервью с Алиной Насибуллиной: «Если честно, нужно быть просто честным»
«Чёрная пантера» претендует на 12 номинаций на Critics Choice Awards 2019
Бен Аффлек и Оскар Айзек в трейлере экшена «Тройная граница»
Режиссёр Леонид Гардаш: «Наша главная проблема в том, что мы не умеем слышать друг друга»
«Мстители» и «Мажор»: Названы любимые фильмы и сериалы россиян в 2018 году
Итоги года: лучший сиквел 2018 по версии Киноафиши
Режиссеры «Войны бесконечности»: в щелчке Таноса виноват Звездный лорд
10 декабря 2018
«Волки и Овцы: Ход свиньей»: Лиза Боярская и Максим Матвеев подарили свои голоса героям мультфильма
Годзилла против всех: Второй трейлер фильма «Годзилла: Король монстров»
Снова в кино: «Догвилль» Ларса фон Триера
«KINOFESTik» и «KINOFEST»: открытые показы лучших работ
Сериал «Доктор Кто» с Джоди Уиттакер продлили на 12 сезон
Поющий штурмовик: Эд Ширан сыграет в новом эпизоде «Звездных войн»
Финал «Мстителей» принесет создателям не меньше двух миллиардов долларов
Названы лучшие новогодние фильмы по мнению российских актеров
Звезду «Богемской рапсодии» Рами Малека позвали на роль главного злодея в «Бонде 25»
Джон Малкович и Руперт Гринт в трейлере мини-сериала «Убийство по алфавиту»
Король лев, подвинься: Трейлер «Мстителей 4» стал рекордсменом по просмотрам
Итоги года: лучший мультфильм 2018 по версии Киноафиши
8 декабря 2018
Предприимчивый анон купил домен «Мстители: Финал» и требует билеты на премьеру
«Ханна: Нерассказанная история буддизма»: Спецпоказ в киноцентре «Родина»
«Ленфильм»: завершилась кинопрограмма «ПЕРВЫЕ...»
В Москве пройдет ретроспектива фильмов Акиры Куросавы
В Санкт-Петербурге пройдет 4-й Фестиваль кино Португалии
7 декабря 2018
Дни научного кино: продлен прием заявок
Джоан Роулинг рассказала, о смерти какого персонажа из «Гарри Поттера» сожалеет больше всего
Бракованный Бэтмен: Джейсон Момоа сыграл Аквамена, потому что не подошел на роль Бэтмена
Второй сезон сериала «Американские боги» покажут 10 марта
Наконец-то: Marvel выпустила дебютный трейлер «Мстителей 4»
Ожидание VS Реальность: Какие актеры должны были сыграть в «Сумерках» по мнению Стефани Майер
Возвращение в семью: Лей Сейду опять сыграет девушку Бонда в 25-м эпизоде «бондианы»
Топ 10 самых обсуждаемых фильмов в Twitter за 2018 год
Кевин Харт не будет вести «Оскар» 2019 из-за обвинений в гомофобии
Лови волну 2: Сиквел «Аквамена» уже в работе
Зима уже здесь: Тизер-трейлер финального сезона «Игры престолов»
Что станет с «Ёлками»
В Удмуртии пройдет первый Воткинский Международный Фильм Фестиваль
Премия «Событие года»: Итоги
6 декабря 2018
Как получить билеты в кино в подарок: инструкция
Киноафиша проведет показ эротического триллера «Пирсинг» в Санкт-Петербурге
Это был бы шедевр: Джеймс Кэмерон предлагал Тому Крузу снять фильм на МКС
Официально: объявлен полный список номинантов на «Золотой глобус» 2019
V Российско-итальянский кинофестиваль RIFF: новый формат
Песни Принса лягут в основу голливудского мюзикла в стиле «Мамма MIA!»
Режиссер «Аквамена» Джеймс Ван мечтает снять хоррор о Бэтмене
Джессика Альба возглавила топ самых провальных актрис
Тиффани Хэддиш снимется в женском ремейке «Мачо и ботан»
Джейк Джилленхол завел Instagram ради «Человека-паука»
Ангел-волшебник Дэниел Рэдклифф в промо-ролике сериала «Чудотворцы»
В Москве пройдет IX Международный 3D-стерео кинофестиваль
В Москве проведут XXIV Международный Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»
Равшана Куркова подарила свой голос одному из персонажей мультфильма Хаяо Миядзаки
В Сочи пройдет кинофестиваль «Ирида»
Итоги года: лучший супергеройский блокбастер 2018 по версии Киноафиши
5 декабря 2018
Министр культуры РФ выразил опасение, что отечественный кинематограф «разрушит всемирная машина Голливуда»
После «Черной пантеры» Майклу Б. Джордану понадобилась помощь психотерапевта
5 принципов построения компании будущего в digital-эпоху
Объявлен лонг-лист номинантов на «Оскар» 2019 в категории «Лучшие визуальные эффекты»
Джордж Клуни снимется у Нила Бломкампа в фильме-катастрофе «Гренландия»
Официально: Кевин Харт будет ведущим «Оскара» 2019
Кит Харингтон ни за что в жизни не вернется в «Игру престолов»
Названы даты проведения юбилейного «Кинотавра» в Сочи
Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро в пятый раз снимутся вместе в новом фильме Скорсезе
В Узбекистане пройдет фестиваль «Свидание с Россией. Свидание с Москвой»
В Москве состоится торжественная Церемония награждения лауреатов Премии «На Благо Мира»
Итоги года: лучший российский фильм 2018 по версии Киноафиши
4 декабря 2018
Джеймс Ван спрятал в «Аквамене» отсылки к «Форсажу» и «Заклятию»
Писатель Джордж Мартин придумал, как вдохнуть в «Игру престолов» новую жизнь
«Ленфильм-клуб»: показ фильма «Игла» и встреча с творческой группой
Marvel снимет фильм о супергерое-азиате
Звезда «Бегущего в лабиринте» Дилан О’Брайен озвучит Бамблби
Раскрыта дата премьеры 5 сезона «Черного зеркала»
Тимоти Шаламе сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
Мартин Скорсезе заявил, что кино, «каким оно было весь прошедший век», больше не существует
Семейный подряд: Дети Джейсона Момоа сыграли в «Аквамене»
Николай Лупанов: «В каждом новом фильме режиссёр должен изобретать себя снова»
Бремя славы: Руперт Гринт чуть не ушел из франшизы «Гарри Поттер»
Бри Ларсон в «зелёнке»: Официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»
В Лондоне состоялось вручение премии Golden Unicorn Awards
Второй Международный кинофестиваль стран Арктики: Открытие
Фестиваль «Северный Характер»: Итоги
Итоги года: лучший актер 2018 по версии Киноафиши
3 декабря 2018
Джон Красински разрыдался при просмотре фильма «Мэри Поппинс возвращается»
Звезда «Малыша на драйве» Эйса Гонсалес снимется в спин-оффе «Форсажа»
Том Хэнкс готов сыграть Джеппетто в ремейке «Пиноккио» от Disney
В киноцентре «Премьер» стартует Фестиваль японского кино
Трейлер и дата премьеры 2 сезона «Леденящих душу приключений Сабрины»
В Петербурге стартует Russia-Italia Film Festival
Гай Ричи позвал Колина Фаррелла в свой новый фильм
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт сыграет в сериале М. Найта Шьямалана
Лили Коллинз в трейлере мини-сериала «Отверженные»
Итоги года: выбираем лучшую актрису 2018 по версии Киноафиши
2 декабря 2018
Киноафиша и INOI знают, чем занять время в пути на работу
Пятый международный музыкальный форум Colisium пройдет в Алматы
Спектакль «Слепота» прошел в Санкт-Петербурге
1 декабря 2018
В столице проведут Festival Forum 2019
«Ленфильм»: Петербургский конкурс дебютных кинопроектов
XVIII Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ»: Итоги
«Т-34» покажут в IMAX
