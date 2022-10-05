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Киноафиша Новости Элизабет Олсен призналась, что без спецэффектов фильмы Marvel «нелепы» и «смешны»

Элизабет Олсен призналась, что без спецэффектов фильмы Marvel «нелепы» и «смешны»

5 октября 2022 16:52
Элизабет Олсен призналась, что без спецэффектов фильмы Marvel «нелепы» и «смешны»

Актриса мечтает посмотреть на версию какой-нибудь карттгы без обработки CGI.

Звезда «Ванды/Вижна» и «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» Элизабет Олсен стала лицом обложки нового номера Variety и в сопроводительном интервью актриса затронула тему спецэффектов в проектах Marvel. Как известно, кинокомиксы студии переполнены компьютерной графикой, поэтому исполнителям иногда бывает непросто, а порой — нелепо и смешно.

«Это просто смешно. Там шквал всякой ерунды. Я всегда мечтала, чтобы однажды они выпустили версию какого-нибудь фильма без обработки спецэффектами. Тогда-то вы сразу поймете, насколько все это нелепо, и какую впечатляющую работу проделывают во время постпроизводства», — отметила Элизабет.

Олсен продолжила, заявив, что из-за неимения четкого представления о происходящем в кадре, иногда бывает очень неудобно отыгрывать драматические сцены. В качестве примера она привела съемки момента гибели Вижна в «Мстителях: Война бесконечности». Тогда ее хорошо выручил партнер Пол Беттани, с которым у артистки сложилось идеальное взаимопонимание:

«Иногда отрабатывать такие эпизоды крайне странно, потому что буквально все зависит от твоих действий. Та сцена была одной из последних, которые мы снимали. Я ощущала себя максимально комфортно с Полом, особенно в моменты, когда приходилось подстраиваться и импровизировать. Мы искали подходящую почву, а режиссеры Руссо нас направляли. Помню, как хохотала остаток дня после съемок, в то время как Джош Бролин сидел в своем шлеме. Фильмы Marvel по своей природе нелепые, поэтому для того, чтобы их воспринимали иначе, приходится лезть из кожи вон».

В каком из будущих проектов MCU состоится следующее появление Алой ведьмы, пока неизвестно, но она обязательно вернется. На это в открытой форме на днях намекнул президент Marvel Studios Кевин Файги.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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