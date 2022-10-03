От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет

Вторая половина этого года богата на вампирское кино. Вчера состоялась долгожданная премьера сериала «Интервью с вампиром», снятого по книге Энн Райс. В середине прошлого месяца вышла «Академия вампиров», а в ноябре нас ждет еще одна хоррор-комедия «Вампир Реджинальд». Почему же вампирская тематика до сих пор так волнует умы режиссеров? Мы собрали самые интересные работы и попытались разобраться в этом в нашем обзоре.

Носферату: первый известный вампир в кино

Роман Брэма Стокера «Дракула» вдохновил режиссеров на первые фильмы о вампирах. Венгерская «Смерть Дракулы» 1921 года, увы, не сохранилась, а вот «Носферату, симфония ужаса» Мурнау 1922 года – главная немая картина о графе-кровопийце, которая дошла до наших дней. В 1920-х народ зачитывался «Дракулой», но с получением прав на экранизацию были проблемы – жена писателя отказалась их продать, поэтому в фильме вампира зовут Орлок, а главная героиня не Мина, а Нина. Сюжет частично повторяет роман Стокера. Носферату, в отличие от аристократичного графа Дракулы, отталкивающий персонаж – у него острые клыки в центре челюсти и очень длинные ногти, он похож на кровожадного грызуна, и хотя в фильме Орлок появляется всего на девять минут, даже от одной его тени бросает в дрожь. Исполнитель роли Макс Шрек пытался сделать своего героя живым мертвецом и специально не моргал в кадре. Он настолько вжился в образ, что зрители думали, что актер – реальный вампир. Главная ценность «Носферату» еще и в том, что он породил легенду об уязвимости вампиров перед солнечным светом.

Носферату, симфония ужаса

Каноничный стокеровский вампир

Благородный и вежливый аристократ-вампир в исполнении венгерского актера Белы Лугоши из американского фильма «Дракула» 1931 года как будто сошел со страниц романа Брэма Стокера. В отличие от чудовищного Носферату Мурнау, у графа человеческое лицо, он говорит с акцентом, красиво двигается, а страх вселяет одним своим потусторонним взглядом. Кстати, именно в этой американской картине Дракула впервые надевает фирменный смокинг с мантией, который станет культовым нарядом в кино и на Хеллоуин, а еще вампир начинает побаиваться распятия, чего раньше не показывали.

Дракула

Невесты Дракулы

Изначально вампирши были тесно связаны со своим создателем – вампиром, поэтому первые женщины-кровопийцы в кино – невесты Дракулы.

В фильме «Невесты Дракулы» 1960 года главный герой – барон Майнстер (потомок Дракулы) живет в замке с любовницами-вампиршами. Выглядят они немного карикатурно из-за небрежного грима. Характер невест не прописан, а их основная функция – нападать по приказу «хозяина». Традиция изображать вампирш, зависимых от обратившего их вурдалака, продолжается и в «Дракуле» Копполы, и в «Ван Хельсинге».

Невесты Дракулы

Первый страстный вампир

Немецкий ремейк фильма Мурнау «Носферату: призрак ночи» 1979 года, снятый Вернером Херцогом, переосмысляет образ зловещего графа Орлака. Режиссер оставил фирменную лысину, острые клыки и длинные ногти, но сделал вампира уязвимым. Дракула способен на чувства и страдает от любви к Люси. Зритель начинает испытывать жалость к вурдалаку, несмотря на его пугающее обличье. В ремейке «Носферату» тема сексуальной привлекательности вампиров поднимается в первый раз в истории кино, а в сценах, где граф пытается укусить Люси, есть явный эротический подтекст.

Носферату: призрак ночи

80-е: вампиры, живущие неподалеку

В 80-х образ вампира переживает сильную трансформацию. Вурдалаки больше не прячутся по замкам, а обитают по соседству и на первый взгляд похожи на обычных людей, хотя у них есть пара странных привычек – например, выходить из дома после заката, как у вампира Джерри из «Ночи страха», современной версии Дракулы. Он кутается в идеальное твидовое пальто и кашемировый свитер, у него хороший вкус и отличные манеры. Единственное, что выдает в Джерри вампира, – он полностью подчиняет волю жертв и по ночам избавляется от обескровленных трупов. В «Ночи страха» внешность вурдалаков кардинально меняется, когда они превращаются, – у них полный рот клыков, налитые кровью глаза, острые уши, а в их лицах впервые есть что-то чудовищное и демоническое.

Ночь страха

В хорроре «Пропащие ребята» вампиры максимально привлекательные и стильные по меркам 80-х – у них стрижки маллет, они носят косухи и леопардовый принт, гоняют на байках и сводят с ума всех девчонок в городе. Кровососы из банды в «Пропащих ребятах» сексуальные и напоминают рок-звезд.

Пропащие ребята

Артхаусный фильм ужасов «Голод» представил вампиров из высшего общества. Интеллектуальные и хладнокровные кровопийцы живут в таунхаусе в Нью-Йорке и по вечерам слушают Баха и Шуберта. У героев безупречное чувство стиля – Мириам (Катрин Денев) облачается в комбинезоны и платья от Ив-Сен Лорана, а Джон (Дэвид Боуи) – в кожаные пиджаки. Вампиры выходят ночью в темных очках и собирают жертв по андеграундным клубам Манхэттена. Мириам будет жить вечно, а ее любовник Джон лишается с дара бессмертия и начинает увядать, превращаясь в живого мертвеца. «Голод» был революционным фильмом про вампиров, ведь в нем они стареют. Кроме того, это арт-хоррор об обратной стороне бессмертия, ведь Мириам теряет всех, кого любит, и обречена жить с этой болью. В «Голоде» также много вампирской эротики, которая будет цитироваться в кино.

Голод

Вампиры 90-х: от «Дракулы» до «Блэйда»

В «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы Гэри Олдман играет древнего вампира, который предстает в трех обличиях – старого вурдалака, чем-то похожего на Орлака, оборотня и экстравагантного князя, который носит цилиндры и фраки. У Дракулы трагическая предыстория, и, несмотря на одержимость жаждой крови, он умеет любить, и сильные чувства к Мине на время превращают его в человека.

Дракула

«Интервью с вампиром: Вампирские хроники» – первый фильм ужасов, в котором показывают, как вампир борется со своей сущностью. Молодой аристократ Луи (Брэд Питт), которого обратил вурдалак из Старого Света Лестат (Том Круз), долго отказывается от людской крови и убивает крыс, чтобы утолить голод. В этом хорроре впервые появляется ребенок-вампир – Клодия (Кирстен Данст), на первый взгляд, абсолютно безобидная девочка. Но она не умеет контролировать себя, с азартом убивает целые семьи из-за непомерного аппетита, а ее жестокость не знает границ.

Интервью с вампиром: Вампирские хроники

В хоррор-боевике «Блэйд» появляется вампир-полукровка. В кровь Блэйда попала капля вампирского яда, но он борется с собой и ведет войну с вурдалаками. Герой, облаченный в черный кожаный плащ, по силе превосходит многих вампиров, обладает способностью ускоренного исцеления и фактически неуязвим. Главный антагонист – амбициозный, беспощадный и самовлюбленный кровосос Дьякон Фрост, мечтающий об абсолютной власти, – каноничный вампир-злодей, в котором не осталось ничего человеческого.

Блэйд

Вампирши: в центре внимания

В конце 90-х и начале 2000-х вампирши если и не становятся центральными персонажами фильмов ужасов, то перетягивают на себя все внимание. Они наконец обретают сверхсилу и власть. В знаменитом боевике «От заката до рассвета» вампирша Эсмеральда (Сальма Хайек) обольщает всех будущих жертв-мужчин своим гипнотизирующим танцем с питоном. Она буквально олицетворяет вампирскую сексуальность, которой невозможно сопротивляться. Культовым стал не только образ Эсмеральды, но и монструозное обличье вурдалаков, отсылки к которому появятся в будущих ужасах.

От заката до рассвета

Вампирша Акаша в «Королеве проклятых» – первая царица вурдалаков в кино. Ее грациозность и мистическая красота вселяют страх. Для Акаши быть королевой вампиров недостаточно – она желает править миром.

Королева проклятых

«Другой мир» 2003 года – начало новой эры в вампирском кино. В этом фильме вурдалаки впервые воюют с оборотнями. Главная героиня хоррор-боевика – бессмертная Селин (Кейт Бекинсейл). Она бесшумно разгуливает по ночному городу в кожаном тренче и изящно расправляется с врагами. За внешней неуязвимостью вампирши скрывается психологическая травма – всю ее семью убили ликаны. В фильме главная мотивация героини, которая делает ее сильнейшим Рыцарем Смерти, – месть за близких.

Другой мир

Вампиры, в которых можно влюбиться

Фильмы и сериалы середины нулевых и начала 2010-х открыли новый типаж вампира – романтичного героя, который встречается со смертной девушкой. Эдвард Каллен из «Сумерек» – загадочный, томный, «другой», который выделяется на фоне простых смертных. Он не боится солнца, отражается в зеркале, никогда не спит, питается только кровью животных и умеет читать мысли. Такого вампира в кино еще не было. В сериале «Дневники вампира» есть похожий герой – это Стефан Сальваторе. По своей натуре он романтик и гуманист, склонный к саморефлексии и сохранивший в себе человеческие качества. Старший брат Стефана Деймон, наоборот, олицетворяет вампирскую похоть и эгоцентризм. Этот циничный и беспринципный герой, всегда одетый в total black, в первых сезонах буквально наслаждается своим бессмертием, а перед его наглой обаятельностью и дерзостью сложно устоять.

Сумерки

Вампиры в комедиях 2010-х

В вампирских комедиях 2010-х режиссеры максимально приближают кровососов к обычным смертным. Анимационный фильм «Монстры на каникулах» шутливо обыгрывает тему отношений отцов и детей, а дочка Дракулы Мейвис – типичный бунтующий подросток, которому хочется поскорее сбежать от родительского контроля. Псевдодокументальные «Реальные упыри» Тайки Вайтити погружают в быт друзей-вурдалаков, живущих вместе, – они встают по будильнику, не любят убираться, смотрят на восходящее солнце на YouTube, наряжаются, чтобы пойти в клуб, переживают из-за внешнего вида и бывших и разыгрывают смертных (например, заставляют видеть вместо спагетти червей).

Монстры на каникулах

Сестры-вампирши

Немецкий фильм ужасов «Вкус ночи» – это история не только о перерождении, но и о сестринстве. Главная героиня Лина ночует на улице и ворует, каждый день рискуя оказаться за решеткой. Девушку «вытаскивает» Луиза и обращает ее. Лина становится частью семьи вампирш, которые выглядят как кинозвезды, катаются на угнанных спортивных машинах и грабят дорогие бутики. Интересно, что Луиза, Норма и Шарлотта одеваются в стиле той эпохи, в которую они умерли. Во «Вкусе ночи» вампирши способны на сострадание, поддержку и любовь, они заботятся друг о друге, как сестры.

Вкус ночи

Вампирша, защищающая женщин

В иранском фильме ужасов «Девушка возвращается одна ночью домой» с «Сандэнса» 2014 года главная героиня – вампирша Араш, одетая в черную чадру, – воплощение правосудия. Она расправляется в сутенерами, наркоторговцами, насильниками, защищая женщин, попавших в беду. Эта картина уникальна, потому что в ней вампир олицетворяет высшую справедливость и использует свое проклятие во благо.

Девушка возвращается одна ночью домой

Вампиры 2020-х

Неудивительно, что вампиры все еще будоражат умы режиссеров, ведь идею бессмертия и вечной молодости можно обыгрывать бесконечно, а искать что-то человеческое в кровожадных монстрах – тем более. Вурдалаки в фильмах последних лет – самые разные. Мини-сериал «Дракула» рассказывает о личностном кризисе графа. В «Кроваво-красном небе» героиня борется с жаждой крови ради маленького сына, но при малейшей опасности, угрожающей ребенку, превращается в самую страшную версию Носферату Мурнау. «Клыки ночи» – классический боевик о ненасытных вампиршах с непростым прошлым, а «Морбиус» – фильм Marvel о живом вампире. «Первое убийство» – история о взрослении вампира-подростка из влиятельной семьи кровопийц, в котором бессмертие передается из поколения в поколение. В «Приглашении» в центре сюжета семья вурдалаков из высшего общества, которые чтят традиции и тщательно выбирают себе жертв.