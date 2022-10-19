Режиссер Ли Чхан-дон высказался о жестокости, любви и силе кино

Корейский сценарист и режиссер Ли Чхан-дон рассказал о своем о своем отношении к семье, смыслу жизни и самому киноискусству.

Ли Чхан-дон является одним из самых известных корейских кинематографистов современности. Его картины «Пылающий», «Поэзия» и «Оазис» были удостоены высочайших наград ведущих мировых кинофестивалей. Он внес большой вклад в продвижение своей национальной кинематографии во всем мире.

На недавнем кинофестивале Lumiere Film Festival в Лионе, куда Ли Чхан-дон был приглашен в качестве почетного гостя, режиссера спросили о том, почему его фильмы всегда посвящены страдающим людям, на что он ответил:

«Поверьте мне, я не садист. Но для меня очень важно вернуть в общество значимость понятия «семья», которое также занимает центральное место во всех моих фильмах: я вырос в бедной семье, которой пришлось пройти через множество страданий».

Затем режиссер попытался проиллюстрировать эту точку зрения с помощью своего же фильма «Оазис» 2002 года:

«Это фильм о влюбленной паре, мужчине и женщине-инвалиде, страдающей ДЦП. Моя родная сестра живет с точно таким же диагнозом. Я создаю своих персонажей не только для того, чтобы показать на экране страдания. Каждый из героев отражает важную часть моей собственной жизни. Для меня жизнь — это приключение, путешествие в поисках смысла бытия. Я всегда стараюсь показать это через персонажей, поделиться пережитыми эмоциями со зрителем».

Свою речь режиссер закончил размышлением о силе киноискусства:

«Кино — это форма искусства, которая лучше других помогает нам понять друг друга: это удивительная возможность поставить себя на место, казалось бы, незнакомого человека. Я люблю кино и потому продолжаю снимать фильмы».

О будущих проектах Ли Чхан-дона пока ничего неизвестно.