Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703»

29 сентября состоялась премьера пилотного эпизода питерского мистического сериала с элементами черной комедии « 1703 ». Режиссером проекта выступил Сергей Сенцов (« Красные браслеты », «Дылды»), а сценаристом – Денис Артамонов («Секреты семейной жизни»). Действие происходит в наши дни, а цифры – лишь отсылка к году основания Санкт-Петербурга. В центре сюжета – будни депрессивного опера Гоши ( Гоша Куценко ) и его юного напарника Вадика (Кузьма Сапрыкин), которые расследуют исчезновение трупов девушек из морга. « 1703 » – один из самых необычных сериалов этого года. Разбираемся, какие жанры он в себе сочетает.

Бадди-муви

Главные герои сериала «1703» – двое напарников, очень разные по своему характеру и менталитету, которые должны работать вместе. Гоша – мрачный, нелюдимый, чересчур консервативный, матерый питерский опер, который в машине слушает десять песен Татьяны Булановой по кругу и закладывает страницы в книге «Писатели и самоубийства». Вадим – выпускник академии МВД из Москвы, который на самом деле мечтает стать стендапером и постоянно записывает шутки в свой блокнот. Он простой и добродушный парень, который склонен видеть в людях хорошее, – полная противоположность копа Гоши. Создатели сериала постоянно сталкивают взгляды двух напарников и подшучивают над очевидной разницей между петербуржцами и москвичами. Несмотря на явное противостояние наивности и опыта, Гоша и Вадим все же срабатываются вопреки всем разногласиям и даже изливают друг другу душу. « 1703 » вдохновлен классическими фильмами и сериалами жанра бадди-муви о двух непохожих полицейских, например тем же « Настоящим детективом ».

1703

Черная комедия

« 1703 » – своеобразная черная комедия. Герои шутят про смерть, расчлененку, каннибализм, но делают это осторожно и без кринжа. Сатира здесь вовсе не отражает страшную реальность, а доводит ее до абсурда, придавая сериалу особую харизматичность и дерзость. Шутки в сериале «1703» также интересно обыгрывают культовое российское криминальное кино (например, «Место встречи изменить нельзя») и популярную рок-музыку 2000-х.

1703

Нуарный детектив

Сериал начинается как классический нуарный детектив. Закадровый голос пессимистично размышляет о том, что «Питер не всем по зубам», и «навязывает» зрителю свои представления о городе. Темные переулки и подворотни, утопающие в тумане, игра света и тени, криминальные события, которые разворачиваются ночью, – все это характерно для нуарного кино. Питер в сериале предстает таким «городом грехов» и своей атмосферой отсылает к одноименному комиксу Фрэнка Миллера. Герои отчужденные, живущие в своем собственном мире. Опер Гоша – одинокий и погруженный в себя. Он раскрывает сложные дела, но не умеет ладить с людьми, в том числе не принимает своего сына (Павел Табаков).

Героиня Аврора, работающая вебкам-моделью, – современная версия героинь классического нуара, ее образ тоже далек от реальности. Но она не просто томная соблазнительница, а девушка, окруженная ореолом загадочности и фантазии (взять хотя бы ее имя). Аврора склонна к меланхолии и олицетворяет собой манящую вселенскую грусть. Она подрабатывала в ритуальной конторе отчима и шутит, что «выросла среди трупов», что придает ей инфернальный, сразу цепляющий Вадика шарм. Уже в первом эпизоде нам намекают на вероятный любовный треугольник, еще один характерный прием для нуара, а детективная составляющая сериала – тягучая и засасывающая в клоаку темных тайн.

1703

Мистика

Мистикой пропитан сам образ Петербурга в сериале. Город выглядит настолько мрачным и потусторонним, что зрителя может напугать даже холодный желтый свет фонарей. По ночам в Питере творятся странные и жуткие вещи – по улицам разгуливает «призрак» первого слона, привезенного в город во времена Петра I, а из морга пропадают трупы девушек. В сериале есть что-то от « Твин Пикса ». Безумные фантазии и необъяснимые события, напоминающие страшный кошмар, переплетаются в « 1703 » и создают таинственную атмосферу.

1703

Драма

Несмотря на частые комедийные отступления, сериал выдержан и в стиле драмы. « 1703 » подробно освещает личные проблемы героев. Опер Гоша переживает депрессию и находится на грани, что подчеркивается в каждой сцене. Его сын, совершивший трансгендерный переход, сталкивается с полным непониманием со стороны отца, который его отвергает. Вадим, несмотря на свою молодость, фактически пребывает в экзистенциальном кризисе, а его отношения с невестой Машей из Питера – абьюзивные. Девушка постоянно контролирует парня и просит его отвечать на звонки в любое время, даже на задании (хотя его начальник во время работы просит ставить телефон на беззвучный режим). Герой из первой серии, эмо-бой Рома, тяжело переживает смерть бывшей возлюбленной и думает о суициде, а у начальника Гоши мания преследования – ему кажется, что его «пасут» по ночам у дома. В « 1703 » нет простых персонажей и у каждого героя – свои «демоны».