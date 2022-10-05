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Роб Шнайдер готовит сиквел комедии «Животное»

5 октября 2022 13:51
Роб Шнайдер готовит сиквел комедии «Животное»

В продолжении Марвину Манге отправится на охоту за новым суперхищником.

Стриминговый сервис Tubi разрабатывает сиквел комедийного фильма «Животное» 2001 года. Согласно новой информации от издательства Deadline, Роб Шнайдер вернется к своей давней роли и выступит продюсером картины.

Оригинальный фильм посвящен полицейскому Марвину Манге. Однажды Марвин попал в серьезную автомобильную аварию, после которой ему понадобилась пересадка нескольких жизненно важных органов. Не имея других вариантов, докторам приходится использовать для операции органы разных животных, а не человека. Придя в себя, Марвин обнаруживает, что теперь владеет силой, ловкостью и смелостью животных. Однако вместе с тем он вынужден подчиняться и их природным инстинктам. Хоть картина и получила смешанные отзывы от критиков и зрителей, она хорошо показала себя в мировом прокате, собрав $47,8 млн.

Согласно официальному синопсису сиквела, Марвину Манге, ставшему ветерану полиции, придется научиться новым трюкам, поскольку его посылают на охоту на нового непревзойденного хищника, обладающего способностями, выходящими далеко за пределы его собственных.

Сценарий фильма написал сам Шнайдер в соавторстве со своей женой Патрицией Шнайдер и Джейми Лиссоу. Планируется, что съемки начнутся в начале следующего года, а релиз на Tubi состоится в 2023 году.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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