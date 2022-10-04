Почему был отменен показ сериала «Горемыки»?

Стриминговый сервис Premier объявил об отмене показов сериала «Горемыки». Премьера шоу состоялась 16 сентября, на данный момент в его рамках успело выйти шесть серий из запланированных восьми.

Сериал посвящен трем сожителям, которых на экране воплощают куклы, сделанные в стиле шоу «Маппеты». Герои живут в самой обычной московской квартире, однако с ними происходят далеко не самые обычные приключения: они вынуждены сбегать из загробного мира, соревноваться с египетским богом смерти, и даже бороться с самим Сатаной. Создатели позиционировали проект как острое сатирическое шоу наподобие «Южного Парка».

Причиной для отмены показа стало наступление неподходящего для сатиры времени. Такое объяснение дала в своем Telegram-канале директор Premier Софья Митрофанова:

«К сожалению, никто из нас не может предсказать будущее. Сериал начал выходить в совершенно неподходящее для острой сатиры время».

Также Митрофанова добавила, что, возможно, позже сервис еще покажет сериал полностью, но продолжение шоу точно не получит.

Что именно имеется ввиду под «неподходящим для острой сатиры временем», Митрофанова не уточнила, однако ранее стриминговая платформа также отменила премьеру шоу «Игра на выживание» из‑за стрельбы в школе №88 города Ижевска. В то же время предыдущие эпизоды «Горемык» уже снимали с показа для внесения цензурных правок. Например, из серии «Египетская сила» было убрано упоминание передачи «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна.