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Киноафиша Новости Сериал «Зеленый Фонарь» лишился шоураннера, проект будет кардинально переработан

Сериал «Зеленый Фонарь» лишился шоураннера, проект будет кардинально переработан

27 октября 2022 16:45
Сериал «Зеленый Фонарь» лишился шоураннера, проект будет кардинально переработан

Теперь главным героем окажется Джон Стюарт.

Анонсированный несколько лет назад масштабный сериал HBO Max «Зеленый Фонарь» вновь испытывает трудности — телекомикс DC от исполнительного продюсера Грега Берланти («Стрела») будет кардинально переработан. Эксклюзивными подробностями об этом поделился в свежей статьей портал The Hollywood Reporter.

Изначально проект позиционировался самым дорогим сериалом DC с приблизительным бюджетом в $120 млн. Создатели задумали масштабную историю, охватывающую несколько десятилетий, а действие должно был развернуться как в космосе, так и на Земле. Согласно изначальному плану, главными героями должны были стать дерзкий бунтарь Гай Гарднер и гомосексуалист Алан Скотт. Кроме того, зрителей планировали познакомить с полуинопланетянкой Бри Джартой и другими членами старинного корпуса космической полиции, включая Джессику Круз, Саймона База, Киловога и Синестро.

Шоураннером и главным сценаристом шоу был назначен Сэт Грэм-Смит («Оно», «Лего Фильм: Бэтмен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»). Он успел написать сценарий всех восьми серий первого сезона, но после слияния Warner Bros. и Discovery он покинул проект вслед за бывшим главой DC Films Уолтером Хамадой. По словам приближенных к проекту, на самом деле версия Смита не отличалась какой-то особой креативностью — упор был в основном на масштабность и дороговизну. На новую версию бюджет планируют выделить поскромнее.

В итоге «Зеленого Фонаря» решили перезапустить с нуля. Теперь в качестве протагониста будет выступать второй по популярности Фонарь, темнокожий Джон Стюарт. В режиссерской версии «Лиги справедливости» персонажа очень хотел задействовать Зак Снайдер, но прошлое начальство Warner ему сделать этого не позволило. Впрочем, постановщику все же удалось отснять одну сцену со Стюартом.

При Смите на роли Гарднера и Скотта успели утвердить Финна Уиттрока и, соответственно, Джереми Ирвина, но теперь актеры большие никак не связаны с проектом. Несмотря на это, Берланти открыт к сотрудничеству с исполнителями, если это будет обусловлено свежим сценарием. Нового шоураннера сериалу пока не нашли.

Креативными кураторами DC Studios теперь являются режиссер Джеймс Ганн («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и продюсер Питер Сафран («Шазам!»). Первый будет отвечать за творческую сторону процесса, второй — за бизнес. Их появление никак не связано с переработкой «Зеленого Фонаря».

Фото: DC Comics
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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