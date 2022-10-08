Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе»

8 сентября на стриминговой платформе Okko вышел новый сериал об успешном адвокате по имени Анна ( Елена Лядова ), которая отчаянно стремится найти себе идеального партнера. Однако сделать это оказывается не так уж просто, ведь у каждого кандидата имеются как плюсы, так и минусы. На пути Анны встречается множество привлекательных мужчин, однако основной интерес героини привлекают мужественный байкер Урий ( Гоша Куценко ) и принципиальный красавчик Игорь ( Антон Филипенко ).

Специально для тех, кто все еще не решился на просмотр « Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного », рассказываем о главных плюсах шоу.

Талантливые сценаристы

Во-первых, над сценарием к сериалу работал Александр Цыпкин, автор популярного комедийного сериала « Беспринципные » с Павлом Деревянко, Аглаей Тарасовой и Павлом Табаковым. Цыпкин также приложил руку к таким проектам, как романтическая комедия «Нежность» режиссера Анны Меликян, подростковая драма «Шестнадцать +», а также трагикомичный альманах «Про любовь. Только для взрослых». В каждой из своих работ Цыпкин поднимал вопросы, близкие и понятные для каждого современного человека: что такое любовь, как найти себя в большом городе и почему люди так отчаянно боятся стать близкими друг другу. Соавтором Цыпкина в «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» выступил Владимир Васильев, знакомый многим по прошлогоднему хиту Happy End, посвященному вебкам-индустрии.

Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного

Долгожданное возвращение Елены Лядовой на малые экраны

Главную роль в «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» исполнила именитая российская актриса Елена Лядова , лауреатка множества кинематографических премий, в том числе «Ники», «Золотого орла» и «Святого Георгия». Большинству зрителей Лядова знакома по фильмам « Левиафан » Андрея Звягинцева, « Географ глобус пропил » Александра Велединского, а также сериалам «Измены» Вадима Перельмана и «Псих» Федора Бондарчука. За свою многолетнюю актерскую карьеру Лядова успела сформировать определенное экранное амплуа — сильной и независимой женщины, абсолютно эмансипированной от влияния мужчин и установок патриархального мира. В сериале «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» этот образ раскрывается максимально сильно.

Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного

Сильная героиня

Главная героиня — адвокат по имени Анна — персонаж, который будет интересен среднестатистическим зрительницам любого возраста. В отличие от той же Кэрри Брэдшоу, Анна — максимально приземленная и рациональная женщина, практически полностью лишенная возвышенных романтических идеалов, однако все еще стремящаяся к познанию любви (как и каждая из нас). Возможно, именно по этой причине героиня Елены Лядовой кажется такой понятной, а ее взгляд на отношения как минимум заслуживает уважения. Анна проводит время с двумя абсолютно разными мужчинами, пытаясь решить, кто же ей подходит больше. У зрительниц также есть возможность понять, какой тип отношений им более близок, и таким образом лучше узнать свои собственные желания и ожидания от любви.

Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного

Отличный юмор

«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — сериал, определенно не лишенный чувства юмора. Например, в одном из первых эпизодов можно увидеть безумную сюрреалистическую вставку с танцующими «пенсионерками» в расписных платках. Посмеяться можно и над непосредственным поведением главной героини, которая не теряет собранности и оптимизма даже в самых сложных ситуациях — например, перед перспективой в скором времени стать бабушкой. Отдельных комплиментов, конечно, заслуживает персонаж, сыгранный Гошей Куценко, который, несмотря на преклонный возраст, продолжает оставаться настоящим мачо, разъезжающим по городу на гигантском черном мотоцикле.

Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного

Удобный тайминг и сюжет

Главная героиня «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» не может похвастаться большим кругом друзей. У нее нет таких страстных и выдающихся подруг, как Миранда Хоббс или Саманта Джонс. Однако в этом тоже есть свои плюсы: зрителям не нужно распылять внимание сразу на нескольких персонажей, вникать в хитросплетения их отношений и различные бытовые проблемы. В фокусе сериала всегда находится лишь одна Анна, ее неустроенная личная жизнь — сквозная тема шоу, на которой и строится основной сюжет. С учетом, что хронометраж каждого эпизода рассчитан всего на семнадцать минут, «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» и вовсе выглядит идеальным «таймкиллером», который не требует активного сосредоточения, а также не отнимает драгоценного времени. Сериал можно смотреть в перерывах между важными делами или в даже в их процессе.