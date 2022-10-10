Второй сезон «Благих знамений» обрел дату премьеры и подборку фото с новыми персонажами

Создатели комедийного фэнтези-сериала «Благие знамения» раскрыли примерную дату премьеры второго сезона шоу. На прошедшем фестивале Comic-Con было объявлено, что выход продолжения состоится летом 2023 года.

Также авторы поделились первыми кадрами из будущих серий. На них можно увидеть нескольких новых персонажей в исполнении Мэгги Сервис («Гипердрайв»), Миранды Ричардсон («Сонная лощина»), Нины Сосаньи («Последнее танго в Галифаксе»), Келин Сепульведы и Шелли Конн («Любовницы»). Также создатели сериала подтвердили, что актеры Майкл Шин и Дэвид Теннант вернутся к ролям ангела Азирафаэля и демона Кроули соответственно. В продолжении они попытаются разгадать некую тайну, которая может сильно затронуть как небеса, так и ад. Однако в сериал точно не вернутся Бенедикт Камбербэтч и Фрэнсис МакДорманд, озвучившие персонажей из первого сезона.

«Благие знамения» основаны на книгах британского писателя Терри Пратчетта. В центре истории — ангел и демон, которые были посланы на Землю с целью окончательно склонить человечество к добру или злу перед Страшным судом. Однако, осознав бессмысленность своей работы, герои объединяются, чтобы помешать апокалипсису и спасти полюбившийся им мир.