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Киноафиша Новости Netflix готовит многосерийную экранизацию романа «Сто лет одиночества»

Netflix готовит многосерийную экранизацию романа «Сто лет одиночества»

26 октября 2022 12:12
Netflix готовит многосерийную экранизацию романа «Сто лет одиночества»

Сериал станет первой в истории попыткой киноадаптации знаменитого произведения Габриэля Гариса Маркеса.

Netflix анонсировал начало работы над экранизацией знаменитого романа колумбийского писателя Габриэля Гариса Маркеса «Сто лет одиночества». Сразу после анонса сервис выпустил небольшой презентационный тизер будущего сериала.

Оригинальная книга, написанная в жанре магического реализма, посвящена нескольким представителям рода Буэндия, живущим в разные эпохи. Среди персонажей есть герои и злодеи, святые и грешники, революционеры и реакционисты. В каждом поколении судьба Буэндия оказывается неразрывно связана как с историей их родного городка Макондо, так и с тяжелой, кровавой историей всей Латинской Америки. Роман был переведен на 46 языков и продан тиражом свыше 50 миллионов копий.

Сериал Netflix приурочен к 40-летнему юбилею со дня вручения Маркесу Нобелевской премии по литературе. Писатель получил ее в 1982 году. Это шоу станет первой попыткой экранизации «Ста лет одиночества», поскольку автор долгое время отказывался продавать права адаптацию произведения. К тому же, из-за объема книги и ее наполненности (там есть крупные батальные сцены и сложные в плане постановки эпизоды волшебства) такой проект может себе позволить далеко не каждая студия. В его разработке принимают участие дети Маркеса, Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча.

Шоу будет снято полностью на испанском языке, так как сам писатель при жизни не раз говорил, что экранизация может быть выполнена только на языке оригинала. Пока больше никаких подробностей о проекте нет.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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