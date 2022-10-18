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Киноафиша Новости Два друга пытаются запечатлеть необъяснимое в новом трейлере фильма «Сверхъестественное. Знаки»

Два друга пытаются запечатлеть необъяснимое в новом трейлере фильма «Сверхъестественное. Знаки»

18 октября 2022 12:39
Два друга пытаются запечатлеть необъяснимое в новом трейлере фильма «Сверхъестественное. Знаки»

Фильм о поисках потусторонних сил в Лос-Анджелесе сняли режиссеры «Локи» и «Лунного рыцаря».

Кинокомпания XYZ Films поделилась новым официальным трейлером мистического триллера «Сверхъестественное. Знаки».

Главные герои — два друга Джон и Ливай, которые становятся свидетелями загадочного сверхъестественного события, произошедшего в Лос-Анжелесе. Они решают доказать миру существование потусторонних сил и запечатлеть на камеру то, что видели сами. Для выслеживания новых подобных явлений им приходится начать большое расследование, включающее в себя раскрытие страшных тайн города и открытие порталов в другие измерения.

Трейлер представляет собой пеструю нарезку ярких сцен и эффектов. Ролик начинается с кадров пыльного Лос-Анжелеса и обыденных, но в то же время несколько мрачных вещей, таких как старая дверь или заевшая пленка видеомагнитофона. Но вскоре внимание переключается на множество крупных планов глаз с расширенными зрачками, математическими уравнениями и загадочными символами, появляющимися в заброшенной квартире, где в основном и разворачивается действие картины. В одном из кадров можно увидеть знаменитую сцену из советского фильма Дзиги Вертова «Киноглаз» 1924 года, которая здесь, скорее всего, отсылают к тому, что герои картины увидят события, выходящие за рамки их собственной реальности. В это время на фоне звучит «Симфонии № 9» Бетховена.

Авторами картины и исполнителями главных ролей выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, чей дуэт может быть известен зрителям по фильмам «Грань времени» и «Паранормальное». Кроме того, они выступили режиссерами нескольких эпизодов популярных сериалов «Локи», «Лунный рыцарь» и «Сумеречная зона».

В российский прокат «Сверхъестественное. Знаки» выйдет 10 ноября 2022 года.

Фото: XYZ Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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