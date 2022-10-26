Канал FX запустил в производство сериал по роману Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»

Многосерийная экранизация культового романа Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» от кабельного канала FX и сервиса Hulu начинает обретать очертания. По сведениям издания Variety, проект получил официальное одобрение на съемки. Вместе с этим был объявлен актерский состав.

Ведущие роли в шоу сыграют Вайола Преттеджон («Невероятные»), Трейси Ульман («Миссис Америка») и Келли Макдоналд («Старикам тут не место»). Также в исполнительский ансамбль вошли Аийша Харт («Откуда ты родом?»), Спайк Фирн («Бэтмен»), Шаниква Оквок («Это грех»), Гари Бидл («Андор»), Квами Одум («Ладья»), Сьюзэн Браун («Игра престолов»), Кира Чанса («Колесо времени») и Эдвард Холкрофт («Kingsman: Золотое кольцо»).

В качестве сценариста, исполнительного продюсера и шоуреннера выступает соавтор «Людей» и «Невероятных» Мелисса Икбал. Постановкой пилота займется режиссер Марк Манден («Третий день»).

Действие литературного первоисточника разворачивается в антиутопической Великобритании конца XX века, но сюжет сериала будет несколько изменен. В центре событий многосерийной драмы окажется Тора (Преттеджон) — подросток-клон, сбежавшая из изолированного интерната с причудливыми правилами, где ее вместе с другими детьми воспитывали втайне от общества. Клонов растили с одной единственной целью — чтобы они стали донорами органов. После побега Тора начинает жить в тени, но невольно героиня запускает целую вереницу событий, которые вызовут настоящую революцию.

В прошлой экранизации «Не отпускай меня» ведущие роли сыграли Кира Найтли, Кэри Маллиган и Эндрю Гарфилд. Фильм 2010 года поставил Марк Романек, а сценаристом выступил Алекс Гарленд («Род мужской», «Из машины»).