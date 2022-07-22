Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Новости
Пресс-показы
Статьи
Интервью
Викторины
События
Блог редакции
Редакция
Киноафиша
Новости
Интервью
Новости: интервью
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Подборки Netflix
Что посмотреть
Must-see от кинозвезд
Киноклуб
Киноафиша объясняет
DC
Marvel
Как снять первый документальный фильм: ожидания vs реальность
Чем документальное кино отличается от художественного? Можно ли снять фильм без сценария и дублей? И сколько денег на это потребуется? Получили ответы у начинающего режиссера Игоря Вермана, выпускника «Видеомастерской» Skillbox, чей короткометражный фильм — «Низкое искусство» — о жизни и творчестве современных художников попал в программу фестиваля Beat Film.
Написать
5 июля 2022 13:59
«Мы хотим всего и сразу»: интервью с Павлом Табаковым
Исполнитель главной роли в фильме «Молодой человек» о проблемах 30-летних, сне в холодильнике и о том, почему не надо искать легких путей.
Написать
9 июня 2022 17:11
«Не хочу жить в бешеном темпе»: интервью с режиссером и актером Алексеем Чадовым
Актер и режиссер об Алексее Балабанове, сложностях съемок в пандемию и развитии российского кино.
1 комментарий
1 июня 2022 14:18
«Лиам идеален для этой роли»: интервью с режиссером «Флешбэка» Мартином Кэмпбеллом
12 мая на большие экраны вышел захватывающий боевик «Флешбэк» с Лиамом Нисоном в главной роли. Перед премьерой Киноафише удалось узнать у режиссера Мартина Кэмпбелла о методе работы с актерами большого масштаба, истории адаптации фильма и решении вплести в сюжет иммиграционные задержания в США и секс-торговлю детьми.
Написать
13 мая 2022 11:52
С «Гарри Поттером» и Polaroid в деревне: актеры «Эпидемии» рассказывают, каким видят свой апокалипсис
В преддверии воистину долгожданного второго сезона «Эпидемии» Киноафиша встретилась с актерами сериала и расспросила их о том, где для них самое безопасное место, без какой глупой вещицы они бы не смогли обойтись даже после апокалипсиса и какой фильм или сериал они бы сохранили для человечества.
Написать
19 апреля 2022 18:43
«Это точно не утомительное философское упражнение»: интервью с режиссерами фильма «Всё везде и сразу»
В преддверии долгожданной премьеры научно-фантастического экшена, режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (они же в свое время сняли картину «Человек – швейцарский нож») рассказали об изначальной концепции сюжета, работе с актерами и главном посыле картины.
Написать
6 апреля 2022 16:24
«Это фильм о том, каково быть женщиной в патриархальном мире»: интервью с режиссером и актрисой картины «Удовольствие»
Нинья Тюберг и София Каппель рассуждают о порнофильмах как о зеркале современного общества, рассказывают о непростых съемках с реальными порноактерами и делятся их оценкой «Удовольствия».
Написать
14 марта 2022 11:49
«Сначала я решил не ввязываться в эту авантюру»: интервью с актером Яном Цапником
В преддверии выхода нового сериала «Модный синдикат» на СТС Киноафише удалось поговорить с исполнителем главной роли модельера Ланского – Яном Цапником. Актер рассказал о подготовке к проекту, своей особой любви к театру и предпочтениях в отдыхе.
Написать
9 марта 2022 12:30
«Внутри каждого мужчины есть такой вот Сережа». Интервью с Милошем Биковичем
Актер рассказал о том, как сложно играть комедию, как один свитер может повлиять на целую роль, и о любви, которая помогает проснуться.
Написать
4 марта 2022 15:59
Эксклюзивно для Киноафиши: Николай Костер-Вальдау и Джо Коул говорят о знаменательных ролях и новом фильме на Netflix
В рамках пресс-конференции Берлинского кинофестиваля к фильму «Борьба со льдом», который уже в начале марта выйдет на Netflix, ведущие актеры и создатели рассказали Киноафише о трудностях во время съемок, эмоциональных арках героев, а также поделились компонентами, которые для них составляют запоминающиеся роли.
Написать
16 февраля 2022 18:18
«Творческая карьера – это не то, за что берутся многие люди»: интервью с актерами Оуэном Уилсоном и Малумой к фильму «Первый встречный»
Накануне выхода нового ромкома «Первый встречный» Киноафише удалось поговорить с его двумя главными актерами: Оуэном Уилсоном и певцом Малумой. Они рассказали, каково это – играть в одном фильме с Дженнифер Лопес, и поделились своими самыми рискованными поступками в жизни.
Написать
12 февраля 2022 09:59
«Идеальный День святого Валентина – наедине с любимым»: интервью с Дженнифер Лопес к выходу фильма «Первый встречный»
10 февраля на большие экраны вышла, не поверите, не супергероика или очередная перезагрузка старого фильма, а новая романтическая комедия, да еще и с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях. Киноафише удалось обсудить с актрисой альбом, который создавался специально для фильма «Первый встречный», ее сходство с главной героиней и даже выяснить, в чем талантливая артистка не считает себя спецом.
Написать
11 февраля 2022 10:23
Человек, который хотел быть Kingsman: интервью с режиссером и исполнителями главных ролей «King’s Man: Начало»
Режиссер Мэттью Вон обещает никого не оскорбить, а Рэйф Файнс, Том Холландер, Рис Иванс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон и Джимон Хонсу объясняют, что такое истинный стиль Kingsman.
Написать
15 января 2022 12:57
«Сергий – реальный герой»: интервью с Романом Маякиным о новом проекте KION
Исполнитель главной роли о детстве, русской мифологии и страхе осуждения.
Написать
29 декабря 2021 14:07
«Мне уже пора негодяев играть»: интервью с актером Денисом Власенко
Первой комедийной премьерой 2022 года на телеканале ТНТ станет сериал «Мне плевать, кто вы». Создатели позиционируют его как «терапевтически-комедийный сериал», ведь в нем поднимаются темы вреда гиперопеки и сложности самостоятельной жизни. По случаю премьеры, Киноафиша пообщалась с исполнителем главной роли – Денисом Власенко.
Написать
27 декабря 2021 15:12
«Окей, что будет, если мы пойдем еще дальше?»: интервью с создателем мультфильма «Зверопой»
Гарт Дженнингс о том, зачем нужен сиквел, каких песен нет в новом фильме и о том, что роднит его с коалой Бастером Муном.
Написать
24 декабря 2021 14:28
«Мечтать и следовать за мечтой — это нормально»: эксклюзивное интервью с Ником Кроллом
23 декабря на больших экранах стартовал вдохновляющий анимационный фильм «Зверопой 2». Этот сиквел многие ждали целых 5 лет! По случаю премьеры Киноафиша пообщалась с популярным актером Ником Кроллом, который подарил свой голос эксцентричному и непосредственному свину Гюнтеру.
Написать
24 декабря 2021 13:56
«Мы уже проиграли эту битву»: интервью с главными актерами фильма «Матрица: Воскрешение»
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит и Приянка Чопра Джонас, Яхья Абдул-Матин II и Джессика Хенвик о съемках в новой, но чуточку старой «Матрице».
Написать
17 декабря 2021 15:30
«Этот фильм заставляет нас чувствовать себя прекрасно прямо сейчас»: интервью с ведущими актрисами «Вестсайдской истории»
Дебютантки Рейчел Зеглер и Ариана ДеБос о том, как не сравнивать себя с предыдущими актрисами из культового фильма 1961 года, как правильно петь культовые песни, а еще о 13-сантиметровых каблуках и даже немного о котиках.
Написать
15 декабря 2021 16:43
«Проблемы Питера Паркера – это всегда человеческие проблемы»: интервью с продюсерами Кевином Файги и Эми Паскаль
Без спойлеров о фильме «Человек-паук: Нет пути домой».
Написать
14 декабря 2021 11:37
«Мне гораздо важнее показать “Вестсайдскую историю” тем, кто не знает такого мюзикла»: интервью со Стивеном Спилбергом о фильме его мечты
Стивен Спилберг в очередной раз напоминает, что любовь – понятие международное, немного критикует оскароносный фильм 1961 года и пытается сосчитать, сколько раз он слушал и смотрел «Вестсайдскую историю».
Написать
10 декабря 2021 17:31
«Это красивая история стойкости и объединения»: интервью с актерами сериала «Станция одиннадцать» Маккензи Дэвис и Химешем Пателем
Актеры нового постапокалиптического сериала «Станция одиннадцать», который выходит на платформе more.tv 17 декабря, делятся подробностями о съемках проекта во время пандемии, о подготовке к ролям, и рассуждают на тему бессмертности работ Шекспира.
Написать
10 декабря 2021 15:46
«В России любят все большое, поэтому будущая любовь к Клиффорду очевидна»: интервью с режиссером, продюсером и актерами фильма «Большой красный пес Клиффорд»
Актриса Дэрби Кэмп об игрушечном псе с человеческими ногами. Коллега Джек Уайтхолл о последствиях съемок. Режиссер Уолт Бекер о том, что роднит Клиффорда с E.T. А продюсер Джордан Кернер – об уверенности успеха в российском прокате. В общем, кто о чем, но все о «Большом красном псе Клиффорде».
Написать
8 декабря 2021 17:33
«Мне кажется, что работы Эдгара Райта – это уже отдельный жанр»: интервью с актрисой Томасин Маккензи
Новая картина Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» наконец-то добралась до российских экранов после нескольких переносов. Мы поговорили с актрисой главной роли – Томасин Маккензи – об эпохе «свингующего Лондона» и хоррорах.
Написать
25 ноября 2021 18:15
«Если вы играли в игру, то просто рехнётесь от удовольствия»: интервью с актерами фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»
Кая Скоделарио о суперсиле быть спокойной, Робби Амелл о пошагово точной адаптации компьютерной игры, Эван Джогиа и Том Хоппер о том, как весело сниматься в зомби-хорроре.
Написать
25 ноября 2021 17:23
«Хорошая история во все времена остаётся хорошей историей»: интервью с актрисой Джоди Комер и сценаристкой Николь Холофсенер
Исполнительница главной женской роли в фильме «Последняя дуэль» и сценарист, которая эту роль написала, рассуждают о женщинах в 14 веке, умном выборе Мэтта Деймона и Бена Аффлека, и о том, что делает их фильм актуальным.
Написать
17 ноября 2021 15:48
«Я помню, что мы сразу же увидели грандиозный потенциал»: интервью с создателем мультсериала «Аркейн» Жеромом Комбе
Режиссер о создании анимации, Миядзаки и комфорте простого зрителя в большой вселенной League of Legends.
2 комментария
8 ноября 2021 17:14
«Вечный – тоже человек»: большое интервью с режиссёром Хлоей Чжао и актёрами блокбастера «Вечные»
О самой опасной суперсиле, о всенародном признании благодаря McDonald’s, о современной мифологии, о том, за что любить человечество, о силе материнства и о том, как положить всех Вечных на обе лопатки в соревновании на комедийность. Всё это в эксклюзивном интервью Киноафише.Инфо.
Написать
8 ноября 2021 16:36
«У всех разное понимание необычности»: интервью с актрисой Ольгой Лерман
В этом сезоне появляется мама – властная женщина, в этом сезоне мама – такой антагонист всех. И скорее тут идёт некая борьба Сурковой за своё место в этой жизни. В этом сезоне Суркова встала на место своей дочери Кристины, то есть теперь она стала маленькой девочкой, которая слушается маму и пытается как-то маме объяснить, что она уже взрослая девочка. Так или иначе ей это удаётся или не очень. (Улыбается. – Прим. ред.) Ну и Шмелёв через определённые поступки пытается доказать и Сурковой, и её маме, что он достойный мужчина.
Написать
3 ноября 2021 16:04
«Это эпизод франшизы, где весь ад выходит наружу»: интервью с режиссером Дэвидом Гордоном Грином
21 октября на экраны кинотеатров вышел хоррор «Хэллоуин убивает» – еще один фильм, продолжающий наследие оригинального «Хэллоуина» 1978 года. Режиссер поделился с Киноафишей мыслями о картине Джона Карпентера, рассказал о подробностях процесса съемок и своем большом страхе.
Написать
22 октября 2021 15:59
Related video
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной