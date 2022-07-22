«Это фильм о том, каково быть женщиной в патриархальном мире»: интервью с режиссером и актрисой картины «Удовольствие»

Нинья Тюберг и София Каппель рассуждают о порнофильмах как о зеркале современного общества, рассказывают о непростых съемках с реальными порноактерами и делятся их оценкой «Удовольствия».