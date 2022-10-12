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Киноафиша Новости Харизматичный юноша получает волшебные спички в трейлере фэнтези «Волшебники»

Харизматичный юноша получает волшебные спички в трейлере фэнтези «Волшебники»

12 октября 2022 16:50
Харизматичный юноша получает волшебные спички в трейлере фэнтези «Волшебники»

Фильм о подростках, которые дают волю своему воображению.

Прокатная компания «Наше Кино» выпустила трейлер увлекательного отечественного фэнтези «Волшебники», в котором покажут, как мечты становятся явью. Премьера семейной ленты состоится 10 ноября, в первую неделю после осенних каникул.

В центре сюжета окажется московский подросток Артем (Яков Трескунов), обнаруживший в своем школьном шкафчике загадочный коробок спичек. Находка обладает особой функцией — эти спички исполняют желания. Взбудораженный юнец не упускает уникальный шанс и дает волю своей бурной фантазии. Очень скоро главный герой знакомится с таинственной девочкой-волшебницей (Ева Тимуш) — именно она подложила ему магический артефакт. Вместе главные герои пускаются в безудержное приключение, пересекая миры фантазий и воспоминаний. Тёме открываются безграничные возможности магических спичек, но у всего есть своя цена.

Снял «Волшебников» режиссер Ренат Давлетьяров («Летчик», «Донбасс. Окраина»). Сценарий написали Александр Топурия («Русалки») и Юрий Коротков («Время первых»). В остальной актерский состав вошли Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина Стречина, Любовь Шевченко, Ислам Абдуллин, Артем Кошман, Андрей Шалагинов и Сергей Карасевич.

Фото: Наше Кино
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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