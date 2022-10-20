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Киноафиша Новости Объявлена дата премьеры мини-сериала «Пансион» от создателей «Пищеблока»

Объявлена дата премьеры мини-сериала «Пансион» от создателей «Пищеблока»

20 октября 2022 16:36
Объявлена дата премьеры мини-сериала «Пансион» от создателей «Пищеблока»

Шоу о загадочном отдаленном женском пансионе, ученицы которого одна за другой сходят с ума.

Российский онлайн-кинотеатр «Иви» объявил дату выхода мини-сериала «Пансион». Премьера мистического триллера состоится на платформе 1 ноября этого года.

Действие «Пансиона» разворачивается в начале XX века. В центре сюжета — молодая девушка Полина, которая отправилась в женский пансион на далекий остров, чтобы найти там свою пропавшую сестру. Проникнув в учебное заведение под видом новой воспитанницы, она начинает свое расследование. Вскоре героиня узнает, что многие ученицы пансиона сходят с ума из-за таинственной одержимости, эта напасть постепенно начинает захватывать и разум Полины. Дело усложняется тем, что у девушки случается серьезный конфликт с местной строгой и властной наставницей Захаровой. С каждым днем, проведенным на острове, героиня все больше погружается в его тайны и все больше поддается его влиянию.

Главные роли в сериале исполнили Стася Милославская («Соврешенно летие»), Виктория Толстоганова («Казнь»), Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной Доктор») и Вероника Мохирева («Стая»).

Режиссером проекта выступил Святослав Подгаевский, автор таких популярных отвеченных хорроров, как «Пищеблок», «Невеста» и «Яга. Кошмар темного леса».

Первый сезон сериала будет состоять из четырех серий.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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