Фильм «Сердце пармы» стал лидером российского проката

Исторический блокбастер стал одним из главных хитов 2022 года всего за три дня.

Российский исторический блокбастер «Сердце пармы» стал лидером отечественного проката. Всего за три дня показов лента Антона Мегердичева многократно превзошла показатели всех своих конкурентов, среди которых были и зарубежные картины.

Согласно данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, за прошедшее время фильм смог собрать 128,7 млн рублей, а его показы постелили свыше 403 тысяч человек. Для сравнения: второе место, согласно этому же отчету, заняло фэнтези «Красная Шапочка», собравшее всего 17 млн рублей с момента своего выхода в прокат 22 сентября, а третье место досталось картине австралийского режиссера Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний», которая со дня премьеры в России, 8 сентября, заработала 13 млн рублей. Таким образом, «Сердце пармы» стало не только чемпионом бокс-офиса этой недели, но и одним из самых значительных кассовых хитов 2022 года.

Картина посвящена истории любви русского князя Михаила — властителя земель пармы, пропитанных кровавой силой старых языческих богов — и ведьмы Тиче, влияние которой может привести юного правителя к его смерти. Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова и недавно погибший Сергей Пускепалис. Фильм вышел в прокат 6 октября, сейчас он доступен для просмотра во всех кинотеатрах России.