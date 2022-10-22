6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц

Тайка Вайтити — режиссер из Новой Зеландии, который добился успеха в кино и телевидении, и продолжает строить карьеру в Голливуде. О том, какие фильмы режиссер считает главными, о картинах, повлявших на его творчество — у нас в материале.

Замкнутый мальчик по имени Оскар знакомится с необычной девочкой Эли. Он вынужден терпеть издевательства в школе, она тоже из-за своих странностей предпочитает держаться от людей подальше. Между двумя изгоями завязывается крепкая дружба. Эли учит Оскара давать сдачи, тот все больше к ней привязывается. Даже несмотря на то, что Эли — вампир, который убивает жителей их маленького городка по ночам. Основанная на книге Юна Линдквиста, драма Томаса Альфредсона обрела поклонников далеко за пределами родной для него Швеции. На историю обратили внимание в Британии, и Мэтт Ривз (известный сейчас главным образом благодаря новому «Бэтмену») поставил близкий к оригиналу ремейк драмы с Хлоей Грейс Морец и Коди Смитом-МакФи в главных ролях и отправил его в лайн-ап кинофестиваля Торонто, где картина собрала хвалебные отзывы. А недавно по книге сняли сериал для Showtime. Оригинальный фильм Вайтити просто обожает и не раз говорит, что картина повлияла на его «Реальным упырей», а также на представление дружеских отношений мальчика в «Кролике Джоджо» с воображаемым другом Адольфом Гитлером.

Впусти меня

Конечно, в списке одного из самых популярных комедиографов современности, не может не быть фильмов легендарной группы Монти Пайтон. «Жизнь Брайана» про молодого еврея, которого угораздило родиться рядом с Иисусом Христом и очень невнимательными волхвами, спутавшими его с Мессией, в год релиза наделало уйму шума. Простесты против показа в кино, обвинения в богохульстве, широкие обсуждения и в конце концов цензурные ополчения в некоторых странах. Монтипайтоновские авторы только потешались над такой волной праведного негодования и отрывались на афишах (известный слоган: «Так смешно, что запрещено в Норвегии!»). А люди толпой спешили в кинотеатры, а критики и кинематографисты в очередной раз отметили дарование комедийной группы. Неудивительно, что о «Жизнь Брайана» Вайтити вспоминает в связи со своим фильмом «Кролик Джоджо». Фильм тоже потребовал от него смелости в обращении с персонажем, чьим образом сложно маневрировать. Картину Вайтити в итоге даже не пустили в российский прокат, так что тут он точно оказался близок к своим кумирам.

Жизнь Брайана

Трюффо для Вайтити — один из главный французских режиссеров. Монтаж в открывающей сцене «Жюля и Джима» так понравился Вайтити, что он решил позаимствовать его для своего второго полного метра «Мальчик». Картина «Жюль и Джим» про двух молодых людей, влюбленных в одну девушку, конечно, оказала большое влияние не только на новозеладца. Свободолюбивое трио в исполнении Жанны Моро, Оскара Вернера и Анри Серра имело успех во всем мире.

Жюль и Джим

Есть и еще один фильм Трюффо, который Вайтити ценит не меньше — это «Четыреста ударов», признанный одним из основных для «новой волны». История про мальчишку, сбежавшего из дома и разочаровавшегося в родителях, оказалась для режиссера настолько важной, что он не раз вспоминал ее на съемках сначала первого короткого метра «Две машины, одна ночь», который затем повзрослел, превратившись в того самого «Мальчика».

Четыреста ударов

Культовый фильм Карпентера — прямой источник вдохновения для «Тор: Рагнарек». По сюжету главный герой отправляется в Чайна-таун Сан-Франциско, чтобы отыскать подружку своего приятеля. Он харизматично стреляет из автоматов, размахивает кулаками и не менее весело получает от людей, владеющих восточной мудростью, далеко не сразу понимая, что происходит. Герой стал важным ориентиром для Тора (Криса Хемсворта) под руководством Вайтити. Визуальный стиль режиссера тоже оказал эффект на новозеландца, приехавшего снимать свой первый крупномасштабный фильм.

Большой переполох в маленьком Китае

Дебют Малика в режиссуре относится к тому типу фильмов, которые Вайтити, по своим собственным словам, хотел бы снять сам. «Пустоши» — история, вдохновленная «Бонни Клайдом»: молодая пара (потрясающие Мартин Шин и Сисси Спейсек) убивает отца девушки, потому что тот запрещал влюбленным видеться. Они пускаются в бега по пустынным землям штата Невада, продолжая убивать еще и еще. Вайтити считает «Пустоши» — одним из главных фильмов для себя и не раз делился в интервью, что именно эта картина повлияла на все его творчество.