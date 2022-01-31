Джеймс Ганн утверждает, что сериал «Миротворец» можно смотреть в отрыве от «Отряда самоубийц: Миссия навылет»

К концу 2021 года число подписчиков HBO Max и HBO оказалось больше, чем ожидалось

Дайан Морган сыграет в новом мокьюментари Чарли Брукера о человеческой цивилизации

Вооруженный хакер Эмиль Хирш разыскивает свою похищенную жену в трейлере экшен-триллера «Погоня»

Майкл Империоли исполнит ведущую роль во втором сезоне сериала «Белый лотос»

Фильм «Не смотрите наверх» стал рекордсменом Netflix по количеству просмотров за первую неделю после премьеры

Новогодний ТВ эфир: программа передач на 7 января 2022 года

Джеймс Кэмерон подкорректировал один кадр из «Титаника» спустя 15 лет после выхода фильма

У создателей «Черного Адама» в планах сразу несколько фильмов о персонаже Дуэйна Джонсона

Крупнейший фестиваль независимого кино «Сандэнс» в 2022 году пройдет полностью в виртуальном формате

Питер Динклэйдж признался, что окончание «Игры престолов» принесло «облегчение», но менять образ жизни было трудно

Дьюи сообщает Сидни по телефону об очередном маньяке в отрывке из нового «Крика»

Одержимая девушка отказывается от еды в трейлере фильма ужасов «Опасная вечеринка»

Джоди Уиттакер назвала любимый эпизод «Доктора Кто» со своим участием

Студия Sony показала первые 10 минут «Охотников за привидениями: Наследники» и выпустила ролик о съемках фильма

Советский мальчик верит в американское кино в трейлере мрачной комедии «Картофелинка мечтает об Америке»

В 2021 году число женщин-режиссеров в киноиндустрии сократилось

Джон Стюарт прояснил свои комментарии о «Гарри Поттере»: «Я не считаю Джоан Роулинг антисемиткой»

Обагренный кровью Эдриан Броуди держит дробовик на постере боевика о мести «Одинокий волк»

Режиссеры «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо продали часть акций своей продюсерской компании за $400 млн

Реставратор видеозаписей обнаруживает зло на старых кассетах в трейлере сериала «Архив 81»

Киану Ривз перечислил свои любимые фильмы

«Йеллоустоун» продолжает ставить рекорды: финал четвертого сезона привлек свыше 10 млн зрителей

Журнал Total Film опубликовал два новых кадра с Томом Холландом из «Анчартед: На картах не значится»

Создатель сериала «Это мы» прокомментировал возможность спин-оффа

«Никогда не разговаривай с незнакомцами»: хоррор «Черный телефон» получил устрашающий постер в стиле ретро

Сапер Александр Робак воюет в Сирии в трейлере драматического боевика «Однажды в пустыне»

Несмотря на иск со стороны Miramax, Квентин Тарантино организует NFT-аукцион с эксклюзивами из «Криминального чтива»

Создатель «Бивиса и Баттхеда» показал, как будет выглядеть постаревший дуэт в новом полнометражном фильме

Вышел трейлер постапокалиптического триллера «Последние выжившие» с Алисией Сильверстоун

Николас Кейдж умолял Фрэнсиса Форда Копполу дать ему роль в «Крестном отце 3»

Сет Роген и Ник Офферман крадут пресловутое интимное видео в новом трейлере мини-сериала «Пэм и Томми»

Не только сексуальная, но и умная: Галь Гадот рассказала, какой будет Клеопатра в ее исполнении