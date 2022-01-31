Меню
31 января 2022
Кевин Смит заканчивает работу над «Клерками 3»
Саймон Пегг, Эдгар Райт и Ник Фрост обсуждают следующий совместный проект
Продюсер «Мира Юрского периода» ответил, возможен ли выпуск четвертой части и телесериала в рамках франшизы
Элизабет Митчелл вернется к роли миссис Клаус в телевизионном продолжении трилогии «Санта Клаус»
Встречайте новую ведьму: канал CW выпустил трейлер четвертого сезона «Зачарованных»
Брэд Питт и Джордж Клуни сократили себе гонорар, чтобы выпустить свой новый фильм в кинотеатрах
Лора Дерн, Ноа Джуп и Бенедикт Камбербэтч снимутся в антиутопии о мире без сна и ночи
Появился первый кадр из предстоящего вестерна с Николасом Кейджем
На кинофестивале «Сандэнс» состоялась премьера триллера «Воскрешение» с Ребеккой Холл и Тимом Ротом
Мюррэй Бартлетт, Дайан Лэйн, Хизер Грэм и другие артисты пополнили звездный каст антологии «Экстраполяция»
В разработку запущен документальный фильм об авторе «Франкенштейна» Мэри Шелли
Вслед за «Отыграть назад» и «Мейр из Исттауна» HBO Max готовит новый детективный мини-сериал
Триллер «Глубокие воды» с Аной де Армас и Беном Аффлеком обрел дату выхода в России
Бокс-офис «Человека-паука: Нет пути домой» продолжает расти, сборы пятого «Крика» превысили $100 млн
Персонажи «Бэтмена» украсили обложки журнала Total Film
Объявлены победители кинофестиваля «Сандэнс» 2022 — один из призов получил документальный фильм «Навальный»
Слух: в следующем году начнутся съемки сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом
Ридли Скотт рассказал, что именно зажгло в нем желание снять «Гладиатора»
Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде»
Студия Marvel опубликовала синопсис «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»
Звезда «Вестсайдской истории» Кайл Аллен получил роль Хи-Мена в игровой адаптации «Властелинов вселенной»
Ученые утверждают, что комету из «Не смотрите наверх» можно было бы уничтожить
Съемки «Фокус-покуса 2» подошли к концу
Леди Гага хотела бы попробовать себя в режиссуре, сняв собственный фильм
Сериал по видеоигре Halo получил дату релиза и полноценный трейлер
Студия Paramount представила первые кадры из мини-сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца»
Российская киноакадемия объявила победителей премии «Золотой орел» 2022
Шон Пенн обвинил «трусливых» американских мужчин в уподоблении женщинам
Кевин Костнер вернется к режиссуре, сняв эпический вестерн «Горизонт»
Съемки нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» начнутся уже в ближайшее время
Грант Гастин согласился сняться в девятом сезоне «Флэша»
Смерть Гаспара Ульеля официально признана несчастным случаем, на похоронах в Париже было около тысячи человек
Джейсон Момоа сыграет в «Форсаже 10»
Умер Леонид Куравлев
28 января 2022
Когда и где «Форсаж» покажут по телевизору
Когда и где фильм «Красотка» покажут по телевизору
Сериалы февраля 2022: возращение миссис Мейзел, байопик про Памелу Андерсон и спин-офф «Викингов»
Канал Showtime объявил о закрытии сериалов «Черный понедельник» и «Работа над собой»
Фрэнк Грилло возглавил актерский состав боевика Lights Out
Кевин Макдональд выступит режиссером фильма «Ледяной человек» об экстремальном спортсмене Виме Хофе
Жан-Люк Годар хотел бы, чтобы показ его фильма на Берлинале посетили дикие кабаны
Ожидается, что съемки космического фильма Тома Круза и Дага Лаймана пройдут в следующем году
Авторы «Дневников вампира» готовят новый мистический сериал
Мировые сборы «Щенячего патруля в кино» достигли $100 млн
Мэтт Ривз поделился подробностями о сценарии фильма Бена Аффлека о Бэтмене
Вышел трейлер полнометражного аниме-фильма «Необычное такси: В лесу»
Психологи объяснили, почему сериалы «Эйфория» и «Шершни» столь популярны
Кирнан Шипка сыграет дочь Эрика Баны в триллере о зловещем берлинском культе
KION объявил дату премьеры второго сезона сериала «Два» с Евгением Куликом и Алексеем Кривеней
После репетиций «Комнаты страха» Николь Кидман подарила 10-летней Кристен Стюарт портативную рацию
Джеймс Ганн подтвердил, что «Стражи Галактики 3» станут последним фильмом с этой командой супергероев
Николас Кейдж объявил себя готом, готовясь сыграть Дракулу в комедийном хорроре «Ренфилд»
Джейми Ли Кертис опубликовала новое фото со съемок «Хэллоуин заканчивается» — на этот раз с трио главных героинь
Зендея была для Тома Холланда «системой поддержки» во время знакомства с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом
Релиз гангстерской драмы «Костюм» с Марком Райлэнсом перенесен на март
Сценарист «Мортал Комбат» Грег Руссо снимет сериал по видеоигре System Shock
Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли встречают космическую угрозу в отрывке из фильма «Падение Луны»
Актриса Кейт Сигел сообщила о начале съемок хоррор-сериала «Падение дома Ашеров»
Рон Перлман не горит желанием сниматься в «Хеллбое 3», но чувствует долг перед фанатами
Стив Карелл сражается за сохранение своей должности в трейлере второго сезона «Космических сил»
Кристиан Слэйтер присоединился к Джону Сине в касте экшен-комедии «Фриланс»
Пассионарный предприниматель Джозеф Гордон-Левитт ведет Uber к успеху в новом трейлере антологии Super Pumped
Том Холланд ищет сокровища и препирается с Марком Уолбергом в финальном трейлере «Анчартед: На картах не значится»
Джеймс Ганн собирается снять еще один многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
27 января 2022
Мафия, олигархи и суровый холод: 7 стереотипов о русских, которые Голливуд никак не оставит в прошлом
Сериалы, похожие на «Эйфорию»: от «13 причин почему» до «Полового воспитания»
Дженна Ортега поделилась впечатлениями от роли Уэнсдей Аддамс в предстоящем сериале Тима Бертона
Следователь Бойд Холбрук сталкивается с сущим злом в трейлере фильма ужасов «Проклятые»
Apple TV+ огласил дату премьеры мультфильма «Удача»
Колумбийский актер Джон Легуизамо обвинил Голливуд в дискриминации по цвету кожи
Чак Паланик высказался о «китайской» версии концовки «Бойцовского клуба»
Netflix заказал производство восьмисерийной политической драмы «Дипломат»
Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
Мальчик путешествует во времени, чтобы помочь призраку умершей девушки, в трейлере фильма «Долгая прогулка»
Согласно опросу, «Воланд» является самым ожидаемым фильмом года среди российских зрителей
Финский фильм с Юрой Борисовым «Купе номер 6» претендует на престижную французскую премию «Сезар»
Королева, дива, икона: Netflix выпустил трейлер комедии «Мэдея: Возвращение»
Фильм «Падение Луны» изначально задумывался как первая часть трилогии
Рэпер Flying Lotus готовит фантастический хоррор о массовом убийстве на космической станции
Добыча нефти оборачивается монументальным катаклизмом в трейлере норвежского фильма-катастрофы «Пылающее море»
HBO представил тизер третьего сезона сериала «Моя гениальная подруга» по романам Элены Ферранте
Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр дали совместное интервью о «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Кинокомпания Searchlight приобрела права на комедийную драму с Эммой Томпсон «Любовь по вызову»
Патрик Стюарт подтвердил, что «Звездный путь: Пикар» завершится третьим сезоном
Объявлен актерский состав второго сезона «Благих знамений»
Рон Перлман ответил противникам фильма «Не смотрите наверх»: «Интернет почти что убил журналистику»
Леди Гага в беседе с Джейком Джилленхолом призналась в любви к фильму «Донни Дарко»
Рут Уилсон заводит отношения с таинственным мужчиной в трейлере эротического триллера «Правда обо мне»
Рэйчел Зеглер призналась, что ее уязвила травля в соцсетях после получения ролей в «Белоснежке» и «Шазаме! 2»
Цель — Брюс Уэйн: появился новый постер «Бэтмена» с квартетом основных персонажей
Уилл перебирается в Лос-Анджелес в новом тизере драматического перезапуска «Принца из Беверли-Хиллз»
Критики хвалят мини-сериал «Пэм и Томми» за проницательность и увлекательность
Релиз «Аббатства Даунтон 2» перенесен на лето
Сиквел «Мортал Комбат» официально запущен в производство — сценарий напишет автор сериала «Лунный рыцарь»
26 января 2022
Россия не вошла в число новых стран, в которых станет доступен стрим-сервис Disney+
Соавтор «Царя горы» сообщил, что в перезапуске мультсериала состоится скачок во времени
Майло Вентимилья готовит драматический сериал о хоккее
Куин Латифа о лишении Криса Нота роли в сериале «Уравнитель»: «Справедливость должна восторжествовать»
«Аннетт», байопик о Селин Дион и «Утраченные иллюзии» лидируют по количеству номинаций на «Сезар» 2022
Вышел трейлер немецкой драмы «Великая свобода» — фильм был отмечен призом на прошлом Каннском кинофестивале
На фестивале независимого кино «Сандэнс» состоялся показ документального фильма «Навальный»
Дуэйн Джонсон работает над секретной экранизацией популярной видеоигры
Комедийный фэнтези-сериал «Призраки» продлен на второй сезон
Джейми Ли Кертис опубликовала фото со съемок слэшера «Хэллоуин заканчивается»
Сериал «Американская ржавчина» с Джеффом Дэниелсом ограничится одним сезоном
Кэрол Баскин выразила свое мнение о трейлере сериала «Джо против Кэрол»
HBO продлил сериал «Праведные Джемстоуны» на третий сезон
Вожатый Михаил Галустян присматривает за детьми из будущего в трейлере фильма «Артек. Большое путешествие»
Netflix опубликовал первые кадры из триллер-сериала «Части нее» с Тони Коллетт
Загадочника интересует семья Уэйн, а не Бэтмен: появился новый минутный трейлер «Бэтмена»
Студия Sony выпустила новый постер «Анчартед: На картах не значится»
Люси Лью сыграет в мини-сериале по роману Стивена Кинга «Позже»
12 фильмов с Чарли Ханнэмом: экранизация Диккенса, главная роль у Гая Ричи и новый детектив с Мэлом Гибсоном
Иэн Маккеллен выразил желание сыграть в мюзикле: «Я доступен, но некомпетентен»
Disney+ дал добро на производство сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Звезда «Белого лотоса» Мюррэй Бартлетт сыграет соперника Роуз Бирн во втором сезоне сериала «В ритме жизни»
Брэдли Купер утверждает, что благодаря Полу Томасу Андерсону он до сих пор не бросил актерскую карьеру
Питер Динклэйдж призывает HBO смелее идти на риск при разработке спин-оффов «Игры престолов»
В мае Брэдли Купер приступит к съемкам своего второго режиссерского проекта
Студия Sony приобрела права на фильм «Отец Стью» с Марком Уолбергом и Мэлом Гибсоном
Компания Disney ответила на претензии Питера Динклэйджа к ремейку «Белоснежки»
Стив Карелл присоединился к своему коллеге по «Офису» Джону Красински в касте семейного фильма «Если»
Сэм Рэйми высказался о «Человеке-пауке: Нет пути домой» и ответил, завершились ли съемки «Доктора Стрэнджа 2»
Мэтт Ривз рассказал, какие фильмы, комиксы и музыка повлияли на его видение «Бэтмена»
«Не смотрите наверх» не сумел отобрать у «Красного уведомление» звание самого просматриваемого фильма Netflix
Джейк Джилленхол сыграет в триллере об ограблении яхт
25 января 2022
Hulu готовит многосерийную психологическую драму по роману Saint X
Джош Дюамель исполнит ведущую роль во втором сезоне сериала «Могучие утята: Новые правила»
Юрий Быков готовит сериал об одной из крупнейших преступных группировок в истории России
Peacock решил не продлевать на второй сезон сериал «Утраченный символ»
«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США
Релиз «13 жизней» Рона Ховарда перенесен, поскольку фильм удостоился высочайших оценок по итогам тестовых показов
Создатели «Черной Вдовы» наняли военных консультантов, чтобы убедиться, возможна ли Красная комната в реальности
Режиссер «Дряни» и «Энолы Холмс» Гарри Брэдбир экранизирует роман-бестселлер «Элеанор Олифант в полном порядке»
Дитя моды, робкий Василек и Ганнибал: каким мы запомним французского актера Гаспара Ульеля
О своем участии в «Человеке-пауке: Нет пути домой» Эндрю Гарфилд рассказал лишь трем ближайшим людям
Тайлера Дердена переиграли и уничтожили: китайские цензоры «исправили» концовку «Бойцовского клуба»
В фильме «Бэтгерл» одним из ключевых персонажей будет трансгендерная женщина
Продюсер «Позолоченного века» ответил, принадлежит ли сериал к той же вселенной, что и «Аббатство Даунтон»
Сериал Данилы Козловского «Карамора» стал абсолютным хитом онлайн-кинотеатра START
Питер Динклэйдж жестко раскритиковал предстоящий ремейк «Белоснежки»
Дэниэл Крэйг рассказал, как проходили съемки «Достать ножи 2»
Еще один телеперсонаж перенес сердечный приступ на велотренажере Peloton
Смесь «Безумного Макса» и «Офиса»: вышел трейлер мультсериала для взрослых Doomlands
Марк Стронг, Мелани Лоран и другие артисты пополнили каст сиквела «Убийства на яхте»
Роберт Паттинсон сообщил, что Бэтмен в его исполнении останется верен правилу не убивать врагов
Netflix выиграл борьбу за права на триллер об экзорцизме с Андрой Дэй, Октавией Спенсер и Гленн Клоуз
Итан Хоук сравнил давление от участия в киновселенной Marvel с исполнением роли Гамлета
Том Холланд совершает самый страшный и тяжелый трюк в своей карьере в новом проморолике «Анчартед»
Загадочник играет в кошки-мышки с Брюсом Уэйном в новом тизере «Бэтмена»
Детектив расследует преступления в дуэте с разными знаменитостями в трейлере комедийного сериала «В городе убийств»
Осенью Фрэнсис Форд Коппола собирается приступить к съемкам фильма своей мечты «Мегалополис»
Режиссер «Девушки, подающей надежды» Эмиральд Феннел готовится к съемкам своего нового фильма
Хавьер Бардем поздравил Дэниэла Крэйга с днем рождения, нарядившись в девушку Бонда и выпрыгнув из торта
Режиссер «Сумерек» рассказала о страстном поцелуе Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт во время прослушивания
Netflix представил первый тизер музыкального анимационного фильма Гильермо дель Торо «Пиноккио»
Крис Эванс сыграет с Дуэйном Джонсоном в рождественском фильме под названием Red One
24 января 2022
По словам Данилы Козловского, иностранные стрим-сервисы заинтересованы в показе сериала «Карамора»
Вышел тизер 21-го сезона «Закона и порядка» – сериал возобновится спустя 12 лет после закрытия
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Лукерья Ильяшенко делится списком любимых фильмов и сериалов
Кинокомпания Sony приобрела права на анимационный фильм «Зимнее путешествие»
Многосерийный сиквел мультфильма «Моана» обрел режиссера
Ана де Армас начала съемки в «Не время умирать» через два дня после того, как она покончила с ролью Мэрилин Монро
По данным СМИ, студия Warner Bros тестировала четырехчасовую версию «Бэтмена»
На YouTube появилось аниме Сатоси Кона «Магнетическая роза»
«Засланец из космоса»: все, что вы хотели знать о первом сезоне, но боялись спросить
Бенедикт Камбербэтч и Джесси Племонс начали репетиции «Власти пса» с танца под песню Эллиотта Смита
Трейлер «Лунного рыцаря» набрал за первые сутки 75 миллионов просмотров и рекордное количество лайков
Комедия «Улетные девочки» получит сиквел с оригинальным актерским составом
Okko представил тизер второго и заключительного сезона «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым
Игровой сериал о Джо Экзотике получил название, первый тизер и дату премьеры
Amazon выпустил трейлер индийской мелодрамы «Глубина»
Режиссера «Достать ножи» Райана Джонсона приглашали сыграть самого себя в «Крике 5»
У предстоящей церемонии «Оскар» может оказаться сразу несколько ведущих
HBO Max выпустил ролик о съемках вступительного танцевального номера из сериала «Миротворец»
Вышел трейлер хоррора о взрослении «Медовые соты» – фильм сняла 21-летняя девушка из Канады
Слух: Sony разрабатывает спин-офф «Человека-паука» о Мадам Паутине
«Вечные» стали самым успешным фильмом Marvel на стрим-сервисе Disney+
Экшен, шутки, приключения: студия Sony выпустила новый тизер «Анчартед: На картах не значится»
«Лука» стал самым просматриваемым фильмом на стриминге по итогам 2021 года
Лидера ведьмовской общины настигает его прошлое в трейлере комедийного инди-фильма «Король-рыцарь»
В сети появился первый цельный отрывок из «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Роланд Эммерих готов взяться за сиквел «Падения Луны», если оригинальный фильм станет успешным
Поклонники Аны де Армас подали в суд на студию Universal из-за отсутствия актрисы в фильме Yesterday
Студия Paramount объявила даты выхода полнометражных мультфильмов о черепашках-ниндзя и трансформерах
Фэнтези-сериал «Этерна» стал новым рекордсменом онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», обогнав «Пищеблок»
Продюсеры «Джеймса Бонда» хотели бы поработать с женщиной-режиссером
Блестящий стратег Морена Баккарин организует ряд крупных ограблений в трейлере сериала «Эндшпиль»
Патрик Стюарт встречается с Вупи Голдберг в трейлере второго сезона «Звездного пути: Пикар»
Премьера спин-оффа «Тихого места» перенесена на осень 2023 года
Релиз седьмой и восьмой частей «Миссии: Невыполнима» отложен до 2023 и 2024 годов соответственно
Дени Вильнёв рассказал, как продвигается работа над второй частью «Дюны»
Ожидается, что съемки «Фьюриосы» начнутся уже через несколько месяцев
Нив Кэмпбелл прокомментировала самую шокирующую сцену из нового «Крика»
По данным Variety, «Достать ножи 2» выйдет в конце 2022 года
«Человек-паук: Нет пути домой» вновь в лидерах проката – мировые сборы фильма составляют почти $1,7 млрд
Джонни Депп сыграет короля Людовика XV в фильме французской постановщицы Майвенн
Мэри Элизабет Уинстэд пополнила актерский состав сериала «Асока» из вселенной «Звездных войн»
Режиссер «Из машины» готовит футуристический экшен-фильм «Гражданская война» с Кирстен Данст
23 января 2022
Неприятности не навсегда: 7 важных цитат из первого сезона «Эйфории»
21 января 2022
12 сериалов про бизнес и деньги: проект Тома Харди, современный вестерн и «Наследники»
Высокорослая школьница продолжает бросать вызов своим страхам в трейлере фильма «Рост Джоди 2»
Американская киноакадемия огласила расширенный список фильмов, претендующих на «Оскар» 2022
Спустя 40 лет семейная комедия «Рождественская история» получит сиквел
Семейная идиллия прерывается раскрытием страшных тайн в трейлере психологического триллера «Анджела Блэк»
Драма на побережье: появился трейлер второго сезона сериала «Сэндитон» по роману Джейн Остин
Дженсен Эклс признался, что ему не понравилось сниматься с Джессикой Альбой в сериале «Темный ангел»
Девочка спасается от верной смерти и превращается в вампира в трейлере испанского хоррора «Все луны»
Актерский состав «Крика 5» не знал, кто убийца: «У нас были разные сценарии»
Адам МакКей о критике в адрес «Не смотрите наверх»: «Невозможно снять фильм, который бы нашел отклик в каждом»
Мальчик заводит дружбу с ужасающим монстром в трейлере хоррора «Слэпфейс»
Брайан Кокс уточнил свои комментарии о переоцененности Джонни Деппа
Композитор Майкл Джаккино презентовал главную музыкальную тему «Бэтмена»
Джоди Фостер получила роль в байопике об отважной пловчихе Дайане Найад
Второй сезон «Загрузки» получил дату релиза на Amazon Prime Video
Disney+ и Леброн Джеймс выпустят драматический сериал о баскетболе
Звезда «Сумерек» Питер Фачинелли снимется в мистической драме о солдате, вернувшемся из загробного мира
Netflix представил трейлер полнометражного сиквела сериала «Убийцы Ву»
Девушка переживает утрату сестры в трейлере драмы о взрослении «Небо повсюду»
Продюсеры «Джеймса Бонда» обсуждали кандидатуру Идриса Эльбы на роль нового агента 007
Джошуа Джексон сыграет с Лиззи Каплан в многосерийной адаптации «Рокового влечения»
Создатели «Правила Коми» и «Не смотрите наверх» выпустят фильм о захвате Капитолия США
В духе Де Пальмы и Альмодовара: вышел трейлер стильного триллера «Старшая» о непохожих сестрах-близнецах
Актеры сериала «Эйфория»: как изменилась их карьера ко второму сезону?
Disney разрабатывает игровой ремейк мультфильма «Коты-аристократы»
Действие второго сезона «Белого лотоса» развернется на Сицилии
Наоми Уоттс спешит спасти своего сына в трейлере триллера «Гонка со временем»
Apple TV+ готовит сериал «Годзилла и титаны»
Киноафиша в истории: разбираемся, что случилось с группой Дятлова 63 года назад
Netflix официально дал добро на второй сезон «Игры в кальмара»
Netflix и студия Aardman анонсировали новую часть «Уоллеса и Громита», а также сиквел «Побега из курятника»
На следующей неделе начнется производство продолжения «Мега: Монстр глубины»
Тим Рот рассказал, почему Квентин Тарантино вырезал его персонажа из «Однажды… в Голливуде»
Появились первые кадры из мини-сериала «Девушка из Плейнвилля» с неузнаваемой Эль Фаннинг
Официально: хронометраж «Бэтмена» Мэтта Ривза составит почти три часа
20 января 2022
Режиссер «Падения Луны» Роланд Эммерих утверждает, что он изобрел новый жанр в кино
Харизма Карпентер ответила на оправдания Джосса Уидона: «Он по-прежнему не способен попросить прощения»
В честь Джеффа Дэниелса назвали обнаруженный недавно вид червя-паразита
Данила Козловский посетовал, что за рубежом к российским актерам относятся предвзято
Одесса Янг заменит Райли Кио в триллере «Манодром»
Вышел трейлер австралийского футуристического триллера Expired с Хьюго Уивингом и Райаном Квантеном
Детектив, хоррор, триллер, боевик: Мэтт Ривз дал подробную характеристику своему «Бэтмену»
К 2024 году американская компания выведет на орбиту киностудию и спортивную арену
Появился первый кадр из мини-сериала Netflix «Гризельда» с Софией Вергарой в роли кокаиновой королевы
Режиссер Адам МакКей уверяет, что реальный номер секса по телефону попал в «Не смотрите наверх» случайно
Актер из «Соколиного Глаза» Фра Фи получил роль в приквеле «Красавицы и Чудовища»
Мелани Лински утверждает, что член продюсерской команды «Шершней» упрекнул ее в лишнем весе
Лина Данэм хотела бы перезапустить сериал «Девочки», как это случилось с «Сексом в большом городе»
Майкл Манн выпустит роман «Схватка 2», который станет одновременно приквелом и сиквелом фильма 1995 года
На заре своей кинокарьеры Джейми Дорнан делил жилье с Робертом Паттинсоном и другими «супергероями»
«Мэдея: возвращение» выйдет на Netflix в феврале — доступны первые кадры
Стартовали съемки второй части фильма «Шпион, выйди вон!» с Гари Олдманом
Фильм «Воланд» с Юлией Снигирь и Аугустом Дилем обрел дату выхода в прокат
Из палача в жертву: вышел первый трейлер фильма «Капитан Волгоногов бежал»
Сериал «Булл» завершится шестым сезоном
Лили Джеймс едва не покинула мини-сериал «Пэм и Томми» за неделю до начала съемок
По словам Леди Гаги, в «Дом Gucci» могли войти сцены, в которых она занимается сексом с Сальмой Хайек
Эндрю Гарфилд хочет больше фильмов о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и Томом Холландом
Энтони Маки дебютирует в качестве режиссера, сняв фильм о показательной жертве расизма Клодетт Колвин
Джина Родригес исполнит ведущую роль в многосерийной версии «Женщин на грани нервного срыва»
Дебютный сезон «Шершней» стал хитом канала Showtime
Сыщики расследуют запутанное преступление в трейлере британского мини-сериала «Детектив из Челси»
Съемки «Черной Пантеры 2» вновь приостановлены
Данила Козловский дал понять, что «Карамора» может получить не только еще несколько сезонов, но и спин-оффы
Сможете ли вы нас простить: 10 фильмов про мошенников, аферистов и карточных шулеров
Люди не менее опасны, чем зомби: вышел трейлер второй части финального сезона «Ходячих мертвецов»
Домашний очаг Джейми и Клэр оказывается под угрозой в трейлере шестого сезона «Чужестранки»
Netflix опубликовал свежую подборку кадров из второго сезона «Бриджертонов»
Фильм Ридли Скотта о Наполеоне Бонапарте получил официальное название
Джаред Лето и Энн Хэтэуэй упиваются успехом в трейлере сериала «МыПрогорели»
Netflix выпустил новый тизер корейского ремейка «Бумажного дома», представив основных действующих лиц
Роберт Паттинсон ведет переговоры о роли в предстоящем фильме режиссера «Паразитов» Пон Джун-хо
Кэти Бейтс, Джон Малкович и Льюис Пуллман сыграют в фильме о матери писателя Джона Кеннеди Тула
Amazon в эффектном тизере огласил полное название сериала «Властелин колец»
Скончался Гаспар Ульель — талантливому французскому актеру было 37 лет
19 января 2022
Стоит ли смотреть сериал «Шершни»: отзывы критиков и многообещающая концовка
Новый «Крик» создавался без прицела на последующие сиквелы
Дженсену Эклсу изначально не понравилась концовка «Сверхъестественного»
Анимационный сериал «Царь горы» возобновится спустя 12 лет
Энгаури Райс, Гейтен Матараццо и Кристофер Минц-Плассе сыграют главные роли в комедии «Общество Онор»
В сети появились отзывы о романтической драме «Любовь как искупление»
Дион готовится дать отпор новой угрозе в трейлере второго сезона сериала «Мой сын — супергерой»
Создатели мультсериала «Царь горы» разрабатывают для Netflix комедийный процедурал
Дженсен Эклс и Warner Bros готовят новый проект по комиксам DC
Китайская кинокомпания приобрела права на ремейк «Холопа» Клима Шипенко
Российская драма «Продукты 24» вошла в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля 2022
Магия классических мультфильмов Disney: вышел трейлер спецвыпуска «Удивительная зима Микки Мауса»
Аутсайдер чудесным образом становится самым популярным парнем в школе в трейлере фильма «Суперклассный»
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
«Дюна» и «Энканто» возглавили список номинантов на премию Общества специалистов по визуальным эффектам
Дженнифер Лоуренс усердно работает над своим голосом, готовясь сыграть Элизабет Холмс в фильме «Вражда»
Алан Ричсон жестоко избивает негодяев в тюремной душевой в отрывке из сериала «Джек Ричер»
«Параллельные матери» пересекутся на новом показе Киноклуба Киноафиши
Дженна Ортега переживает последствия стрельбы в школе в трейлере фильма The Fallout
В дебютном эпизоде «Как я встретила вашего папу» раскрыли связь сериала с «Как я встретил вашу маму»
Производство ромкома «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс приостановлено из-за COVID
Netflix представил трейлер мультсериала «Шоу Капхэда!»
Режиссер и оператор «Изгоя один» приступили к съемкам научно-фантастического фильма с Джоном Дэвидом Вашингтоном
Видео: Оскар Айзек и Итан Хоук эмоционально реагируют на трейлер сериала «Лунный рыцарь»
Итан Хоук сыграет с Джулией Робертс и Махершалой Али в триллере Netflix «Оставь мир позади»
Приключенческий ромком «Затерянный город» выйдет в России на две недели позже, чем планировалось
Ф Мюррэй Абрахам, Том Холландер и другие артисты присоединились к касту второго сезона «Белого лотоса»
Брайан Кокс имел шанс сыграть в «Гарри Поттере», но ему предпочли Брендана Глисона
Стало известно, кто выступит режиссером «Второй жизни Уве» с Томом Хэнксом
Съемки фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом начнутся в феврале
«Событие» Одри Диван и «Аннетт» Леоса Каракса получили французскую кинопремию «Люмьер»
Невиновного Девона Саву обвиняют в тройном убийстве в трейлере драматического боевика «Бензиновая аллея»
Amazon выпустил тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые» и объявил дату премьеры
Офисный работник Адам Скотт подвергается загадочной операции в трейлере сериала-антиутопии «Разделение»
Руперт Гринт объяснил свое отношение к Джоан Роулинг: «Моя тетушка, с которой я не всегда согласен»
Пираты Риз Дэрби и Тайка Вайтити бороздят моря в трейлере комедийного сериала «Наш флаг означает смерть»
Воинственные скандинавы прокладывают себе путь к Лондону в трейлере сериала «Викинги: Вальхалла»
Дэниэл Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста Странного Эла Янковича в биографическом фильме от Roku
18 января 2022
7 легендарных правил жизни от Барни Стинсона
Кристина Асмус оформляет фиктивный брак с Милошем Биковичем в трейлере комедии «Хочу замуж»
Сиквел «Нулевого контакта» с Энтони Хопкинсом станет первым фильмом, снятым в Антарктиде
Галь Гадот больше никогда не станет работать с Джоссом Уидоном
Сэр Дэвид Аттенборо готовит документальный фильм о последних днях динозавров
Брюс Уэйн в ловушке Загадочника: художник показал остроумный фан-постер нового «Бэтмена»
Шоураннер «Острых козырьков» сообщил, что действие сериала охватит годы Второй мировой и послевоенное время
Главные герои «Атланты» рекламируют чистящее средство в необычном трейлере третьего сезона
Реалити-шоу Netflix «Не дрогни!» получит российскую версию
Один из персонажей сериала «Миротворец» появится в новом фильме киновселенной DC
Работа над «Домом Gucci» далась Адаму Драйверу тяжелее, чем съемки в «Аннетт» и «Последней дуэли»
Профессор выбирает маску Сальвадора Дали в тизере южнокорейской версии «Бумажного дома»
Режиссер Роланд Эммерих рассказал о трудностях, которые вызвала пандемия при съемках «Падения Луны»
Paramount+ выпустил трейлер мультсериала «Большой Нейт» о приключениях 11-летнего школьника
Фанат «Дюны» при помощи сценария и неиспользованных материалов восстановил сцены, удаленные из фильма
Уиллем Дефо предложил интересную идею для сиквела «Джокера»
Шоураннер «Шершней» дал комментарий о проблеме каннибализма в сериале
Закари Ливай утверждает, что полнометражный фильм «Чак» близок к реализации
KION представил трейлер остросюжетного сериала «Бег улиток»
Эллиот Пейдж выступит исполнительным продюсером итальянского документального фильма о трансгендерах
Афроамериканская ассоциация кинокритиков признала лучшим фильмом 2021 года вестерн «Тем больнее падать»
25-й сезон «Южного Парка» обзавелся датой релиза
Продюсер Джейсон Блум сообщил, что третья часть «Счастливого дня смерти» остается в разработке
Джордж Клуни посетовал, что кинотеатры больше не хотят выпускать его камерные драмы
Канал ТНТ огласил дату выхода второго сезона сериала «Девушки с Макаровым»
Сериал «Один из нас лжет» продлен на второй сезон
Женщины в боевиках: супергероини из Готэма, подруги Оушена и коварные мстительницы
Создателям «Ходячих мертвецов» осталось отснять лишь три эпизода финального сезона
Второй сезон «Шершней» должен выйти уже в конце 2022 года
Коллеги Джосса Уидона по «Баффи» и «Светлячку» выступили с новыми обвинениями в адрес режиссера
Кендрик Ламар и создатели «Южного Парка» выпустят экшен-комедию на тему рабовладельческого прошлого США
Ради одной из сцен «Аллеи кошмаров» Брэдли Купер провел шесть часов голым перед съемочной командой
Сценарий несостоявшегося «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром был полностью готов
Эндрю Гарфилд утаил от Эммы Стоун свое появление в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Влюбленные, супруги и незнакомцы кружатся в хороводе Амура в трейлере ромкома «День слепого Валентина»
Вышел трейлер фильма «Фабиан — полет в пропасть» о жизни гедониста и идеалиста на закате Веймарской Германии
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» официально стал самой успешной частью трилогии
Джосс Уидон наконец публично ответил на обвинения в неподобающем поведении во время съемок
Персонаж Дэнни Трехо из «Мандалорца» получил персональный постер
Звезда «Сокола и Зимнего Солдата» Даниэль Брюль получил роль в предстоящем фильме Лоне Шерфиг
Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли взирают на приближающуюся катастрофу на новых постерах «Падения Луны
Disney+ и Marvel представили первый трейлер сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком
17 января 2022
Второй сезон «Эйфории»: 5 причин, почему его нужно посмотреть
Лучший «Крик»: составляем рейтинг всех частей культовой франшизы
Стоит ли смотреть «King’s Man: Начало»: отзывы и разбор отсылок к предыдущим фильмам
Рейтинги нового «Крика» на Rotten Tomatoes удерживаются на высоком уровне
«Матрица: Воскрешение» вышла в китайский прокат, но на старте собрала лишь $7,5 млн
«Никто не идеален»: вышел трейлер сериала «Волк как я» с Айлой Фишер в роли оборотня
Marvel и DC неоднократно отказывали Джону Сине в ролях супергероев
Apple TV+ выпустил 13-минутное видео о съемках «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном
Дензел Вашингтон хочет сыграть в фильме Кристофера Нолана
На IMDb появилась информация о длительности «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Чтобы в полной мере реализовать свое видение «Стражей Галактики 3», Джеймсу Ганну потребовалось бы $500 млн
Энтони Маки хотел бы сыграть одну из ведущих ролей в игровой адаптации «Громовых котов»
Канал The CW отложил выпуск новых серий «Ривердейла»
Действующие лица мини-сериала «Пэм и Томми» получили персональные постеры
Во время съемок «Настоящего детектива» Вуди Харрельсону порой хотелось ударить Мэттью МакКонахи
16-летняя девушка раскрывает оккультную тайну своей матери в трейлере фильма ужасов Hellbender
Юлия Снигирь опубликовала пару новых кадров из фильма «Воланд»
Третья часть «Последнего богатыря» собрала в российском прокате уже свыше 2 млрд рублей
По данным Daily Mail, продюсеры «Гарри Поттера» планируют сериал с трансгендерными и небинарными артистами
В продолжении «Человека-паука: Через вселенные» каждое измерение будет иметь собственный художественный стиль
Создатель сериала «Y: Последний мужчина» сообщила, что второго сезона ждать не стоит
Леонардо ДиКаприо заставил Джону Хилла посмотреть «Мандалорца»
Аарон Экхарт снимется в продюсерском проекте Джерарда Батлера
На злобу дня: 10 новых фильмов об опасных вирусах
Канал FX возобновит сериал «Правосудие» с Тимоти Олифантом
За первые дни в прокате новый «Крик» заработал солидные $30,9 млн
Disney+ анонсировал многосерийный сиквел «Санта Клауса» с Тимом Алленом
Советский футболист оказывается на крючке у британской журналистки в новом трейлере «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Брайан Кокс отклонил роли в «Игре престолов» и «Пиратах Карибского моря»
Элисон Бри сыграет с Джоном Синой в экшен-комедии «Фриланс»
Showtime выпустил первый трейлер фантастического сериала «Человек, упавший на Землю»
Дерзкая самозванка рассказывает свою нетривиальную историю в новом трейлере сериала «Изобретая Анну»
В США снимут многосерийную адаптацию фильма Юрия Быкова «Дурак»
Каст сериала «Одни из нас» пополнился актрисой из «Эйфории»
ЦРУ нанимает отошедшую от дел русскую шпионку в трейлере сериала Netflix «С холода»
Джеймс Ганн опубликовал вступительный танцевальный номер из «Миротворца»
Чарли Ханнэм и Морена Баккарин расследуют убийство в новом трейлере фильма «Вальдо»
Ридли Скотт отказался поработать над масштабным проектом Disney: «Я не снимаю фильмы о чародеях»
Появился новый тизер сериала Marvel «Лунный рыцарь» — вскоре выйдет полноценный трейлер
Съемки «Черной Пантеры: Ваканда навеки» возобновились после возвращения к работе Летишии Райт
Лесли Грэйс впервые предстала в образе Бэтгерл из одноименного фильма
15 января 2022
Человек, который хотел быть Kingsman: интервью с режиссером и исполнителями главных ролей «King’s Man: Начало»
14 января 2022
10 самых необычных фильмов по Шекспиру: от «Короля Льва» до «Тромео и Джульетты»
CNN Films и HBO Max выпустят документальный фильм об Алексее Навальном
Джонни Ноксвилл допускает, что четвертая часть «Чудаков» не станет последней
Питер Динклэйдж поделился мыслями о предстоящем приквеле «Игры престолов»
Адам МакКей приветствует критику в адрес «Не смотрите наверх», но считает некоторые претензии «крайне нелепыми»
Брендан Глисон и Патриша Кларксон пытаются спасти свои отношения в трейлере второго сезона «Семейного брака»
Ситком «Как я встретила вашего папу» разочаровал критиков
Премьера сериала о кантри-музыке «Монарх» со Сьюзен Сарандон перенесена на осень
Во время съемок «Власти пса» не выходивший из образа Бенедикт Камбербэтч действовал на нервы Джесси Племонсу
Премьера пятого сезона «Йеллоустоуна» намечена на осень
Актерский состав фильма «Бэтгерл» пополнился тремя исполнителями
Джаред Лето хотел бы сняться в приквеле «Дома Gucci» вместе с Аль Пачино
Школьники заражаются зомби-вирусом в трейлере корейского сериала Netflix «Мы все мертвы»
Канал The CW анонсировал новый сериал в рамках «Вселенной Стрелы»
Нив Кэмпбелл рассказала, что однажды во время съемок на нее напал медведь: «Он тащил меня через лес»
Критики тепло встретили сериал DC «Миротворец»
Sony, компания Джеймса Вана и сценарист «Лунного рыцаря» готовят интригующий научно-фантастический фильм
Студия Paramount выпустила новый трейлер «Крестного отца» в честь 50-летия легендарного фильма
Netflix объявил о важном пополнении в актерском составе второго сезона сериала «Тень и кость»
Сериал «Крестный отец Гарлема» продлен на третий сезон
Стивен Содерберг и Дон Чидл готовят сериал о первом чернокожем миллионере с Уолл-стрит
Данила Козловский ведет войну против вампиров в новом трейлере сериала «Карамора»
Умерла актриса Анастасия Вознесенская
Кортни Кокс осматривает свой новый дом в отрывке из сериала «Сияющая долина»
Создатели «Ёлок 8» ответили на обвинения в нарушении авторских прав
Вторая половинка из «Эйфории»: С кем из героев сериала вы пойдете на свидание?
Демоны осаждают маленький городок в трейлере хоррор-вестерна «Призраки Озарка»
Disney разрабатывает сериал на основе фильма «Живая сталь»
Роботы берут в заложники своих хозяев в трейлере нового фильма Жан-Пьера Жёне «Большой баг»
Телесеть NBC заказала пилотную серию сиквела «Квантового скачка»
Погибший парень налаживает контакт со своей возлюбленной в трейлере романтического фильма The In Between
Значение имен в «Гарри Поттере»: скрытые пасхалки, объясняющие роли волшебных героев
Вышел новый трейлер второго сезона «Воспитанных волками»
Появился новый постер «Анчартед: На картах не значится» со всеми ключевыми персонажами
MGM и Amazon приобрели права на предстоящий экшен-триллер Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли
Эйса Баттерфилд и Наталия Дайер сыграют в хоррор-триллере об опасной игре
Николай Костер-Вальдау отправляется в опасную экспедицию по Гренландии в трейлере фильма «Борьба со льдом»
13 января 2022
Сериал «Миротворец»: 5 причин, почему проект DC стоит вашего внимания
Режиссер Джеймс Ван объявил об окончании съемок «Аквамена 2»
Французская студия разрабатывает документальный анимационный фильм о Жанне д’Арк
Пожарный пытается отстоять свое доброе имя в трейлере боевика «Возмещение»
Хавьер Бардем считает, что он идеально смотрелся бы в роли монстра Франкенштейна
5 лучших фильмов с Рэйфом Файнсом: «Английский пациент», «Отель “Гранд Будапешт”» и «Раскопки»
Netflix выпустил трейлер документального сериала о бразильском футболисте Неймаре
Руперт Френд и Ричард Айоади пополнили актерский состав фильма Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара»
Появились первые кадры из драмы «Последние дни Птолемея Грея» с Сэмюэлом Л Джексоном в главной роли
Персонаж Джона Сины в слезах сожалеет об убийстве Рика Флэга в отрывке из сериала «Миротворец»
Новому «Крику» прочат успешный старт в прокате
«Кинопоиск» представил пролог к первой части фэнтези-сериала «Этерна»
Онлайн-кинотеатр KION огласил дату премьеры сериала «Бег улиток» с Дарьей Урсуляк в двух главных ролях
Съемки порнофильма оборачиваются кровавым кошмаром в трейлере хоррора «X»
«Я не монстр»: вышел новый трейлер сериала Super Pumped с Джозефом Гордоном-Левиттом в роли главы Uber
Дайан Крюгер утверждает, что Квентин Тарантино не хотел давать ей роль в «Бесславных ублюдках»
Пит Дэвидсон снимется в хоррор-триллере от режиссера «Судной ночи»
SAG Awards: Гильдия актеров США огласила список номинантов
Через 20 лет Эмма Уотсон непременно примет участие еще в одном воссоединении звезд «Гарри Поттера»
Студия Disney нашла актера на главную мужскую роль в игровом ремейке «Белоснежки»
Робкая девочка выращивает у себя в комнате птицеподобного монстра в трейлере финского хоррора «Скрежет»
Гугу Эмбата-Ро поселяется в «умном доме» со страшной тайной в трейлере мини-сериала «Предшественница»
Следующим фильмом Дензела Вашингтона станет «Великий уравнитель 3»
Девочка-подросток выполняет жуткий интернет-челлендж в трейлере хоррора «Мы все идем на всемирную выставку»
Недостаточно жестокости: «Бэтмен» Мэтта Ривза обзавелся прокатным рейтингом
Калеб Лэндри Джонс сыграет в новом фильме Люка Бессона
Джина Дэвис порицает Голливуд за дискриминацию по возрасту в отношении женщин
Netflix собирается снять два подряд сиквела «Красного уведомления»
12 января 2022
Шалость удалась: 7 неожиданных импровизаций в «Гарри Поттере»
Звезда «Гарри Поттера» Эванна Линч прокомментировала отсутствие Джоан Роулинг в спецвыпуске «Возвращение в Хогвартс»
Итан Хоук выступит режиссером документального сериала о легендах Голливуда Поле Ньюмане и Джоан Вудворд
Бен Аффлек предрекает, что в будущем в широкий прокат будут выходить только фильмы из крупных франшиз
Фильмы, похожие на «Крик»: От Марио Бавы до Райана Мерфи
Кэт Деннингс и ее подруги выбирают игрушки для взрослых в трейлере второго сезона «Куколки»
Президент телесети ABC утверждает, что у церемонии «Оскар» 2022 будет ведущий
Виола Дэвис договаривается о роли в драме о двух отчужденных друг от друга сестрах
Зак Галифианакис, Элизабет Бэнкс и Сара Снук снимутся в фильме о повальном увлечении плюшевыми игрушками
Сериал Роберта Родригеса о женском воплощении Зорро выйдет на канале The CW
Сериал «Пожарная часть 19» продлен на новый сезон вслед за «Анатомией страсти»
В сети появились отзывы о мультфильме «Монстры на каникулах: Трансформания»
Джада Пинкетт Смит сыграет мать-одиночку, взявшую под опеку школьную футбольную команду
Серийный убийца Донал Глисон похитит психотерапевта Стива Карелла в мини-сериале «Пациент»
«Морбиус» получил новую дату релиза в России
Эндрю Гарфилд отчаянно хотел сыграть в «Хрониках Нарнии», но его посчитали «недостаточно красивым»
Hulu выпустит комедийный сериал с Джонни Ноксвилом, Кигэном-Майклом Ки и Джуди Грир
Девушка переживает экзистенциальный кризис в трейлере романтической драмы «Худший человек на свете»
Действие «Как я встретила вашего папу» разворачивается в той же вселенной, что и «Как я встретил вашу маму»
Netflix представил трейлер документального фильма о девушках, ставших жертвами преступника из Tinder
Студия Sony выпустила проморолик «Охотников за привидениями: Наследники», посвященный пасхалкам
Режиссер «Человека-паука: Нет пути домой» Джон Уоттс выступит продюсером «Пункта назначения 6»
Дэйв Грол становится одержим демонами в трейлере комедийного хоррора «Студия 666»
Суперзлодей или супергерой? Что нужно знать перед просмотром нового сериала DC «Миротворец»
Школьница расследует тайну в связи с Суперменом в расширенном трейлере сериала «Наоми»
Саундтрек к мультфильму «Энканто» возглавил престижный хит-парад Billboard 200
Сериал DC «Миротворец» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Канал FX готовит сериал по научно-фантастическому роману Октавии Батлер «Родня»
«Декстер: Новая кровь» стал самым просматриваемым сериалом в истории Showtime
Галь Гадот сыграет в ремейке «Поймать вора» Альфреда Хичкока
Две школьницы открывают портал в потусторонний мир с монстрами в трейлере сериала «Астрид и Лилли спасают мир»
Тимоти Сполл совершает одиссею ради покойной жены в трейлере трогательной драмы «Последний автобус»
Успешная бизнес-леди Ума Турман разыскивает своего похищенного сына в трейлере сериала «Под подозрением»
Лаура Доннелли и Гаэль Гарсиа Берналь сыграют ведущие роли в хэллоуинском спецвыпуске Marvel
Сидни Прескотт противостоит еще более изощренному маньяку в финальном трейлере нового «Крика»
Стало известно, когда выйдет мини-сериал «Предложение», посвященный созданию «Крестного отца»
Следующую часть «Тихого места» снимет режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски
Сотрудники Pixar «крайне разочарованы» решением Disney лишить мультфильм «Я краснею» театрального проката
Зои Кравиц становится невольной свидетельницей убийства в трейлере триллера Стивена Содерберга KIMI
Hulu продлил сериал «Великая» на третий сезон
«Убийца — один из вас»: появился новый трейлер детектива «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи
Джеймс Ганн поделился подробностями о праздничном спецвыпуске «Стражей Галактики»
Шэрон Стоун исполнит одну из ключевых ролей во втором сезоне «Бортпроводницы»
11 января 2022
Рецепты из «Гарри Поттера»: кулинарный гид по миру волшебников
Экс-боксерша борется против торговцев людьми в трейлере криминального триллера Catch the Fair One
Miramax против Квентина Тарантино: компания намерена до последнего отстаивать свои права на «Криминальное чтиво»
Медсестра Джоди Комер помогает людям на фоне первой волны пандемии COVID в новом трейлере драмы «Сиделка»
Синтия Эриво сыграет в научно-фантастическом фильме Netflix
Создатели нового «Крика» запустили интерактивную игру, в которой надо отвечать на вопросы убийцы
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»
Драматический вестерн «Любой ценой» получит многосерийную адаптацию
Премьера второго сезона «Эйфории» привлекла рекордную для HBO Max аудиторию
Джеймс Ганн разрабатывает еще один телепроект DC
По оценке СМИ, «Матрица: Воскрешение» обернется для Warner Bros убытками в районе $100 млн
В духе «Ребенка Розмари»: вышел трейлер фильма ужасов «Долгая ночь»
Джонни Ноксвилл и его команда вновь совершают опасные безумства в трейлере «Чудаков навсегда»
Эндрю Кодзи сыграет в фэнтезийном экшене с Биллом Скарсгардом и Самарой Уивинг
Обри Плаза пополнила актерский состав второго сезона «Белого лотоса»
Сценарист «Человека-паука: Нет пути домой» не против, если этот фильм завершит историю Питера Паркера в MCU
Профессор волшебной школы, сотрудник Министерства или знаменитость магического мира: кто ты во вселенной «Гарри Поттера»
Питер Динклэйдж о финале «Игры престолов»: «Мы обидели много людей»
В 2021 году самым популярным в России сериалом признано украинское телешоу «Сваты»
Махершала Али сыграет отчаявшегося писателя в мини-сериале по роману Джин Корелиц
Босс WarnerMedia уверяет, что «Бэтмену» не грозит новый перенос — по крайней мере пока
Драматический сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлен на третий сезон
Эллен Помпео не прощается с ролью Мередит: сериал «Анатомия страсти» продлен на девятнадцатый сезон
До окончания съемок «Индианы Джонса 5» остался месяц
Майкл Бэй, Гарет Эванс и Патрик Хьюз работают над ремейком знаменитого боевика «Рейд»
Peacock и Уилл Смит представили трейлер драматической версии комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз»
Лили Джеймс пыталась связаться с Памелой Андерсон до начала съемок мини-сериала «Пэм и Томми»
Марк Руффало и Хью Лори получили ключевые роли в мини-сериале «Весь невидимый нам свет»
Бен Аффлек объяснил, почему он решил отказаться от съемок собственного фильма о Бэтмене
«Человеку-пауку: Нет пути домой» отказали в номинации на премию BAFTA
Сериал «Эмили в Париже» продлится еще минимум два сезона
10 января 2022
Новые сериалы DC, которые находятся в разработке: подростки, коррупция и «Константин»
Криса Нота вырезали из финальной серии «И просто так»
Тобайас Мензис получил ведущую роль в мини-сериале об убийстве Авраама Линкольна
Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола и другие воздали должное скончавшемуся режиссеру Питеру Богдановичу
В 2021 году объем производства российских сериалов существенно увеличился
«Боюсь, я становлюсь слишком человечным»: вышел новый трейлер второго сезона «Засланца из космоса»
Сериал о сельских ветеринарах «О всех созданиях — больших и малых» продлен еще на два сезона
Эндрю Гарфилд признался, что ему понравилось врать о своем отсутствии в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Ведущим сценаристом нового анимационного сериала о Бэтмене выступит автор комиксов Эд Брубейкер
Зло проникает в дом религиозной семьи в трейлере фильма ужасов «Последнее, что видела Мэри»
Сандра Буллок считает, что без Netflix ее кинокарьера была бы уже окончена
Сериал «Миротворец» получил два новых проморолика в преддверии премьеры
Disney и Marvel Studios продвигают «Вечных», «Черную Вдову» и «Шан-Чи» на главную номинацию «Оскара» 2022
Суровые ковбои и масса перестрелок: вышел трейлер вестерна «Отчаянные наездники»
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» ограничится одним сезоном
Скорбящая мать становится одержима соседской девочкой в трейлере психологического триллера «Дежавю»
Навсегда в наших сердцах: актёры, которые не дожили до спецвыпуска «Гарри Поттера»
«Человек-паук: Нет пути домой» остается лидером проката, тогда как шпионский боевик «Код 355» с треском провалился
Эндрю Гарфилд ответил, готов ли он снова сыграть Человека-паука в новом сольном фильме
Ньют Саламандер и его брат осматривают пещеру на новом кадре из «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
Национальное общество кинокритиков США признало лучшим фильмом 2021 года «Сядь за руль моей машины»
Netflix представил трейлер первой половины финального сезона «Озарка»
Конец истории: состоялась премьера финальной серии «Декстера: Новая кровь»
В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев
Третий сезон «Пацанов» получил дату премьеры и первый тизер
Девушка переживает страшные видения и теряет связь с реальностью в трейлере фильма ужасов «В одиночестве с тобой»
Онлайн-кинотеатр Start выпустил новый тизер сериала Данилы Козловского «Карамора»
Съемки «Энолы Холмс 2» подошли к концу
Netflix готовит аниме-сериал по комиксам «Скотт Пилигрим»
Фильм «Имя наше — Адам» с Райаном Рейнольдсом выйдет в марте
Кейт Бланшетт получила роль в первом англоязычном фильме Педро Альмодовара
Стали известны победители премии «Золотой глобус» 2022
Неудачная идея Тома Холланда о молодом Джеймсе Бонде побудила студию Sony взяться за «Анчартед»
Астронавты отбиваются от космической угрозы в новом трейлере фантастического боевика «Падение Луны»
Зрители в полном восторге: в сети появились первые отзывы о новом «Крике»
Производство сериала по видеоигре Fallout начнется уже в этом году
Бенедикт Камбербэтч и другие звезды снимутся в фильме Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара»
Руни Мара сыграет Одри Хепберн в байопике Луки Гуаданьино
Жаждущий власти Дензел Вашингтон совершает злодеяние в расширенном трейлере фильма «Трагедия Макбета»
Билл Мюррей утверждает, что в «Человеке-муравье 3» он появится в роли злодея
Во время съемок «Флэша» Бен Аффлек наконец нашел правильный подход к роли Бэтмена
Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр тайком посетили один из первых сеансов «Человека-паука: Нет пути домой»
8 января 2022
Новогодний ТВ эфир: программа передач на 9 января 2022 года
7 января 2022
Новогодний ТВ эфир: программа передач на 8 января 2022 года
12 фраз из «Гарри Поттера», которые помогают даже в тёмные времена
6 января 2022
Джеймс Ганн утверждает, что сериал «Миротворец» можно смотреть в отрыве от «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
К концу 2021 года число подписчиков HBO Max и HBO оказалось больше, чем ожидалось
Дайан Морган сыграет в новом мокьюментари Чарли Брукера о человеческой цивилизации
Вооруженный хакер Эмиль Хирш разыскивает свою похищенную жену в трейлере экшен-триллера «Погоня»
Майкл Империоли исполнит ведущую роль во втором сезоне сериала «Белый лотос»
Фильм «Не смотрите наверх» стал рекордсменом Netflix по количеству просмотров за первую неделю после премьеры
Новогодний ТВ эфир: программа передач на 7 января 2022 года
Джеймс Кэмерон подкорректировал один кадр из «Титаника» спустя 15 лет после выхода фильма
У создателей «Черного Адама» в планах сразу несколько фильмов о персонаже Дуэйна Джонсона
Крупнейший фестиваль независимого кино «Сандэнс» в 2022 году пройдет полностью в виртуальном формате
Питер Динклэйдж признался, что окончание «Игры престолов» принесло «облегчение», но менять образ жизни было трудно
Дьюи сообщает Сидни по телефону об очередном маньяке в отрывке из нового «Крика»
Одержимая девушка отказывается от еды в трейлере фильма ужасов «Опасная вечеринка»
Джоди Уиттакер назвала любимый эпизод «Доктора Кто» со своим участием
Студия Sony показала первые 10 минут «Охотников за привидениями: Наследники» и выпустила ролик о съемках фильма
Советский мальчик верит в американское кино в трейлере мрачной комедии «Картофелинка мечтает об Америке»
В 2021 году число женщин-режиссеров в киноиндустрии сократилось
Джон Стюарт прояснил свои комментарии о «Гарри Поттере»: «Я не считаю Джоан Роулинг антисемиткой»
Обагренный кровью Эдриан Броуди держит дробовик на постере боевика о мести «Одинокий волк»
Режиссеры «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо продали часть акций своей продюсерской компании за $400 млн
Реставратор видеозаписей обнаруживает зло на старых кассетах в трейлере сериала «Архив 81»
Киану Ривз перечислил свои любимые фильмы
«Йеллоустоун» продолжает ставить рекорды: финал четвертого сезона привлек свыше 10 млн зрителей
Журнал Total Film опубликовал два новых кадра с Томом Холландом из «Анчартед: На картах не значится»
Создатель сериала «Это мы» прокомментировал возможность спин-оффа
«Никогда не разговаривай с незнакомцами»: хоррор «Черный телефон» получил устрашающий постер в стиле ретро
Сапер Александр Робак воюет в Сирии в трейлере драматического боевика «Однажды в пустыне»
Несмотря на иск со стороны Miramax, Квентин Тарантино организует NFT-аукцион с эксклюзивами из «Криминального чтива»
Создатель «Бивиса и Баттхеда» показал, как будет выглядеть постаревший дуэт в новом полнометражном фильме
Вышел трейлер постапокалиптического триллера «Последние выжившие» с Алисией Сильверстоун
Николас Кейдж умолял Фрэнсиса Форда Копполу дать ему роль в «Крестном отце 3»
Сет Роген и Ник Офферман крадут пресловутое интимное видео в новом трейлере мини-сериала «Пэм и Томми»
Не только сексуальная, но и умная: Галь Гадот рассказала, какой будет Клеопатра в ее исполнении
5 января 2022
Создатели «Кобры Кай» работают над сценарием шестого сезона и рассчитывают на дальнейшее продолжение сериала
Квентин Тарантино написал биографию персонажа Леонардо ДиКаприо из фильма «Однажды… в Голливуде»
Комик и актер Джон Стюарт раскритиковал «антисемитское» изображение гоблинов в «Гарри Поттере»
Дуэт летучей мыши и кошки: появился новый тизер «Бэтмена»
Новогодний ТВ эфир: программа передач на 6 января 2022 года
Кассовые сборы «Последнего богатыря: Посланник Тьмы» превысили миллиард рублей
Мировые сборы «Матрицы: Воскрешение» превысили $100 млн
По данным СМИ, из-за онлайн-пиратства «Черная Вдова» недосчиталась $600 млн
«Не смотрите наверх» вскоре может стать самым популярным фильмом в истории Netflix
По данным Variety, производственный бюджет боевика «Быстрее пули» с Брэдом Питтом составил $90 млн
Клэнси Браун поделился подробностями о своем персонаже из «Джона Уика 4»
Николас Кейдж хочет, чтобы Дракула в его исполнении выглядел в духе «Злого» Джеймса Вана
Том Холланд выпадает из самолета в умопомрачительном отрывке из «Анчартед: На картах не значится»
Супружеская любовь превозмогает вампиризм в трейлере хоррор-мелодрамы «Роуз»
Кристен Белл пьет вино и расследует убийства в трейлере мини-сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне»
Доисторическая франшиза продолжается: вышел новый трейлер мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака»
В праздничном трейлере «Как я встретила вашего папу» главные герои делятся своими планами на новый год
Киану Ривз пожертвовал 70% своего заработка за «Матрицу» на борьбу с лейкемией
Девушка влюбляется в своего соседа в трейлере испанcкого ромкома Netflix «Из моего окна»
Отдыхающего на пляже Тима Рота ожидает нечто страшное в трейлере загадочного фильма «Закат»
Надежда на будущее вне поезда: появился новый трейлер третьего сезона «Сквозь снег»
Согласно авторитетным СМИ, Крис Эванс сыграет легендарного актера и хореографа Джина Келли
Netflix объявил дату премьеры второго сезона комедийного сериала «Космические силы»
Впереди хаотичный и кровавый финал: вышел трейлер шестого сезона «Острых козырьков»
Компания Apple покупает права на фильм с Брэдом Питтом о «Формуле-1»
HBO Max выпустил обновленную версию «Возвращения в Хогвартс», исправив допущенные ошибки
Netflix представил тизер и объявил дату релиза корейского сериала «Мы все мертвы» о зомби-вирусе в школе
Уилл Арнетт заменит Арми Хаммера в фильме Тайки Вайтити о футболе «Следующий гол — победный»
6 пророческих фильмов про экологические катастрофы
Лиам Нисон противостоит начальнику ФБР и спасает свою семью в трейлере боевика «Игра теней»
«Человек-паук: Нет пути домой» поднялся на двенадцатую строчку в списке самых кассовых фильмов всех времен
Джош Хартнетт присоединился к актерскому составу следующего фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Киану Ривз ведет переговоры о роли в сериале по книге «Дьявол в белом городе»
Ванесса Кирби заменит Джоди Комер в роли Жозефины в предстоящем фильме Ридли Скотта о Наполеоне
Майкл Китон объяснил, почему он отказался сняться в «Бэтмене навсегда»
Релиз «Морбиуса» отложен еще на три месяца
4 января 2022
Новогодний ТВ эфир: программа передач на 5 января 2022 года
Путь в поттериану: стало известно, как актерам удалось получить роли в «Гарри Поттере»
Книги, которые изменили всё: актеры Гарри Поттера раскрыли подробности знакомства с миром Джоан Роулинг
Не сдержали слез: 4 самых эмоциональных момента из спецвыпуска про «Гарри Поттера»
Самые ожидаемые российские фильмы 2022: экранизация Булгакова, Капитан Волконогов и драма про «Оскар»
Волшебный мир магического кино: раскрыты 6 самых любимых моментов со съемок «Гарри Поттера»
3 января 2022
Момент, которого мы ждали 8 фильмов: Эмма Уотсон рассказала о самой страшной сцене из «Гарри Поттера»
Новогодний ТВ эфир: программа передач на 4 января 2022 года
10 фактов о «Гарри Поттере», которых мы раньше не знали: Гермиона влюблена в Драко, а Гарри в…
Палочки вверх: в специальном эпизоде вспомнили звезд из «Гарри Поттера», которых уже нет с нами
Ожидаемые мультфильмы 2022: второй «Соник», сольник Базза Лайтера и предыстория миньонов
2 января 2022
Телепрограмма на сегодня 3 января 2022, для всех каналов
Ожидаемые фантастические фильмы 2022: мультивселенная Marvel, господство вампиров и альтернативный Флэш
1 января 2022
Новогодний ТВ-эфир: программа передач на 2 января 2022 года
Ожидаемые премьеры фильмов 2022: от приквела Kingsman до продолжения «Аватара»
