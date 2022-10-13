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Киноафиша Новости Готэм под водой: действие сериала «Пингвин» стартует спустя неделю после концовки «Бэтмена»

Готэм под водой: действие сериала «Пингвин» стартует спустя неделю после концовки «Бэтмена»

13 октября 2022 11:35
Готэм под водой: действие сериала «Пингвин» стартует спустя неделю после концовки «Бэтмена»

Колин Фаррелл поделился новыми подробностями сюжета и похвалил сценарий.

Колин Фаррелл в данный момент занимается продвижением драмы «Банши Инишерина», за роль в которой он получил Кубок Вольпи в Венеции, поэтому сейчас актер активно общается с прессой. В одном из недавних интервью у него поинтересовались статусом его следующего проекта — сериала HBO Max про Пингвина. По словам исполнителя, он уже потихоньку знакомится со сценарием. Действие начнется спустя неделю после событий «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, когда Готэм-Сити оказался под водой из-за наводнения, устроенного Загадочником (Пол Дано):

«Действие стартует примерно через неделю после концовки «Бэтмена». Готэм будет еще частично под водой. Я прочитал сценарий первого эпизода, и он начинается с того, что мой герой передвигается по затопленному кабинету Фальконе. Даже это меня впечатлило, и заставило воскликнуть: «О боже!». С сериалом все прекрасно. Он очень хорошо написан. Сценарист Лорен Лефранк проделала невероятную работу — она отвечает за текст и направляет шоу. Проект внушает доверие. Я вижу в нем большие перспективы, потому что мне очень нравится мой персонаж. Именно поэтому я был таким жадным. Я понимал, что одного фильма мне недостаточно — хотелось все больше и больше».

В криминальной драме DC от исполнительного продюсера Мэтта Ривза расскажут о становлении Освальда Кобблпота. Детали истории пока тщательно скрываются. Сезон будет состоять из шести или восьми часовых эпизодов. Постановкой некоторых серий займется Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна», «Охота»). Съемочный процесс начнется в феврале 2023 года.

Дата премьеры «Пингвина» пока не оглашена, но с подобным графиком релиз, скорее всего, состоится не раньше 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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