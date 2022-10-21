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Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Запасный выход» с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым

Начались съемки сериала «Запасный выход» с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым

21 октября 2022 11:30
Начались съемки сериала «Запасный выход» с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым

Шоу о двух пожилых знатоках криминального мира, решивших помочь в работе следователю-неумехе.

Кинокомпания «ВайТ Медиа» объявила о начале съемок комедийного сериала «Запасный выход». Главные роли исполняют признанные российские актеры Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и Роман Мадянов («Левиафан»). Также в актерском составе задействованы Николай Сороканов («Интерны»), Яна Сивакова («Триггер»), Олег Чудницов («Домовой») и другие.

Начались съемки сериала «Запасный выход» с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым

Сериал расскажет о двух бывалых сотрудниках судебно-медицинского морга маленького провинциального городка. Главные герои — бывший опасный уголовник Павел Павлович Шишко (Стоянов) и отставной сотрудник правоохранительных органов Николай Иванович Кедров (Мадянов). Разный жизненный опыт наделил двух мужчин абсолютно отличными друг от друга взглядами на жизнь. Но несмотря ни на что, их объединяет общая цель — покончить с несправедливостью в родных краях. Для ее достижения они объединяют усилия с молодым следователем-неумехой Дмитрием Сайкиным (Сороканов), помогая неопытному служителю закона своими отточенными за долгие годы навыками, знанием сыскного дела и воровских законов.

Начались съемки сериала «Запасный выход» с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым

Режиссером шоу выступает Виктор Конисевич, ранее работавший над «Пятью минутами тишины. Симбирские морозы», «Чужими детьми» и «Молодые и сильные выживут».

Изначально «Запасный выход» снимался формате мини-сериала, состоящего из четырех эпизодов, но теперь проект превратится в полноценный сериал. В дебютном сезоне будет 16 серий.

Дата премьеры «Запасного выхода» пока не анонсирована, но ожидается, что сериал выйдет в следующем телесезоне.

Фото: Кинокомпания «ВайТ Медиа»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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