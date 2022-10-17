Мэл Гибсон переживает худшую ночь в своей жизни в новом трейлере триллера «В эфире»

Киностудия Saban Films выпустила новый трейлер напряженного триллера «В эфире», основанного на короткометражке «Разговор». Главную роль в проекте сыграл Мэл Гибсон («Смертельное оружие»).

В центре сюжета окажется популярный радио-диджей Элвис Куни (Гибсон), в жизни которого внезапно наступает переломный момент. В самую обыкновенную ночь ведущий герой принимает очередной звонок от слушателя, но оказывается, что это настоящий маньяк. Злоумышленник угрожает убить жену протагониста в прямом эфире, если Куни не будет играть с ним в его хитрую игру. Оказавшись в безвыходной ситуации, Элвис идет на поводу у преступника, тем самым ставя себя в еще более уязвимое положение. Ему приходится в режиме реального времени честно отвечать на очень личные вопросы социопата. Если таинственный голос на другой линии поймет, что Куни соврал, супруга пострадает. Единственный выход персонажа — вывести убийцу на чистую воду, но спасти любимую, при этом не покидая студию, невозможно.

Снял фильм постановщик Ромуальд Буланжер («На связи»). В остальной исполнительский ансамбль вошли Кевин Диллон, Уильям Моусли, Джон Робинсон, Надя Фарес, Робби Нок, Энрике Арсе, Кэрол Уэйерс, Алиа Серор-О’Нилл, Пол Спера и Йоли Фуллер.

«В эфире» выйдет в российский прокат 3 ноября.