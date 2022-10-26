9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются

Советский кинематограф пестрит обаятельными красавицами, на которых в свое время мечтала быть похожей чуть ли не каждая женщина в нашей стране. Однако с годами киногероини предстают перед нами в совсем ином свете.

Начнем с самого очевидного примера женского эгоизма на советском экране. Обольстительная медсестра Алика пытается заполучить разом и синицу в руках, и журавля в небе. Она не разрывает отношения с криминальным авторитетом Крымовым, но и не перестает пудрить мозги юному и искреннему парню Бананану. С одним ей попросту выгодно встречаться из-за денег и власти, а второй действительно ей нравится. Однако сделать выбор в пользу разума или сердца девушка так и не удосуживается, в результате чего, ни много ни мало, гибнет главный герой фильма. Вот такая вот «роковая красота», граничащая с безрассудством.

Асса

Казалось бы, какие претензии могут быть к главной «жертве обстоятельств» во всеми любимой новогодней комедии? Девушка просто ждала предложения от любимого мужчины, а в итоге осталась одна прямо в новогоднюю ночь. Но если внимательно проанализировать поведение Гали, становится понятно, что она сама буквально напрашивалась на такой финал. Вместо того чтобы годами тащить в загс неподатливого Лукашина, который совершенно ей не подходит, героине следовало бы обратиться к психологу и найти нормального мужчину. Насильно, как говорится, мил не будешь, да и быть для жениха второй мамочкой – то еще удовольствие. Главная ошибка Гали в том, что она не рассталась с нерешительным Женей задолго до показанных в фильме событий. «Но это же любовь!», – скажете вы? Тогда почему девушка так поспешно разозлилась на избранника при первой же проблеме, не разобравшись в ситуации?

Ирония судьбы, или С легким паром!

Как это ни прискорбно, образцы ужасного женского поведения встречаются и в детских фильмах. В фарфоровую куколку Мальвину в советские годы был влюблен каждый второй мальчишка, а девочки мечтали быть на нее похожей. Но что мы видим в ее характере по прошествии лет? Это маленькая зазнайка, безосновательно полагающая, что она все знает лучше всех. И если по уши влюбленный Пьеро хотя бы участвует в ее «играх с подчинением» по своей воле, то Буратино буквально попадается ей под горячую руку. Она начинает воспитывать деревянного мальчика, не интересуясь, нужно ли это ему самому, а потом еще и запирает его в чулане за непослушание. Вероятно, современные психологи сказали бы, что Мальвине в свое время сломал психику жестокий Карабас Барабас, и теперь она отыгрывается за свои комплексы на всех представителях мужского пола.

Приключения Буратино

Ведьма – она и есть ведьма! Дьявольская красота, хитрый ум и ужасный характер – что еще нужно, чтобы влюбить в себя всех мужчин в пределах страны? Да, большую часть фильма Алена Игоревна находилась под заклятием своей ревнивой начальницы Шемаханской. Но кто сказал, что это самое заклятие не усилило уже имеющиеся в девушке черты? Только вдумайтесь: нашла себе красавца-жениха прямиком из столицы, собралась переезжать к нему в Москву, а никого на работе (видимо, на всякий случай!) об этом не предупредила. Умная девушка, предусмотрела почти все варианты. То, что в итоге она осталась с Ваней, а не с Сатанеевым, – действительно самое настоящее новогоднее чудо, без волшебной палочки тут явно не обошлось!

Чародеи

В данном случае героиня попросту недальновидна и, к тому же, эгоистична. Когда Лида выходила замуж и заводила ребенка, она даже не задумывалась о том, какими силами и на какие деньги будет содержать семью. Конечно, в советские годы многие руководствовались принципом «дал Бог зайку – даст и лужайку». Однако, делая такой выбор, женщины обычно сами отвечали за его последствия. А Лида взваливает маленькую дочку на плечи еще молодой матери, вынуждая ее отказаться от собственной личной жизни и уйти с любимой работы. Кроме того, близкие люди постоянно оказываются что-то ей «должны»: то разменять квартиру, то нанять няню. А благодарности от девушки никто в итоге так и не получает.

По семейным обстоятельствам

Тося Кислицына, «Девчата»

Удивительно, но энергичная и обаятельная Тося часто возглавляет всевозможные рейтинги самых раздражающих киноперсонажей, по мнению русскоязычной аудитории. При всем своем очаровании, эта «спортсменка, комсомолка и просто красавица» действительно слишком часто перегибает палку в отношениях с другими героями фильма. Ей всегда и до всего есть дело, она спокойно проверяет содержимое чужих тумбочек и в целом ведет себя как эгоистичная школьница. Даже ее отношения с Ильей Ковригиным – это чистой воды циркачество. Вероятно, он даже не привлек бы ее внимания, если бы не возникшее между ними моральное противостояние в стиле «кто первый сдастся». Конечно, в рамках сюжета все заканчивается как и в любой романтической комедии, однако в такое «долго и счастливо» на всю жизнь верится с трудом.

Девчата

Оля Рыжова, «Служебный роман»

Никто не спорит, что Ольга – жертва в любовном треугольнике с самовлюбленным бабником Самохваловым. Но и она сама тоже хороша! Безотчетное и безответное чувство выглядит красиво в 18, но уж никак не в 40, когда объект вожделения давно женат и счастлив. У Рыжовой есть любящий ее и преданный муж, но стоит появиться на горизонте возмужавшему и разбогатевшему университетскому другу, как она забывает обо всем на свете, включая ум, честь и совесть. Доходит до того, что Оля вешается на Самохвалова прямо у него дома на глазах у его супруги и ставит всех вокруг в неловкое положение. Этой героине прямая дорога к хорошему психотерапевту!

Служебный роман

В отличие от предыдущих героинь, Настенька провинилась не перед окружающими, а перед самой собой. Как энциклопедический пример сказочного добра она, мягко говоря, не катит. А все из-за комплекса жертвы и выученной беспомощности, которую многие женщины до сих пор ошибочно принимают за добродетель. Когда тебя оставляют одну в лесу, нужно как минимум пытаться найти выход, а не сидеть под елкой и ждать верной смерти. А уж если тебя напрямую спрашивают, нужна ли тебе помощь, тем более нельзя молчать о своих проблемах. К счастью, в сказках смирение всегда вознаграждается, и добрые волшебники вовремя приходят на выручку «хорошим девочкам», но в реальной жизни Настенька не прожила бы самостоятельно и дня.

Морозко

И, наконец, полная противоположность Настеньки – сильная, правильная и волевая Катерина. Но, как выясняется, с этими чертами характера тоже бывают перегибы. Главная ошибка Кати – в том, что она ничему не научилась с годами. Как и ее отношения с Рудольфом, любовь с Гошей тоже начинается со лжи и неправильного выбора паттерна поведения. А ведь между этими романами прошло без малого два десятка лет! Желание угодить понравившемуся мужчине оказывается для героини важнее ее собственных потребностей, а ложь – предпочтительнее честных и равноправных отношений. И плоды таких поступков не заставляют себя ждать.