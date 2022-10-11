Джейми Ли Кертис хотела бы сняться с Линдси Лохан в сиквеле «Чумовой пятницы»

Джейми Ли Кертис мечтает сняться в сиквеле «Чумовой пятницы» вместе с Линдси Лохан. Об этом актриса рассказала в интервью телеканалу The View.

Оригинальная «Чумовая пятница» вышла на экраны в 2003 году. Фильм посвящен доктору Тэсс Колман (Кертис), которая никак не может найти общий язык со своей дочерью-бунтаркой Анной (Линдси Лохан). Вкусы женщин расходятся буквально во всем. Однажды после очередной громкой ссоры мать и дочь обнаруживают, что каким-то неизвестным образом поменялись телами. Фильм принес Disney $160 млн в мировом прокате.

В свежем интервью Кертис заявила, что она «обязательно» снимется в продолжении «Чумовой пятницы». Тогда ведущая The View Сара Хейнс сказала, что Кертис должна предложить Disney заняться созданием сиквела, на что актриса ответила, что уже сделала это:

«Я уже написала своим друзьям из Disney, с которыми познакомилась во время недавних съемок «Дома с привидениями». Я сказала, что они должны дать мне сыграть бабушку! Дать мне сыграть бабушку, которая снова поменяется телами со своей дочерью. Тогда Линдси придется играть сексуальную старушку. Я бы очень хотела увидеть Линдси в образе горячей бабушки, и посмотреть, как я сама выгляжу в роли молодой мамы. Я хочу сыграть современного гиперактивного родителя».

В настоящее время актриса активно участвует в маркетинговой кампании хоррора «Хэллоуин заканчивается», в котором она вновь исполнила роль Лори Строуд. Лохан же в данный момент находится в Ирландии, где проходят съемки ее нового фильма «Ирландское желание» (Irish Wish).