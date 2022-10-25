Тобин Белл вновь сыграет Конструктора в следующей части «Пилы»

Для поклонников киносерии «Пила» есть отличные новости — икона ужасов Тобин Белл вернется к образу Конструктора смерти в десятом фильме слэшер-франшизы про пытки и изощренные убийства. Как передает Deadline, актер уже подписал соответствующий контракт.

О сюжете и других персонажах предстоящего фильма в данный момент ничего неизвестно. Белл воплотит хорошо знакомый ему образ ведущего антагониста Джона Крамера — бывшего инженера-строителя, который прибегает к изощренному самосуду, наказывая греховных людей, которые, по его мнению, не ценят жизнь. Он предлагал провинившимся искупить свои проступки через разнообразные физические увечья и отрезания частей тела. Параллельно Крамер играл с жертвами в психологическую игру.

Ниже приведен совместный комментарий продюсеров Марка Берга и Орена Каулза, подтвердивших, что герой Белла будет играть ключевую роль в очередной части «Пилы»:

«Воссоединиться с Тобином для нас по-настоящему волнительно. Его воплощение Джона Крамера — это частичка той магии, благодаря которой франшиза стала феноменом. Его персонаж является полноценным членом этого фильма».

Снимет новый фильм хорошо знакомый с материалом режиссер Кевин Гротерт, до этого снявший шестую и седьмую части. Кроме того, он работал над монтажом всех номерных частей серии. Юбилейный сиквел получил официальное название «Пила X» (Saw X). Съемочный процесс будут курировать производственная компания Twisted Pictures и студия Джеймса Вана Atomic Monster.

Lionsgate выпустит десятую «Пилу» в прокат 27 октября 2023 года.