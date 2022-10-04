Режиссер «Черной Пантеры» едва не бросил кино из-за смерти Чедвика Боузмана

В честь релиза нового трейлера «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» режиссер горячо ожидаемого сиквела Райан Куглер пообщался с изданием Entertainment Weekly. В рамках интервью кинематографист признался, что смерть Чедвика Боузмана в буквальном смысле поставила его на распутье и заставила переосмыслить всю жизнь. Известие о кончине актера настолько шокировало Куглера, что он всерьез задумывался над тем, чтобы закончить свою кинокарьеру.

«У меня был момент, когда я всерьез задумался уйти из этого бизнеса. Я не понимал, смогу ли я снять однажды хотя бы еще один фильм, не говоря уже о следующей части «Черной Пантеры». Было очень больно. Я не знал, как мне снова открыться. Я размышлял о наших многочисленных разговорах перед его смертью, в результате чего решил, что имеет смысл продолжать».

Свое решение взяться за «Ваканду навсегда» Куглер объяснил еще и тем, что он берется исключительно за те проекты, в которые сам всецело верит:

«Это моя первостепенная задача как режиссера — делать то, во что ты веришь. Если я не буду верить в материал, который я создаю, мне будет трудно вдохновлять людей выдавать свой максимум. Чтобы выполнять работу наилучшим образом, нужно верить в то, что ты делаешь. Наш выбор должен казаться нам правильным. Когда кинематографисты поступают иначе, это сразу можно прочувствовать. У таких проектов нет ни единого шанса на успех».

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