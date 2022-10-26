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Киноафиша Новости По стопам «Бэтгерл»: Warner Bros может отказаться еще от нескольких запланированных проектов

По стопам «Бэтгерл»: Warner Bros может отказаться еще от нескольких запланированных проектов

26 октября 2022 12:31
По стопам «Бэтгерл»: Warner Bros может отказаться еще от нескольких запланированных проектов

Компания продолжает болезненный процесс реструктуризации в связи со слиянием с Discovery.

Согласно данным издания Variety, студия Warner Bros. планирует отказаться еще от нескольких запланированных кино- и телепроектов. В данный момент компания продолжает свою реструктуризацию, связанную со слиянием с Discovery, что, по подсчетам аналитиков самой Warner Bros., в итоге может стоить ей от $3,2 до $4,3 млрд.

Недавно компания подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США — это государственная фирма, которая занимается ведением дел, связанных с фондовым рынком Америки. Из документа журналисты узнали, что студия планирует пересмотреть целый ряд проектов, которые сейчас находятся в процессе производства. Такой пересмотр, потенциальная отмена некоторых из проектов и соответствующее списание налогов обойдутся компании в примерно $2-2,5 млрд.

Ранее руководство Warner Bros. уже отменило множество своих разработок: картины «Бэтгерл» с Лесли Грейс и Scoob!: Holiday Haunt, сериалы Strange Adventures и «Юная Лига справедливости» для стриминговых сервисов и многое другое. В дополнение к этому было уволено свыше 170 сотрудников. Многие не поддержали новую политику студии: например, уже бывший глава кинематографической вселенной DC Уолтер Хамада не одобрил решение отменять уже практически готовые ленты, а недавно и вовсе покинул Warner Bros.

В следующий четверг, 3 ноября, компания выпустит отчет о своих доходах за прошедший финансовый квартал, из которого, возможно, станут известны новые подробности о ситуации.

Также недавно российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил о том, что его представителям удалось обновить контракт с Warner Bros. после ухода компании из страны весной этого года. Вскоре на сервисе вновь появятся новинки студии.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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