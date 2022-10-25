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Киноафиша Новости Журналист возвращается в родную Мексику в новом трейлере фильма «Бардо»

Журналист возвращается в родную Мексику в новом трейлере фильма «Бардо»

25 октября 2022 10:28
Журналист возвращается в родную Мексику в новом трейлере фильма «Бардо»

Внешняя действительность и внутренний мир главного героя сливаются воедино.

Стриминговый сервис Netflix представил второй трейлер нового фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Выживший», «Бердмэн»), которым является комедийная драма «Бардо».

Главный герой картины — мексиканский журналист из Лос-Анджелеса по имени Сильверио (Даниэль Хименес Качо), который спустя годы вынужден вернуться в родную страну. Обыкновенная командировка превращается для него в настоящее экзистенциональное путешествие, в котором он вспомнит молодость, вновь почувствует свои страхи и преисполнится воспоминаниями. Справиться с наплывом эмоций ему помогает (но не всегда успешно) отличное чувство самоиронии. Во время своих похождений протагонист переосмыслит жизнь, иначе посмотрит на свои корни, столкнется с природой добра и зла и по-настоящему ощутит ценность семейных уз.

Картина длится почти три часа, что вызвало нарекание со стороны некоторых критиков, но поклонникам режиссера эта визионерская одиссея наверняка придется по вкусу. Сценарий Иньярриту написал в соавторстве с Николасом Джакобоне, с которым ранее сотрудничал над «Бердмэном» и «Бьютифул». Вместе с Качо в фильме снялись Химена Ламадрид, Андрес Альмейда, Рубен Самора, Фабиола Гуахардо, Метеора Фонтана, Омар Лейва и Грэнсэм Коулмэн.

«Бардо» выйдет в Мексике 27 октября, а ограниченный прокат в США стартует 4 ноября. На Netflix фильм станет доступен с 16 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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