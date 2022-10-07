Александра Даддарио узнает о своей мистической родословной в трейлере сериала «Мэйфейрские ведьмы»

В рамках нью-йоркского фестиваля Comic-Com кабельный канал AMC презентовал первый полноценный трейлер сериала «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио в главной роли. Вместе с этим была оглашена официальная дата премьеры шоу — эпизоды начнут выходить с 5 января 2023 года.

В центре повествования многосерийной мистической драмы по книжному циклу писательницы Энн Райс окажется женщина-нейрохирург Роуэн (Даддарио). Главная героиня узнает о своем удивительном происхождении. Выясняется, что она является потомком старинного рода ведьм из Нового Орлеана. В попытках обуздать пробуждающуюся в ней силу, девушке предстоит противостоять загадочной и пугающей сущности, преследующей ее семью не одно поколение.

Действие «Мэйфейрских ведьм» развернется во вселенной стартовавшего на днях сериала «Интервью с вампиром». Проекты также имеют схожую структуру — в шоу подробно освещаются события прошлого и настоящего.

Вместе с Даддарио в основной актерский состав «Мэйфейрских ведьм» вошли Джек Хьюстон, Тонгай Арнольд Чириса, Гарри Хэмлин, Бет Грант, Джен Ричардс, Ханна Калуэлл, Джеральдин Сингер, Аннабет Гиш и другие. Адаптацией литературного первоисточника занимались сценарист Мишель Эшфорд и шоураннер Эста Спэлдинг.