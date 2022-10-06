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Киноафиша Новости Тейлор Расселл познает свою каннибальскую сущность в новом трейлере «Целиком и полностью»

Тейлор Расселл познает свою каннибальскую сущность в новом трейлере «Целиком и полностью»

6 октября 2022 10:31
Тейлор Расселл познает свою каннибальскую сущность в новом трейлере «Целиком и полностью»

Фильм от автора «Назови меня своим именем» о любви двух любителей человеческой плоти выйдет уже в следующем месяце.

Кинокомпания MGM поделилась новым трейлером хоррора о каннибалах «Целиком и полностью».

Ролик начинается со сцены посиделок главной героини Марен со своими подругами. Внезапно Марен хватает руку одной из них и откусывает ей палец. Далее мы видим, как девушка изо всех сил пытается справиться со своей жаждой человеческого мяса. Она встречает парня по имени Ли, такого же каннибала, в которого вскоре влюбляется. Марен и Ли бегут по Америке, скрываясь от представителей закона и питаясь своими жертвами.

Позже они сталкиваются с другим каннибалом, пожилым человеком по имени Салли, который обладает способностью узнавать себе подобных по запаху. Он предупреждает девушку, что каннибалам строго запрещено есть друг друга. В следующих кадрах намекают, что между Салли и Марлен произошел некий конфликт, который заставил ее вступить противостояние с другими любителями человеческой плоти.

Картина основана на одноименном романе Камиллы Де Анджелис и представляет собой смесь мелодрамы и хоррора. Автором проекта выступил итальянский режиссер Лука Гуаданьино, прославившийся благодаря своим фильмам «Суспирия» и «Назови меня своим именем». Главные роли исполнили Тейлор Расселл, Тимоти Шаламе и Марк Райлэнс.

«Целиком и полностью» выйдет в мировой прокат 23 ноября этого года.

Фото: MGM
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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