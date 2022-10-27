4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать

Когда выйдет второй сезон «Дома дракона»?

Вероятно, придется переждать пару зим. Официальная дата релиза продолжения «Дома дракона» еще не объявлена, однако производство такого масштабного шоу может занять от года до двух лет. Не исключено, что премьера второго сезона сериала также будет назначена на осень — в этом случае лучше всего присмотреться к сентябрю 2024-го года. Некоторые предполагают, что приквел «Игры престолов» выйдет еще раньше — в апреле, заняв таким образом слот оригинального шоу по мотивам литературного цикла Джорджа Мартина.

Уже известно, что съемки стартуют в марте 2023-го в Испании. По слухам, у второго сезона «Дома дракона» будет более сложный постпродакшн, связанный в первую очередь со сценами масштабных сражений и полетами на драконах (в новых сериях их будет еще больше).

Дом дракона

Кто из актеров вернется во втором сезоне «Дома дракона»?

Как стало известно в сентябре, Мигель Сапочник решил покинуть пост шоураннера сериала после завершения первого сезона. Однако Райан Кондал остается на посту главного сценариста «Дома дракона».

Ожидается, что большая часть актерского каста первого сезона появится и в будущих сериях. В первую очередь, это, конечно, Мэтт Смит в роли Дэймона Таргариена, Оливия Кук в роли Алисент Хайтауэр, Эмма Д’Арси в роли Рейниры, Ева Бест в роли Рейнис. Персонажи Эйгона II и Эймонда Таргариена, сыгранные Томом Глинн-Карни и Юэном Митчеллом, получат более расширенные роли в новом сезоне

Милли Олкок и Эмили Кэри, исполнившие младшие версии Рейниры и Алисент, вероятнее всего, больше в сериале не появятся.

Дом дракона

Чего ждать от второго сезона «Дома дракона»?

Новую сторону отношений Дэймона и Рейниры. В ходе интервью с The Hollywood Reporter сценаристка Сара Хесс обмолвилась, что в финале первого сезона зрители увидят внезапные перемены в персонаже Мэтта Смита. Эти перемены впоследствии скажутся на его браке с Рейнирой. Природа отношений двух Таргариенов станет одной из сквозных тем будущего шоу.

Сценарист Райан Кондал в разговоре с Collider пообещал, что второй сезон «Дома дракона» будет куда динамичнее первого, сравнив его тем с ранними сезонами «Игры престолов». Кроме того, по словам Кондала, тайм джампы новых эпизодов могут охватывать 170-летнюю историю Вестероса.

Дом дракона

Какие новые персонажи появятся во втором сезоне «Дома дракона»?

По словам инсайдеров, сюжет шоу должен выйти далеко за пределы Королевской Гавани и ее обитателей. Так, в новых эпизодах ожидается появление Крегана Старка, лорда Винтерфелла и Хранителя Севера, с которым Джейс, вероятнее всего, встретится в Винтерфелле. Сын Рейниры также познакомится с Джейн Аррен, Леди Орлиного гнезда и Хранительницей Востока.