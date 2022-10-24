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Киноафиша Новости Вышел трейлер мистического вестерна «Призрачный патруль 2: Восстание проклятых»

Вышел трейлер мистического вестерна «Призрачный патруль 2: Восстание проклятых»

24 октября 2022 14:48
Вышел трейлер мистического вестерна «Призрачный патруль 2: Восстание проклятых»

Приквел фильма о сотрудниках загробной полиции зрители смогут увидеть уже в середине ноября.

В сети появился первый трейлер «Призрачного патруля 2: Восстание проклятых», приквела фильма «Призрачный патруль» 2013 года. Главные роли в картине исполнили Джеффри Донован («Гнев человеческий»), Пенелопа Митчелл («Хмлок Гроув»), Ричард Флишман («Вызовите акушерку») и Керри Кнуппе («Реванш»).

В ролике зрителей знакомят с молодым шерифом Роем Пулсифером (Донован), который погибает в перестрелке с бандитами и попадает в загробный мир. Вскоре после прибытия ему объясняют правила работы в загробной полиции и знакомят с направщицей Жанной (Митчелл). Несмотря на старт новой жизни, главными целями Роя остаются возвращение к своей живой дочери и расследование собственной смерти. Однако на его пути к их достижению встает могущественный демон, одержимый идеей открыть портал в ад и высвободить все души из подземного мира.

Премьера фильма состоится 15 ноября.

Оригинальный «Призрачный патруль» режиссера Роберта Швентке повествует о двух сотрудниках полиции загробного мира, которые отлавливают сбежавшие из ада души и отправляют их обратно. Главные роли исполнили Джефф Бриджес, сыгравший старого Роя, и Райан Рейнольдс. Несмотря на внушительный актерский состав, в целом фильм не снискал коммерческого успеха, хоть и обзавелся своим небольшим кругом фанатов.

Фото: Universal 1440 Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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