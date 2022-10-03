11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов»

5 октября 2011 года мир увидел первый эпизод хоррор-антологии Райана Мерфи. С тех пор многое изменилось: Тейт ушел в супергероику, Сара Полсон покоряет Netflix, а верховная ведьма пока не торопится на пенсию.

«Американская история ужасов» — один из немногих сериалов, которые даже спустя десять сезонов продолжает радовать зрителей оригинальными историями и неожиданными актерскими трансформациями. В ожидании нового, одиннадцатого сезона шоу мы решили рассказать о том, как сложилась карьера главных звезд антологии.

Для Таиссы Фармиги роль Вайолет в «Доме-убийце» стала первым большим появлением на телевидении, фактически полноценным актерским дебютом. Впоследствии Фармига еще появлялась в «АИУ» — в роли начинающей ведьмы в «Шабаше» и звезды телевидения в «Роаноке». После завершения сотрудничества с Мерфи Фармига практически ушла с малых экранов, сосредоточившись на съемках в большом кино. Ее можно было увидеть в инди-мелодраме «6 лет», хорроре «Проклятие монахини», а также в новой криминальной драме Клинта Иствуда «Наркокурьер».

Таисса Фармига

Эван Питерс на протяжении многих лет сотрудничал с Райаном Мерфи и в итоге появился в девяти сезонах «Американской истории ужасов», став одним из самых узнаваемых актеров сериала. В разное время Питерс принимал на себя роли парикмахера, лидера культа, подростка-социопата и многих других. Впоследствии актер появился в другом проекте Мерфи — сериале «Поза» от Netflix. За пределами «АИУ» у Питерса также сложилась отличная карьера: он исполнил роль Ртути во франшизе «Люди Икс» и сериале «Ванда/Вижн». Он также сыграл в криминальном мини-сериале «Мейр из Исттауна», за что получил свою первую «Эмми».

Эван Питерс

Для молодого австралийского актера Коди Ферна роль Майкла Лэнгдона (он же Антихрист) тоже стала первым большим актерским опытом. До этого Ферн в основном работал на родине — участвовал в театральных постановках и снимался в независимых короткометражках. После завершения восьмого сезона «АИУ» актер продолжил сотрудничество с Мерфи, снявшись в сезоне под названием «1984», а также появившись в одном из эпизодов спин-оффа антологии «Американские истории ужасов». Коди также можно увидеть в заключительном сезоне «Карточного домика», втором сезоне «Американской истории преступлений», посвященному убийству Джанни Версаче и биографической драме о священнике Стюарте Лонге, которая вышла буквально в этом году.

Коди Ферн

Сара Полсон

Еще до своего появления в «Американской истории ужасов» Сара Полсон была вполне себе состоявшейся актрисой, известной по сериалам «Джек и Джилл», «Дэдвуд» и другим. Однако участие в антологии FX принесло Полсон долгожданную медийную популярность и сотрудничество с ведущими голливудскими продюсерами. Так, за последние несколько лет Полсон снялась сразу в нескольких блокбастерах, среди которых «Стекло» М. Найта Шьямалана, нетфликсовский хит «Птичий короб» и «8 подруг Оушена». Сару также можно было заметить в драме «Щегол», сериале «Миссис Америка» и других проектах Мерфи: криминальном шоу «Рэтчед» и первом сезоне «Американская история преступлений», посвященном О. Джею Симпсону. За последнюю работу Полсон получила премию «Эмми».

Сара Полсон

Лили Рэйб — еще одна звезда «Американской истории ужасов», которая во многом обязана сериалу своей славой. Как и другие актеры из списка, Рэйб не ограничилась первым сезоном антологии, вернувшись на малые экраны в «Психушке», «Шабаше», «1984» и недавнем «Двойном сеансе». Не так давно Рэйб можно было увидеть в «Голодных играх», нетфликсовском триллере «Перелом», сатирической комедии «Власть», а также сериале HBO «Отыграть назад», где Лили сыграла вместе с Хью Грантом и Николь Кидман.

Лили Рэйб

Двукратная лауреатка премии «Оскар» Джессика Лэнг была широко известно задолго до начала производства «Американской истории ужасов», однако именно проект Райана Мерфи в итоге дал ей «вторую жизнь»: 60-летняя Лэнг, которая упорно не хотела уходить на пенсию, получила шанс вновь стать востребованной актрисой. И ей это удалось. Джессику неоднократно называли музой шоураннера «АИУ», и не просто так: она снялась сразу в нескольких сезонах антологии, в том числе в «Шоу уродов», «Психушке», «Шабаше», «Апокалипсисе» и многих других. Кроме того, Лэнг появилась в первом сезоне «Вражды», еще одном шоу Мерфи, за которое получила две номинации на премию «Эмми». В 2019 году Джессика засветилась в небольшой роли в нетфликсовском сериале «Политик».