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Киноафиша Новости Элайджа Вуд сыграет в семейном приключенческом фильме «Книжный червь»

Элайджа Вуд сыграет в семейном приключенческом фильме «Книжный червь»

26 октября 2022 12:50
Элайджа Вуд сыграет в семейном приключенческом фильме «Книжный червь»

Звезда «Властелина колец» сыграет мужчину-иллюзиониста, который решил отправиться вместе со своей маленькой дочерью на поиски мифического зверя.

Как сообщает Variety, Элайджа Вуд утвержден на главную роль в семейном приключенческом фильме «Книжный червь» (Bookworm). Постановщиком проекта выступает Ант Тимпсон, съемки начнутся на следующей неделе.

Фильм расскажет о 12-летней Милдред, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда ее мать попадает в больницу. Ее отец-иллюзионист Строун Уайз (Вуд) берет опеку над девочкой. Надеясь развлечь «книжного червя» Милдред, Строун берет ее в поход в печально известную труднопроходимую пустыню в Новой Зеландии, чтобы найти знаменитого мифологического зверя — Кентерберийскую пантеру.

Название фильма является отсылкой к сценарию Дэвида Мэмета, на основе которого в 1997 году был снят фильм «На грани» с Энтони Хопкинсом и Алеком Болдуином. Хотя между «На грани» и «Книжным червем» практически не будет сюжетных сходств, Тимпсон утверждает, что съемки его фильма тоже пройдут в Новой Зеландии и в нем также будет присутствовать эрудированный персонаж, считающий, что знает все на свете (в первой картине таким персонажем был герой Хопкинса).

«Книжный червь» станет уже вторым совместным проектом для Тимпсона и Вуда. В 2019 году режиссер выпустил необычный комедийный триллер «Иди к папочке», в котором Вуд также сыграл главную роль.

В данный момент «Книжный червь» находится на стадии подготовок к съемкам, поэтому другие важные подробности о проекте пока неизвестны.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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