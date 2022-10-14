Эмили Блант мстит негодяям с Дикого Запада в кровавом трейлере сериала «Англичанка»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил новый трейлер вестерна «Англичанка».

Действие сериала разворачивается в США в 1890 году. В центре сюжета — леди Корнелия Локк и бывший разведчик Эл Уипп. Вместе они отправляются в путешествие по землям Дикого Запада, чтобы отомстить убийце сына Корнелии. В официальном описании шоу говорится, что оно представляет из себя «захватывающую притчу об идентичности, мести, власти и любви».

В новом ролике нам показывают, какие испытания придется пережить их дуэту: обоих героев собираются повесить, но им чудом удается выжить; в них стреляют бандиты, но Уипп превращает преследователей в трупы одного за другим с помощью своей верной винтовки. В конце мы видим, как они берут друг друга за руки, и на лице Корнелии появляется легкая улыбка.

Главные роли в вестерне исполнили Эмили Блант («Грань будущего»), Чэск Спенсер («Властелин легенд»), Киран Хайндс («Нефть») и Тоби Джонс («Разрисованная вуаль»).

Автором и исполнительным продюсером «Англичанки» выступил знаменитый сценарист и режиссер Хьюго Бликом, создатель сериалов «Благородная женщина», «Восход Черной Земли» и «Граница тени».

Мировая премьера сериала состоится 11 ноября 2022 года на Amazon Prime Video.