Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Дом призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Эмили Блант мстит негодяям с Дикого Запада в кровавом трейлере сериала «Англичанка»

Эмили Блант мстит негодяям с Дикого Запада в кровавом трейлере сериала «Англичанка»

14 октября 2022 10:02
Эмили Блант мстит негодяям с Дикого Запада в кровавом трейлере сериала «Англичанка»

Вестерн со звездным актерским составом выйдет уже в следующем месяце.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил новый трейлер вестерна «Англичанка».

Действие сериала разворачивается в США в 1890 году. В центре сюжета — леди Корнелия Локк и бывший разведчик Эл Уипп. Вместе они отправляются в путешествие по землям Дикого Запада, чтобы отомстить убийце сына Корнелии. В официальном описании шоу говорится, что оно представляет из себя «захватывающую притчу об идентичности, мести, власти и любви».

В новом ролике нам показывают, какие испытания придется пережить их дуэту: обоих героев собираются повесить, но им чудом удается выжить; в них стреляют бандиты, но Уипп превращает преследователей в трупы одного за другим с помощью своей верной винтовки. В конце мы видим, как они берут друг друга за руки, и на лице Корнелии появляется легкая улыбка.

Главные роли в вестерне исполнили Эмили Блант («Грань будущего»), Чэск Спенсер («Властелин легенд»), Киран Хайндс («Нефть») и Тоби Джонс («Разрисованная вуаль»).

Автором и исполнительным продюсером «Англичанки» выступил знаменитый сценарист и режиссер Хьюго Бликом, создатель сериалов «Благородная женщина», «Восход Черной Земли» и «Граница тени».

Мировая премьера сериала состоится 11 ноября 2022 года на Amazon Prime Video.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки 7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки Читать далее 14 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Читать далее 14 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Читать далее 13 октября 2022
Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Читать далее 13 октября 2022
Related video