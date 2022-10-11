Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сказка для старых" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Лус и ее друзья переживают новые приключения в трейлере третьего сезона мультсериала «Дом совы»

Лус и ее друзья переживают новые приключения в трейлере третьего сезона мультсериала «Дом совы»

11 октября 2022 15:53
Лус и ее друзья переживают новые приключения в трейлере третьего сезона мультсериала «Дом совы»

Премьера финального сезона шоу состоится уже на этой неделе.

Студия Disney опубликовала трейлер финального третьего сезона мультсериала «Дом совы». Ролик был впервые показан еще на прошлой неделе во время фестиваля Comic Con, где его представила создательница шоу Дана Террас. Теперь он стал доступен для просмотра онлайн.

Действие новых серий стартует через несколько месяцев после того, как главные герои попали в мир людей в конце второго сезона. Очевидно, что Лус и ее друзей ждут новые опасные приключения. В начале ролика показана удрученная главная героиня, которая рассказывает о сражении с Белосом, освобождении Коллекционера и бегстве на Землю. Однако Лус не из тех, кто легко сдается, и через несколько секунд она уже готова бросить новый вызов всем злодеям, угрожающим Кипящим островам. Далее акцент смещается на отдельных компаньонов героини. Хантер борется со своим прошлым в качестве Золотого стража. В это же время Эмити радуется возможности провести время со своей любимой.

В отличие от первых двух сезонов, третий будет сокращенным. Вместо привычных 20 серий по 20 минут в его рамках выйдет всего три эпизода по 44 минуты. Эти серии станут для шоу последними.

Премьера сезона состоится на Disney+ 15 октября.

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Читать далее 8 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Читать далее 8 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
Related video