Лус и ее друзья переживают новые приключения в трейлере третьего сезона мультсериала «Дом совы»

Студия Disney опубликовала трейлер финального третьего сезона мультсериала «Дом совы». Ролик был впервые показан еще на прошлой неделе во время фестиваля Comic Con, где его представила создательница шоу Дана Террас. Теперь он стал доступен для просмотра онлайн.

Действие новых серий стартует через несколько месяцев после того, как главные герои попали в мир людей в конце второго сезона. Очевидно, что Лус и ее друзей ждут новые опасные приключения. В начале ролика показана удрученная главная героиня, которая рассказывает о сражении с Белосом, освобождении Коллекционера и бегстве на Землю. Однако Лус не из тех, кто легко сдается, и через несколько секунд она уже готова бросить новый вызов всем злодеям, угрожающим Кипящим островам. Далее акцент смещается на отдельных компаньонов героини. Хантер борется со своим прошлым в качестве Золотого стража. В это же время Эмити радуется возможности провести время со своей любимой.

В отличие от первых двух сезонов, третий будет сокращенным. Вместо привычных 20 серий по 20 минут в его рамках выйдет всего три эпизода по 44 минуты. Эти серии станут для шоу последними.

Премьера сезона состоится на Disney+ 15 октября.