Эйдан Тернер из героя превращается в потенциального убийцу в трейлере сериала «Подозреваемый»

В сети появился трейлер пятисерийного британского мини-сериала «Подозреваемый». Главную роль в проекте сыграл звезда «Полдарка» и трилогии «Хоббит» Эйдан Тернер.

Центральный герой — Джо О’Лафлин (Тернер), семьянин с идеальной жизнью. У него есть преданная жена, любящая дочь, успешная практика психотерапевта и свой профиль в СМИ. Однажды он даже становится героем новостных хроник, когда спасает юного пациента от суицида. В какой-то момент все начинает рушиться. В западной части Лондона находят тело молодой девушки Кэтрин (Тара Ли), а вести расследование поручают опытному сыщику Винсенту Руису (Шон Паркес) и его напарнице Рии Деви (Анжли Махиндра). Учитывая безукоризненную репутацию, Джо начинает содействовать следствию в качестве консультанта, но вскоре персонаж сам оказывается на скамье подозреваемых. Выясняется, что покойная когда-то пользовалась услугами доктора и, возможно, имела с ним связь, выходящую за рамки отношений врача и пациента.

В остальной актерский состав вошли Бобби Шофилд, Адам Джеймс, Том МакКэй, Имоджен Дэйнес, Брона Во, Ума Уорнер, Шан Клиффорд, Анджела Гриффин, Камилла Бипут и Гари Оливер. Постановкой эпизодов занимались Джеймс Стронг («Убийство на пляже») и Камилла Стрем Хенриксен («Ради жизни»). Сценарий по мотивам одноименного бестселлера Майкла Роботэма написал Питер Берри («Банды Лондона»).

В Великобритании «Подозреваемого» уже полностью показали, в США проект представят 3 ноября. Сериал будет транслироваться на Sundance Now и AMC+.