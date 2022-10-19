В Москве подошли к концу съемки фильма «Страсти по Матвею»

Накануне в Москве официально подошли к концу съемки комедийной драмы «Страсти по Матвею» — совместного проекта студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и кинокомпании QS FILMS.

В центре сюжета окажется молодой прилежный алтарник по имени Матвей. Его заветная мечта — стать священником. Волею судьбы главный герой знакомится с Агатой — спонтанной и дерзкой художницей, которая никогда ничего не планирует наперед. Несмотря на очевидные различия, по мере сближения выясняется, что у персонажей гораздо больше общего, чем им казалось — их внутренние миры объединяют одни и те же проблемы и ценности.

Главные роли в картине сыграли Денис Власенко («Happy End», «Пингвины моей мамы») и выпускница ГИТИСа Валери Зоидова. В остальном касте заняты Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич, Анар Халилов, Ольга Бодрова, Полина Синильникова и Александр Мизев.

Фильм по сценарию, написанному вместе с Игорем Рыбиным («Счастье — это… Часть 2»), снял режиссер-дебютант Сергей Ильин, ученик Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова. Ниже приведена цитата кинематографиста об исполнителях:

«Я очень надеюсь, что зрители увидят на экране не «условных православных» с елейными лицами и иконописными глазами, а живых, полнокровных людей — со своими радостями, горестями, надеждами. Денис Власенко, Валери Зоидова, Ольга Медынич, Ольга Бодрова, Полина Синильникова, Александр Мизёв, Анар Халилов — все они деликатно подошли к задаче и поэтому создали многомерных и сложных персонажей».

Картина выйдет в прокат в первом квартале 2023 года.