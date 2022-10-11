Откровенно о себе: вышел трейлер документального фильма «Селена Гомес: Мой разум и я»

В картине отображена жизнь Селены, а также ее борьба с депрессией и паранойей.

Сервис Apple TV+ представил трейлер документального биографического фильма «Селена Гомес: Мой разум и я», посвященного истории становления популярной актрисы и певицы Селены Гомес.

Ролик был выпущен в понедельник в честь Всемирного дня психического здоровья. В нем создатели показывают несколько фрагментов из будущей картины, в которых Гомес готовится к выступлениям, ездит с различными благотворительными миссиями, а также борется с глубокой депрессией, которая охватила ее из-за тяжести звездной жизни:

«Я стараюсь просто быть такой, какая я есть на самом деле, не переживать из-за чужого мнения. На самом деле никому нет дела до того, что я делаю. Главное — это то, кто я есть, как я себя ощущаю, чувствую ли я себя хорошо в месте, где сейчас нахожусь. Я благодарна за то, что жива».

Режиссер и продюсер фильма Алек Кешишян следовал за Гомес в течение шести лет и смог запечатлеть буквально каждый аспект ее жизни. В проекте будут показаны как самые светлые ее дни, так и самые темные, включая периоды, когда певице приходилось бороться с волчанкой, депрессией и паранойей.

Премьера картины «Селена Гомес: Мой разум и я» состоится на Apple TV+ 4 ноября.