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Киноафиша Новости Мишель Йео и Пит Дэвидсон получили роли в фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Мишель Йео и Пит Дэвидсон получили роли в фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

12 октября 2022 14:08
Мишель Йео и Пит Дэвидсон получили роли в фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Актеры озвучат роботов.

В актерском составе «Трансформеров: Восхождение Звероботов» произошло двойное пополнение. По данным издания Variety, к голосовому касту масштабного блокбастера Paramount Pictures присоединились Мишель Йео («Все везде и сразу») и Пит Дэвидсон («Тела, тела, тела»).

Действие нового фильма развернется в 1990-х годах, спустя несколько лет после событий «Бамблби». Зрителей ждет увлекательное приключение лидера автоботов Оптимуса Прайма (Питер Каллен) и фракции максималов. Гигантским роботам придется защищать Землю от новой опасной угрозы — беспощадных терраконов и предаконов. С человеческой стороны машинам будут помогать молодой парень Ной (Энтони Рамос) и девушка Елена (Доминик Фишбэк). Дэвидсон и Йео озвучат трансформеров Миража и, соответственно, Эйр Рейзор.

Снимет фильм режиссер «Крида 2» Стивен Кейпл — младший. В работе над сценарием участвовали Джоби Харольд («Армия мертвецов»), Джеймс Вандербилт («Крик») и авторы сериала «Семья черной мафии» Дарнелл Метайер и Джош Питерс. Создатель киносерии Майкл Бэй входит в команду продюсеров. Съемки завершились еще в прошлом октябре.

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» стартуют в кинотеатрах 9 июня 2023 года.

Фото: Universal Pictures; A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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