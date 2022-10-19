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Киноафиша Новости Барри Кеоган рассказал, каково ему было играть Джокера в новом «Бэтмене»

Барри Кеоган рассказал, каково ему было играть Джокера в новом «Бэтмене»

19 октября 2022 11:26
Барри Кеоган рассказал, каково ему было играть Джокера в новом «Бэтмене»

Также актер назвал своего лучшего предшественника в этой роли.

В рамках эксклюзивного интервью, приуроченного к скорому релизу драмы Мартина МакДоны «Банши Инишерина», портал Collider пообщался с Барри Кеоганом. В этом году молодой актер ненадолго предстал в образе Джокера в «Бэтмене» Мэтта Ривза, и теперь поклонники DC с нетерпением ждут, что будет дальше. Исполнитель рассказал о своих чувствах по поводу столь значимой роли и каково ему было ее играть после уважаемых коллег:

«Очень страшно играть Джокера. Хит Леджер для меня — лучший. Зато есть много людей, которыми можно вдохновляться. Но опять же, необходимо привнести в персонажа свою энергию. Именно этим я и занимаюсь с любым героем, которого играю — пока еще никто толком не знает мою версию. Возвращаясь к теме, отмечу, что не желаю вешать на себя ярлыки и следовать какому-то определенному методу. Я просто развиваюсь. Стараюсь показать собственную интерпретацию персонажа. Когда создаешь нечто новое, что никто еще не видел, это вызывает чувство свежести и уникальности. Но люди могут отнести твоему варианту иначе. В общем, я перепугался, но был взбудоражен таким шансом».

В прокатной версии экранное время Кеогана сведено до минимума, но актер доверяет режиссеру и благодарен, что Ривз практически сразу выпустил в сеть расширенный фрагмент. В вырезанной сцене Темный рыцарь в исполнении Роберта Паттинсона общается с обезображенным Джокером в тюрьме, а подача эпизода выполнена в духе «Молчания ягнят». Барри очень понравилось работать как над этой сценой, так и над коротким моментом с Полом Дано.

Сейчас Мэтт Ривз занимается разработкой сценария «Бэтмена 2». Вернется ли в сиквеле Джокер, вопрос пока открытый и требующий уточнений.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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