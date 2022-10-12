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Киноафиша Новости 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года

7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года

12 октября 2022 12:00
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года

Душещипательная режиссерская драма Стивена Спилберга, романтичный фильм о каннибалах, возращение Брендана Фрейзера  и другие ожидаемые картины этого года.

Кинофестивали каждый год дарят зрителям новые впечатления, открывают талантливых режиссеров и предлагают новые и интересные сюжеты. Сезон наград в самом разгаре, а многие из представленных фильмов уже собрали главные статуэтки и армию ждунов. Рассказываем про самые громкие и обсуждаемые картины этого года с датами премьер.

Не беспокойся, дорогая

Дата премьеры: 20 сентября

Фильм «Не беспокойся, дорогая» стал бомбой замедленного действия на Венецианском кинофестивале из-за скандалов, связанных с режиссером Оливией Уайлд и главными актерами Гарри Стайлсом, Крисом Пайном и Флоренс Пью. Действие сюжета разворачивается в 50-е годы прошлого столетия в небольшом рабочем городке. Джек и Элис ведут роскошный образ жизни благодаря тому, что мужчина трудится над секретным проектом «Победа». Позже женщина начинает подозревать, что компания, в которой работает ее супруг, занимается странными и загадочными вещами.

7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года
Не беспокойся, дорогая

Тар

Дата премьеры: 7 октября

Фильм с очаровательной Кейт Бланшетт в главной роли рассказывает историю женщины-музыканта. Она является талантливым и востребованным специалистом и получает предложение занять должность дирижера Берлинского оркестра, на которой до нее всегда были мужчины. Женщина сталкивается с непониманием и осуждением, но продолжает заниматься любимым делом. Лента была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, но уступила награду. Тем не менее Кейт Бланшетт была удостоена приза за лучшую женскую роль.

7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года
Тар

Банши Инишерина

Дата премьеры: 20 октября

Лента о конфликте двух друзей Колма и Порика из Ирландии в разгар Гражданской войны. Они живут в маленьком городке и часто наведываются друг к другу в гости, делятся секретами и ведут долгие разговоры. В один день Колм не пускает Порика в дом и объясняет это тем, что он ему больше не нравится. Колин Фаррелл, который исполнил одну из главных ролей, получил награду за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале, а сам фильм удостоили призом за лучший сценарий.

7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года
Банши Инишерина

Фабельманы

Дата премьеры: 23 ноября

Полуавтобиографический фильм режиссера Стивена Спилберга о кинематографисте Сэмми Фабельмане из Аризоны, который проходит путь от детства до юности, изучая мир через фильмы и их производство. Лента получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) и была высоко оценена критиками. В трогательном фильме о становлении режиссера приняли участие Габриэл ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано и другие.

7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года
Фабельманы

Целиком и полностью

Дата премьеры: 23 ноября

Фильм произвел фурор на кинофестивалях из-за неоднозначной темы – каннибализма. История о девушке Марен (Тейлор Расселл), которая отправляется на поиски отца после смерти матери. Она страдает каннибализмом и испытывает непреодолимое желание поедать людей. В своем путешествии она встречает Ли (Тимоти Шаламе), который разделяет ее странности и проблемы. Подростки начинают делиться друг с другом тайнами и открывать израненные души, параллельно убивая людей. Фильм был удостоен самых продолжительных оваций на Венецианском кинофестивале, а также приза за лучшую режиссуру в лице Луки Гуаданьино.

7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года
Целиком и полностью

Кит

Дата премьеры: 9 декабря

Еще до начала сезона награждений фильм широко обсуждали из-за исполнителя главной роли Брендана Фрейзера. Для участие в проекте Даррена Аронофски актер набрал вес до 272 килограммов и получил премию TIFF за лучшую мужскую роль. Фильм раскрывает тяжелую личную драму о мужчине, который бросил семью ради любовницы. Он пытается восстановить отношения с 17-летней дочерью, связь с которой была на долгие годы утеряна. От боли и обиды он набрал критическое количество килограммов, и мужчине становится еще тяжелее жить.

7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года
Кит

Белый шум

Дата премьеры: 30 декабря

В фильме «Белый шум» отражены попытки современной американской семьи справиться с проблемами повседневной жизни. Главный герой, гитлеровед Джек (Адам Драйвер), пытается балансировать между работой, личной жизнью, семьей и бытовыми трудностями. Недалеко от его города происходит железнодорожная катастрофа, которая заставляет персонажа пересмотреть приоритеты и задуматься над собственной судьбой. Ленту отметили призом Венецианского кинофестиваля Green Drop Award, который вручают за особое внимание к проблемам экологии.

7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года
Белый шум
Фото: Legion-Media
Алина Маркина
Алина Маркина
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