7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года
Душещипательная режиссерская драма Стивена Спилберга, романтичный фильм о каннибалах, возращение Брендана Фрейзера и другие ожидаемые картины этого года.
Кинофестивали каждый год дарят зрителям новые впечатления, открывают талантливых режиссеров и предлагают новые и интересные сюжеты. Сезон наград в самом разгаре, а многие из представленных фильмов уже собрали главные статуэтки и армию ждунов. Рассказываем про самые громкие и обсуждаемые картины этого года с датами премьер.
Не беспокойся, дорогая
Дата премьеры: 20 сентября
Фильм «Не беспокойся, дорогая» стал бомбой замедленного действия на Венецианском кинофестивале из-за скандалов, связанных с режиссером Оливией Уайлд и главными актерами Гарри Стайлсом, Крисом Пайном и Флоренс Пью. Действие сюжета разворачивается в 50-е годы прошлого столетия в небольшом рабочем городке. Джек и Элис ведут роскошный образ жизни благодаря тому, что мужчина трудится над секретным проектом «Победа». Позже женщина начинает подозревать, что компания, в которой работает ее супруг, занимается странными и загадочными вещами.
Тар
Дата премьеры: 7 октября
Фильм с очаровательной Кейт Бланшетт в главной роли рассказывает историю женщины-музыканта. Она является талантливым и востребованным специалистом и получает предложение занять должность дирижера Берлинского оркестра, на которой до нее всегда были мужчины. Женщина сталкивается с непониманием и осуждением, но продолжает заниматься любимым делом. Лента была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, но уступила награду. Тем не менее Кейт Бланшетт была удостоена приза за лучшую женскую роль.
Банши Инишерина
Дата премьеры: 20 октября
Лента о конфликте двух друзей Колма и Порика из Ирландии в разгар Гражданской войны. Они живут в маленьком городке и часто наведываются друг к другу в гости, делятся секретами и ведут долгие разговоры. В один день Колм не пускает Порика в дом и объясняет это тем, что он ему больше не нравится. Колин Фаррелл, который исполнил одну из главных ролей, получил награду за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале, а сам фильм удостоили призом за лучший сценарий.
Фабельманы
Дата премьеры: 23 ноября
Полуавтобиографический фильм режиссера Стивена Спилберга о кинематографисте Сэмми Фабельмане из Аризоны, который проходит путь от детства до юности, изучая мир через фильмы и их производство. Лента получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) и была высоко оценена критиками. В трогательном фильме о становлении режиссера приняли участие Габриэл ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано и другие.
Целиком и полностью
Дата премьеры: 23 ноября
Фильм произвел фурор на кинофестивалях из-за неоднозначной темы – каннибализма. История о девушке Марен (Тейлор Расселл), которая отправляется на поиски отца после смерти матери. Она страдает каннибализмом и испытывает непреодолимое желание поедать людей. В своем путешествии она встречает Ли (Тимоти Шаламе), который разделяет ее странности и проблемы. Подростки начинают делиться друг с другом тайнами и открывать израненные души, параллельно убивая людей. Фильм был удостоен самых продолжительных оваций на Венецианском кинофестивале, а также приза за лучшую режиссуру в лице Луки Гуаданьино.
Кит
Дата премьеры: 9 декабря
Еще до начала сезона награждений фильм широко обсуждали из-за исполнителя главной роли Брендана Фрейзера. Для участие в проекте Даррена Аронофски актер набрал вес до 272 килограммов и получил премию TIFF за лучшую мужскую роль. Фильм раскрывает тяжелую личную драму о мужчине, который бросил семью ради любовницы. Он пытается восстановить отношения с 17-летней дочерью, связь с которой была на долгие годы утеряна. От боли и обиды он набрал критическое количество килограммов, и мужчине становится еще тяжелее жить.
Белый шум
Дата премьеры: 30 декабря
В фильме «Белый шум» отражены попытки современной американской семьи справиться с проблемами повседневной жизни. Главный герой, гитлеровед Джек (Адам Драйвер), пытается балансировать между работой, личной жизнью, семьей и бытовыми трудностями. Недалеко от его города происходит железнодорожная катастрофа, которая заставляет персонажа пересмотреть приоритеты и задуматься над собственной судьбой. Ленту отметили призом Венецианского кинофестиваля Green Drop Award, который вручают за особое внимание к проблемам экологии.