Обзор сериала «Дом дракона»: актеры и роли, рейтинг и мнение критиков
Съемки приквела эпической саги - заведомо беспроигрышный ход шоураннеров, потому что миллионы поклонников «Игры престолов» однозначно начнут смотреть новый сериал «Дом Дракона». Их будет направлять желание узнать, что происходило в придуманной американским писателем Джорджем Мартином вселенной за две сотни лет до событий, которые разворачивались в фэнтези-истории правления Таргариенов, а именно до рождения Дейнерис, нашествия Иных, или полулюдей северной расы, падения дома Баратеонов. Конечно, в числе ведущих персонажей окажутся и драконы, а среди них небезызвестный Балерион - самый могущественный дракон в истории Таргариенов.
Сюжет сериала и литературная основа
С первых кадров сериала зрители оказываются в таком знакомом и одновременно чужом Вестеросе. Король Джейхерис Таргариен выбирает наследника - своего сына Визериса. А когда пришла очередь объявить того, кто наследует трон после Визериса, оказалось, что наследника нет: при родах умирает жена Визериса, а следом и их новорожденный сын. И тогда в нарушение всех правил король собирается возвести на престол свою дочь, отвергнув кандидатуру родного брата - принца Деймона. Об этих событиях, с которых и началась вся история зрители узнают из первой серии «Дома Дракона».
Далее идет повествование о борьбе за власть и Железный трон между двумя ветвями Дома Таргариенов: партия «черных» встает на сторону принцессы Рейниры, партия «зеленых» оказывает поддержку принцу Эйгону, сводному брату Рейниры. Начинается междоусобная война «Танец драконов».
В основу сюжета сценаристы положили книгу Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», имитирующую историческую хронику.
Визуальная концепция
Художники-оформители сериала «Дом Дракона», придумывая костюмы для персонажей, взяли за основу средневековый эпос и выбрали оттенки серого и черного, коричневого и зеленого, красного и охры. Всё в стиле «Игры престолов», но с одним отличием: нужно помнить, что действие происходит почти за 200 лет до тех событий, и одежда должна быть грубоватая, незатейливая. Правда, наряд, в котором Рейниру нарекали наследницей престола, был пышным и по-своему роскошным. Три человека вышивали платье почти два с половиной месяца.
Значительно ярче впечатление об убранство помещений, а особенно привлекает внимание Железный трон и живописные, красочные виды и масштабные декорации.
Кстати, самые внимательные зрители заметили интересный эффект, предложенный художниками. Тона одежды меняются от светлых, до серых и совсем черных в зависимости от поворотов сюжета: как только приходят неутешительные вести, свет тускнеет, цвет одежды становится темнее.
Оживление драконов и создание спецэффектов
Львиная доля бюджета сериала потрачена на «оживление» драконов. Так как они стали чуть ли не главными участниками баталий, их образы проработали самым тщательным образом. В помощь художникам пришла компьютерная графика, позволившая воссоздать семнадцать фантастических летающих созданий, каждое из-за которых обладает своей индивидуальностью.
Нельзя забывать о том, что съемки велись во время пандемии коронавируса. Из-за ковидных ограничений запрещено было привлекать массовку. Поэтому съемочная группа снимала одного статиста, которого при помощи компьютерной графики превращали в сто-двести человек.
Для создания спецэффектов была задействована самая большая в мире виртуальная студия, оборудованная двумя тысячами LED-экранов и почти сотней камер захвата движения. Физический реквизит дополнили виртуальными декорациями, отказавшись от традиционного хромакея. В процессе съемок актеры наблюдали спецэффекты, в результате им не нужно было воображать задуманную ситуацию и додумывать ее во время игры. Это передовое решение современной киноиндустрии.
Актеры и роли
Пэдди Консидайн, исполняющий роль Визериса, перед каждым съемочным днем проводил в гримерной по два часа - ему наносили сложный грим. Чтобы стать блондином, Пэдди носил парик.
Поменяла цвет волос и бровей и Милли Олкок, сыгравшая юную принцессу Рейниру. Чернобровая шатенка стала нежной красавицей с белыми бровями и волосами. На роль повзрослевшей принцессы пригласили Эмму Д'Арси. Ее мать - Эймму Арен - играла Шан Брук, которой, как и многим другим актерам, пришлось носить тяжелый белый парик.
Роли актеров первого плана
На роли подруги Рейниры Алисенты и ее отца приглашены Эмили Кэри (маленькая Алисента), Оливия Кук (взрослая Алисента) и Рис Иванс.
Роль главы дома Веларионов Корлиса исполнял Стив Туссэн. Чернокожему актеру создали интересный образ, наградив его белоснежной бородой и такой же шевелюрой, которые оказались чрезвычайно жаркими. В роли его жены Рейнис снялась актриса Ив Бест.
Белый парик с длинными волосами достался и Мэтту Смиту, которому отвели роль младшего брата Визериса. В жизни у Мэтта волосы темно-каштановые и коротко остриженные, а в фильме он полностью соответствует образу Таргариенов, отличительной особенностью которых были длинные белые волосы. Роль его любовницы Миссарии, танцовщицы, исполнила модель Соноя Мидзуно.
Еще два брутальных персонажа - Рыцарь Королевской гвардии Кристон и командир королевской гвардии лорд Гаррольд Вестерлинг. Первого играл актер Фабьен Франкель, второго - Грэм Мактавиш. Примечательно, что Фабьен, вживаясь в роль своего персонажа, пытался представить себя всеми ненавидимым дорнийцем. Для этого он пересматривал «Игру престолов» и видео на Youtube.
Оценка критиков
После выхода приквела критики отметили схожесть «Дом Дракона» с первыми сезонами «Игры престолов» и по качеству, и по проработке шоу. Веселым и впечатляющим назвали сериал в статье, опубликованной на сайте The Guardian. Хвалят критики игру актеров, особенно Мэтта Смита. Отдельной положительной оценки удостоились драконы. Не исключается в озвученных рецензиях и возможность повтора успеха культовой саги.
Но можно услышать и противоположное мнение, что до сенсационной популярности «Игры престолов» «Дому Дракона» далеко. Шоураннеры порой впадали в крайность, стараясь показать действительность более жестокой и откровенной. Из минусов отмечено отсутствие множества разнообразных персонажей.
На основе рецензий на конец сентября был выведен рейтинг сериала. «Дом Дракона» получил 70 баллов из 100.
Отзывы зрителей
О положительной оценке зрителей говорят рекордные просмотры и восторженные отзывы. Но нужно отметить, что в отличие от зарубежных поклонников вселенной Мартина, выражающих дикий восторг, российские фанаты Дома Таргариенов отнеслись к премьере чуть прохладнее. Скорее, это связано с тем, что, находясь под впечатлением от «Игры престола» и сравнивая с ней новый сериал, зрители пока не прочувствовали всей прелести приквела. При этом высокий рейтинг «Дома Дракона» обусловил решение шоураннеров продолжить съемку и выпустить 2-й сезон очередной эпической саги.
Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.