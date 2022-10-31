Джордж Мартин хотел, чтобы действие сериала «Дома Дракона» началось на 40 лет раньше

Джордж Мартин считает, что действие «Дома Дракона» стоило начать на 40 лет раньше, добавив в шоу еще больше прыжков во времени и смен актерского состава. Своим мнением писатель поделился в новом видеоинтервью для Penguin Random House.

По словам Мартина, вопрос о том, что именно сделать отправной точкой сериала была одной из главных проблем сценаристов:

«Одной из самых больших проблем всей команды сценаристов, в которую входил и я, было то, что мы не знали в какой точке начать сюжет. Шоураннер Райан Кондал решил взять за такую точку Великий совет, где лорды голосовали за наследника Джейхейриса. Но это не было нашим общим решением. У меня и у других сценаристов было много оживленных дискуссий о том, с чего стоит начать эту историю».

Некоторые коллеги Мартина предлагали начать шоу со смерти первой жены Визериса Эммы (была показана в первом эпизоде), другие — со смерти самого Визериса (была показана в восьмом эпизоде). Но Мартин считал, что историю следует начать намного раньше:

«Я бы начал шоу с событий, произошедших за 40 лет до Великого собрания. В это время у Джейхейриса было два живых сына, Эйемон и Бейлон. Мы бы увидели их братскую дружбу, и их соперничество. Позже Эймон погиб от случайного выстрела арбалетчика на Тарте. Джейхейрис был вынужден решить, кто станет его новым наследником: дочь Эймона, которая еще не достигла совершеннолетия, или Бейлон, у которого на тот момент уже были собственные сыновья. У нас было бы еще 40 лет сюжета, еще больше прыжков во времени, и еще больше смен актерского состава. Честно говоря, я был единственным, кому нравилась эта идея».

Ранее Кондал уже заверил фанатов, что значительных скачков во времени и смен каста в «Доме Дракона» больше не будет.