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Киноафиша Новости Джордж Мартин хотел, чтобы действие сериала «Дома Дракона» началось на 40 лет раньше

Джордж Мартин хотел, чтобы действие сериала «Дома Дракона» началось на 40 лет раньше

31 октября 2022 16:06
Джордж Мартин хотел, чтобы действие сериала «Дома Дракона» началось на 40 лет раньше

Писатель мечтал добавить в шоу больше скачков во времени.

Джордж Мартин считает, что действие «Дома Дракона» стоило начать на 40 лет раньше, добавив в шоу еще больше прыжков во времени и смен актерского состава. Своим мнением писатель поделился в новом видеоинтервью для Penguin Random House.

По словам Мартина, вопрос о том, что именно сделать отправной точкой сериала была одной из главных проблем сценаристов:

«Одной из самых больших проблем всей команды сценаристов, в которую входил и я, было то, что мы не знали в какой точке начать сюжет. Шоураннер Райан Кондал решил взять за такую точку Великий совет, где лорды голосовали за наследника Джейхейриса. Но это не было нашим общим решением. У меня и у других сценаристов было много оживленных дискуссий о том, с чего стоит начать эту историю».

Некоторые коллеги Мартина предлагали начать шоу со смерти первой жены Визериса Эммы (была показана в первом эпизоде), другие — со смерти самого Визериса (была показана в восьмом эпизоде). Но Мартин считал, что историю следует начать намного раньше:

«Я бы начал шоу с событий, произошедших за 40 лет до Великого собрания. В это время у Джейхейриса было два живых сына, Эйемон и Бейлон. Мы бы увидели их братскую дружбу, и их соперничество. Позже Эймон погиб от случайного выстрела арбалетчика на Тарте. Джейхейрис был вынужден решить, кто станет его новым наследником: дочь Эймона, которая еще не достигла совершеннолетия, или Бейлон, у которого на тот момент уже были собственные сыновья. У нас было бы еще 40 лет сюжета, еще больше прыжков во времени, и еще больше смен актерского состава. Честно говоря, я был единственным, кому нравилась эта идея».

Ранее Кондал уже заверил фанатов, что значительных скачков во времени и смен каста в «Доме Дракона» больше не будет.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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