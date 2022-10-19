Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Грозный папа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Аугуст Диль сыграет неуловимого нациста в фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение»

Аугуст Диль сыграет неуловимого нациста в фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение»

19 октября 2022 10:56
Аугуст Диль сыграет неуловимого нациста в фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение»

Картина посвящена путешествию «Ангела Смерти из Освенцима» по странам Южной Америки.

Немецкий актер Аугуст Диль, звезда фильмов «Фальшивомонетчики», «Тайная жизнь» и «К чему помыслы о любви?», сыграет главную роль в следующем фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение». Картина станет экранизацией популярного французского романа писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле». Съемки начнутся в следующем июне.

Диль сыграет печально известного нацистского врача Менгеле, проводившего ужасные опыты над заключенными концлагерей, за что он получил свое знаменитое прозвище «Ангел Смерти из Освенцима». В конце Второй мировой войны доктор смог найти убежище в Южной Америке. Страны-победители долгое время пытались выследить его, но безуспешно. Он умер в Бразилии в 1979 году, так и не представ перед судом за свои преступления.

Фильм будет посвящен годам эмиграции Менгеле, его путешествиям по различным уголкам южного континента, от Парагвая до бразильских джунглей. Съемки пройдут в Уругвае, Бразилии и Мексике, а также в Германии. Серебренников сам написал сценарий в тесном сотрудничестве с Гезом.

Оригинальная книга была удостоена престижной литературной премии «Ренодо» в 2017 году и опубликована более чем в 30 странах. После выхода в свет роман вызвал немалую критику со стороны южноамериканских правительств, потому что он подчеркивал связи этих стран с высокопоставленными нацистскими чиновниками.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона 10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона Читать далее 18 октября 2022
5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм 5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм Читать далее 20 октября 2022
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Читать далее 19 октября 2022
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Читать далее 18 октября 2022
Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Читать далее 20 октября 2022
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Читать далее 20 октября 2022
От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс Читать далее 19 октября 2022
Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Читать далее 19 октября 2022
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников Читать далее 20 октября 2022
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Читать далее 19 октября 2022
Related video