Аугуст Диль сыграет неуловимого нациста в фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение»

Немецкий актер Аугуст Диль, звезда фильмов «Фальшивомонетчики», «Тайная жизнь» и «К чему помыслы о любви?», сыграет главную роль в следующем фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение». Картина станет экранизацией популярного французского романа писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле». Съемки начнутся в следующем июне.

Диль сыграет печально известного нацистского врача Менгеле, проводившего ужасные опыты над заключенными концлагерей, за что он получил свое знаменитое прозвище «Ангел Смерти из Освенцима». В конце Второй мировой войны доктор смог найти убежище в Южной Америке. Страны-победители долгое время пытались выследить его, но безуспешно. Он умер в Бразилии в 1979 году, так и не представ перед судом за свои преступления.

Фильм будет посвящен годам эмиграции Менгеле, его путешествиям по различным уголкам южного континента, от Парагвая до бразильских джунглей. Съемки пройдут в Уругвае, Бразилии и Мексике, а также в Германии. Серебренников сам написал сценарий в тесном сотрудничестве с Гезом.

Оригинальная книга была удостоена престижной литературной премии «Ренодо» в 2017 году и опубликована более чем в 30 странах. После выхода в свет роман вызвал немалую критику со стороны южноамериканских правительств, потому что он подчеркивал связи этих стран с высокопоставленными нацистскими чиновниками.