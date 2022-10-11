Появились первые кадры из спин-оффа «Ходячих мертвецов» о Нигане и Мэгги

Телеканал AMC на прошедшем фестивале Comic Con показал первые кадры из спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы» под названием The Walking Dead: Dead City («Ходячие мертвецы: Мертвый город»).

Действие ответвления развернется в Нью-Йорке. Главными героями выступят Мэгги Ри и Ниган Смит. Согласно официальному логлайну от AMC, они «отправятся в путешествие по постапокалиптическому Манхэттену, давно отрезанному от материка». Производство шоу завершится в этом месяце, а премьера предварительно запланирована на апрель следующего года. Никакие дополнительные подробности о сюжете спин-оффа пока не были опубликованы, однако в связи с окончанием производства фанаты ожидают получить больше новостей о новом сериале уже в ближайшем будущем.

Представлять проект на фестивале вышли сами исполнители главных ролей Лорен Кохэн и Джеффри Дин Морган. Также автор и исполнительный продюсер сериала Эли Джорне представила еще одного актера, участвующего в проекте — Гая Чарльза, звезду «Анатомии страсти», «Огней ночной пятницы» и «Пэн Американ». Он сыграл нового для вселенной «Ходячих мертвецов» персонажа в лице «безжалостного» и «непреклонного» Перли Армстронга.