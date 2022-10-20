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В российский прокат выходит костюмированная драма «Корсаж» о Елизавете Баварской

20 октября 2022 10:09
В российский прокат выходит костюмированная драма «Корсаж» о Елизавете Баварской

Фильм посвящен австрийской императрице, объявившей войну собственному возрасту.

Сегодня, 20 октября, в российский прокат выходит биографическая драма «Корсаж» о знаменитой австрийской императрице Елизавете Баварской.

Елизавета, также известная как принцесса Сисси, долгое время сохраняла за собой титул главной красавицы всей Австрийской империи. Она умела очаровывать публику, оставаясь грациозной, могла сделать писком моды любой предмет своего гардероба или растопить сердца самых хладнокровных правителей своего времени, тем самым выиграв для Австрии политические преференции. Однако незаметно для ее величества наступил 1877 год, когда Сисси исполнилось 40 лет. Теперь она едва ли могла сойти за главную модницу королевства, став в глазах высшего света стареющей дамой. Но императрица была наделена не только внешней красотой, но и бойким характером, поэтому она решила отвоевать назад свой имидж, развернув хитроумную борьбу за свой блистательный образ.

Главные роли в картине исполнили Вики Крипс («Призрачная нить»), Флориан Тайхтмайстер («Комиссар Рекс»), Катерина Лоренц («Убежище») и Джин Вернер («Колония Дигнидад»).

Режиссером фильма выступила Мари Кройцер, автор «Земли под ногами» и «О чем мы мечтали». «Корсаж» принес ей номинацию на главный приз программы «Особый взгляд» на последнем Каннском фестивале.

Фото: MUBI
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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