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Киноафиша Новости Молодые влюбленные бегут через Дикий Запад в трейлере вестерна «Последняя охота на человека»

Молодые влюбленные бегут через Дикий Запад в трейлере вестерна «Последняя охота на человека»

7 октября 2022 12:03
Молодые влюбленные бегут через Дикий Запад в трейлере вестерна «Последняя охота на человека»

Одну из ключевых ролей сыграл Джейсон Момоа.

Портал Collider опубликовал трейлер «Последней охоты на человека» (The Last Manhunt), вестерна с Джейсоном Момоа в роли смертоносного охотника за головами.

Фильм основан на реальных событиях и посвящен последней охоте на человека в истории Дикого Запада в начале 1900-х годов.

В трейлере зрителей знакомят с Вилли Боем (Мартин Сенсмейер), молодым индейцем, который мечтает о спокойной жизни со своей девушкой Карлотой (Мэйней Кинимака). К сожалению, отец Карлоты (Зан Маккларнон) не одобряет их союз. Однажды ночью, когда Вилли спорит с отцом девушки, он случайно стреляет в пожилого мужчину, убивая его на месте. Понимая, что власти могут казнить его за убийство, Вилли сбегает вместе с Карлотой. Путешествуя по просторам опасной пустыни, паре придется столкнуться как с преступниками, так и с законниками, желающими получить награду за их головы.

В «Последней охоте на человека» также сыграли Кристиан Камарго («Дни и ночи»), который также выступил режиссером фильма, Уэйд Уильямс («Пебег»), Джейми Сайвз («Чернобыль») и другие. Сценарий картины написал сам Момоа в соавторстве с Томасом Паа Сиббеттом.

«Последняя охота на человека» выйдет в мировой прокат и на цифровых платформах 18 ноября 2022 года.

Фото: WME Independent
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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